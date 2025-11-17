Resonancias magnéticas para edificios: el sistema basado en IA y drones para hacer tu casa más eficiente al frío y al calor

Un dron sobrevuela frente a sus ventanas, dando vueltas al edificio en el que vive. Antes de asustarse, este dron puede estar analizando los puntos débiles del edificio para realizar un informe de eficiencia energética que permita a sus habitantes ahorrar en electricidad en el futuro.

Los nuevos edificios que se construyen tratan de ofrecer una eficiencia energética cada vez mayor mediante diferentes técnicas y materiales innovadores. Pero las viejas construcciones siguen siendo un coladero de energía desperdiciada, lo que obliga a realizar costosos estudios y reformas para renovar viviendas y edificios públicos o comerciales.

Actualmente, casi el 85% del parque inmobiliario de España es energéticamente ineficiente. Para impulsar la renovación de estos edificios y cumplir con el objetivo de descarbonización marcado por la Unión Europea para 2050, se han puesto en marcha medidas como las Normas Mínimas de Eficiencia Energética (MEPS).

Enfrentarse a la reforma necesaria para modernizar la climatización de un edificio puede suponer días o semanas de análisis y pruebas aparatosas dentro del edificio. Como alternativa, la start-up Lamarr.AI, nacida de una investigación del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts), ha creado un sistema que detecta desde el exterior y en menor tiempo los puntos débiles que se necesitan reforzar en el edificio.

Método tradicional

Analizar un edificio en busca de grietas, fugas de agua o aire y puntos donde la climatización se desperdicia supone actualmente un laborioso proceso de estudio. Se suelen usar, por ejemplo, cámaras termográficas infrarrojas, con las que es posible localizar un punto frío que contrasta con el área circundante y que revela la presencia de una infiltración de agua en el edificio, pues la capacidad calorífica del agua es mayor que la de los materiales de construcción.

En edificios como este, todas esas ventanas podría capturar energía solar MichaelGaida | Pixabay Omicrono

Esta tecnología también se usa para buscar fugas de energía, como grietas en la pared o ventanas. No es el único método, también se suelen realizar pruebas de presión capaces de medir las fugas de aire al crear una diferencia de presión entre el interior y el exterior con un ventilador especial; así se localiza exactamente dónde se escapa el aire.

Por último, está la prueba de humo o incienso con la que, se observa el movimiento del humo alrededor de ventanas y puertas para detectar corrientes de aire. Lamarr.AI promete resumir todo este largo proceso en pocos minutos con su nueva tecnología.

De drones a IA

Los investigadores comparan su sistema con realizar una resonancia magnética a un edificio. Mientras que estas pruebas médicas consiguen desvelar el interior del cuerpo humano mediante el uso de un campo magnético y ondas de radiofrecuencia, el sistema de Lamarr.AI inspecciona los edificios desde el exterior usando drones, imágenes infrarrojas, imágenes de luz visible e inteligencia artificial.

Cuando un cliente solicita una revisión de su edificio, se activa un dispositivo encabezado por drones. Estos equipan cámaras térmicas y de rango visible. La inteligencia artificial analiza las imágenes recopiladas en busca de problemas y cuantifica el impacto de posibles problemas.

Dron analizando la eficiencia energética de edificios en la ciudad de Detroit Michigan Central- Lammarr.AI Omicrono

Sus responsables explican que la tecnología desarrollada no se limita a señalar los puntos calientes o fríos del edificio, sino que ahonda en su origen y posibles soluciones. Se especifica dónde hay una exfiltración, por ejemplo, también dónde falta aislamiento o dónde se produce una entrada de agua.

"Las anomalías detectadas se mapean en un modelo 3D del edificio, y se realizan análisis más profundos, como el coste de cada reforma y el retorno de la inversión”, afirma para el MIT, el director ejecutivo y cofundador Tarek Rakha, doctorado en 2015. Esta tecnología evalúa las condiciones estructurales, crea modelos 3D detallados del edificio y recomienda posibles rehabilitaciones.

La empresa estima que han conseguido ayudar a centros de salud, educativos y comunidades de vecinos. "Sabíamos que si lográbamos automatizar este proceso y reducir costes a la vez que mejorábamos la precisión, abriríamos un mercado enorme. Ahora vemos demanda por parte de todos, desde edificios municipales hasta grandes carteras institucionales", afirma Bayomi.

La simplicidad del procedimiento es parte de su esencial. Los administradores de edificios solo tienen que contratar el servicio por internet y seleccionar una fecha y horario para que el dron realice la inspección alrededor de dicha construcción.

Tras el análisis, la plataforma de Lamarr.AI genera un informe que incluye la posible causa raíz de cada punto débil detectado, un coste estimado para corregir ese problema y su retorno de la inversión estimado utilizando simulaciones avanzadas de energía en edificios.

Lamarr.AI colabora con empresas de drones de todo el mundo para utilizar drones comerciales en vuelos alrededor de edificios, proporcionándoles planes de vuelo y especificaciones para garantizar el éxito. Posteriormente, las imágenes se suben a la plataforma de Lamarr.AI para su análisis automatizado.

Recreación del sistema Lammarr.AI Lammarr.AI Omicrono

Examinar un edificio de más de 54.000 metros cuadrados como el MIT Schwarzman College of Computing genera alrededor de 2.000 imágenes. Revisar este conjunto de datos supone una tarea de unos segundos para el sistema Lamarr.AI, mientras que de forma manual podría demorarse semanas. Lamarr.AI ha trabajado con operadores de edificios en todo Estados Unidos, así como en Canadá, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos.