Qué es Project Prometheus, la misteriosa nueva compañía de Jeff Bezos centrada en inteligencia artificial

La influencia de la inteligencia artificial ha sido una constante en estos últimos años. El reciente acuerdo de OpenAI con Microsoft ha sido el último ejemplo de una tendencia que ha llevado a la creación de numerosas startup de IA, como sería la xAI de Elon Musk.

La última en sumarse a este carro es Project Prometheus, una startup que cuenta con el respaldo económico de Jeff Bezos. El fundador de Amazon y multimillonario interesado en las últimas tecnologías hará las veces de co-CEO e inversor de la firma.

Un movimiento curioso, teniendo en cuenta que hace no mucho el propio Bezos dio por sentada la cada vez más incipiente burbuja de la IA. Eso sí, no está totalmente claro cuál será el enfoque de Project Prometheus.

La startup de IA de Bezos

Así lo ha anunciado un informe de The New York Times, en el que se detallan algunos entresijos de la startup. Esta firma ha conseguido la apabullante cifra de 6.200 millones de dólares de financiación, convirtiéndola en una de las más agraciadas del sector.

Dicha cifra ha sido aportada, en parte, por el propio Bezos. De momento, no se saben muchos de los detalles que marcarán a Project Prometheus, claro guiño al mito de Prometeo y el fuego del Olimpo en la mitología griega.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, durante la Italian Tech Week en Turín Europa Press Omicrono

Desde el NYT relatan que Prometheus se centrará en tecnologías de IA para la fabricación y la ingeniería en varios campos distintos, que incluirán la industria automotriz, la informática o el sector aeroespacial.

Este último no es baladí; recordemos que Bezos es el fundador y cabeza visible de Blue Origin, su propia compañía aeroespacial y competidora directa de una SpaceX totalmente enfrentada con la NASA a tenor del programa Artemis.

Por el resto, son todo incógnitas. No se sabe cuándo se fundó Project Prometheus, ni tampoco dónde estará situada su sede. Se sabe, por otro lado, que Bezos será CEO junto a Vik Bajaj, anterior director y cofundador de la división de ciencias biológicas de Google.

Bajaj también ha sido conocido por fundar Verily, otra startup de biotecnología de Alphabet y cofundador de Foresite Labs. Esta sería la primera vez que Bezos ostenta un rol operativo en una compañía, desde su salida de Amazon en 2021.

La excéntrica boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez Reuters

Aún con todo, parece que Project Prometheus está muy avanzada como empresa. Ya hay 100 personas contratadas, con investigadores pertenecientes a Google DeepMind, Meta u OpenAI, por lo que se extrae que Bezos ha conseguido robar ciertos talentos de sus competidores.

Es difícil ver a Bezos compaginando toda la dedicación que ha estado insuflando a Blue Origin junto a sus labores en Project Prometheus. Desde luego, ha tomado esta decisión en un momento dulce para su firma aeroespacial, que pudo completar su primera misión a Marte sin problemas.