El invento que va a cambiar los coches eléctricos: una batería que promete una autonomía de 1.300 kilómetros con una carga

La presencia de los coches eléctricos en las carreteras españolas crece de forma constante. Sin embargo, la autonomía sigue siendo una de las principales preocupaciones para los usuarios. La industria trabaja en tecnologías que buscan solucionar este problema, como baterías que duplican el kilometraje o motores más compactos.

A esta ola de avances se suma ahora un nuevo invento desarrollado por la firma Chery. Se trata de un módulo de batería completamente de estado sólido fabricado internamente cuyo prototipo, con una densidad energética de 600 Wh/kg, se sitúa entre los más avanzados jamás anunciados por fabricantes chinos.

Una batería que es capaz de alcanzar una autonomía de 1.300 kilómetros por carga, según Chery, y que la empresa china presentó recientemente en la Conferencia Global de Innovación Chery 2025, celebrada el pasado 18 de octubre en la ciudad de Wuhu (China).

1.300 km de autonomía

Chery anunció en el evento que su Instituto de Baterías de Estado Sólido, responsable del desarrollo de este invento, optó por adoptar un sistema de electrolito sólido polimerizado in situ combinado con un material de cátodo rico en manganeso y litio.

Una de las claves de esta batería es que, en teoría, los vehículos equipados con esta tecnología podrían superar los 1.500 kilómetros con una sola carga en condiciones ideales. Mientras que en una situación realista, un coche alcanzaría una autonomía de 1.300 kilómetros.

La nueva batería sólida de 600 Wh/kg de Chery. Chery Omicrono

Una cifra importante que duplica a la que ofrecen muchos vehículos eléctricos del mercado. Actualmente, hay coches como el Mercedes EQS que superan los 800 km, pero el promedio ronda entre los 450 y 500 km, según el ciclo WLTP (World Harmonized Light-duty Test Procedure).

Cabe señalar que este protocolo internacional busca medir el consumo y las emisiones contaminantes de los vehículos en las condiciones más representativas posibles. Mientras que la autonomía real —en condiciones cotidianas de carretera y ciudad— se sitúa en torno a 380 y 420 kilómetros.

Así lo indica un estudio publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el pasado 20 de junio de 2025. La compañía china también aseguró en el evento que su nueva batería resuelve uno de los puntos más críticos en cuanto a la seguridad de las pilas actuales.

Chery indicó que su nueva batería mantuvo la entrega de energía incluso después de pruebas de uso extremo, como la perforación de clavos y daños causados por taladros eléctricos. Tampoco se incendió ni produjo humo.

La compañía también confirmó que planea realizar una operación piloto el año que viene y que planea lanzar una producción a pequeña escala de su batería sólida en 2027, lo que, de concretarse, le situaría por delante de sus rivales BYD y CATL, quienes apuntan a la producción de pilas similares para dentro de dos años.

Ofrece varias ventajas

El anuncio de estas nuevas baterías se produce tras un año sólido para Chery en exportaciones y crecimiento sostenido de ingresos, ya que el pasado mes de septiembre el fabricante exportó 137.624 vehículos, lo que representa un aumento del 26,2% respecto al año anterior, según medios locales.

Vehículos de las firmas de Chery en el Automobile Barcelona Òscar Gil Coy

Durante ese mismo mes, el fabricante envió 137.624 coches eléctricos al extranjero, un 26,2% más interanual. En cuanto a los ingresos, en el primer semestre de 2025 la facturación de la firma alcanzó los 141.600 millones de yuanes (unos 19.500 millones de euros al cambio).

Tras una importante salida a bolsa en Hong Kong, la firma también destinó el 35% del capital captado a I+D en vehículos y el 25% a tecnología de nueva generación, datos que subrayan la importancia estratégica del proyecto de baterías sólidas.

La apuesta por la tecnología de baterías en estado sólido es significativa, aunque aún persisten desafíos importantes. El principal problema radica en el precio, ya que, actualmente, producir estas baterías cuesta unas 2,8 veces más en comparación con las de electrolito líquido tradicionales.

Esto se debe, en buena medida, a que estas baterías requieren materiales complejos, como sulfuros, y a que las tasas de fabricación siguen siendo bajas, lo que complica la viabilidad económica de su producción a gran escala.

Charlie Zhang, vicepresidente de Chery Automobile y vicepresidente ejecutivo de Chery International Omoda | Jaecoo

Contar con un vehículo capaz de recorrer 1.300 km reales sin necesidad de recargar supone múltiples beneficios. Por un lado, se reduce la dependencia de estaciones de carga y desaparece la preocupación de quedarse sin energía, lo que puede incentivar la compra de coches eléctricos.

Por otra parte, incorporar una batería avanzada y de mayor seguridad disminuye la probabilidad de incendios, un aspecto fundamental en zonas cálidas o tras impactos, ya que mejora su estabilidad y reduce riesgos.

Otros equipos de investigación chinos también han mostrado avances en este campo. Es el caso de unos científicos de la Universidad de Tsinghua, en Pekín, quienes recientemente lograron una batería flexible que emplea un electrolito de polieter fluorinado.

Una batería que presenta una densidad energética de 604 Wh/kg, además de soportar condiciones exigentes como perforaciones y altas temperaturas de hasta 120 °C. Aunque, eso sí, esta investigación aún se encuentra en fase experimental, por lo que todavía no ha llegado al mercado.