Wikipedia se ve obligada a paralizar una conferencia por un atacante armado que se calificaba como pedófilo

Wikipedia, que se encuentra en un momento convulso debido a los ataques de Musk por sus últimos avances en materia de IA, ha sufrido un altercado en Estados Unidos que ha involucrado una amenaza de arma en una de sus últimas conferencias.

Según reporta Newsweek, Wikipedia ha tenido que paralizar su conferencia WikiConference ubicada en Manhattan, después de que un hombre originario de Ohio subiera al escenario y amenazase con suicidarse portando un arma de fuego.

La persona de nombre Connor Weston, según el NY Post, poseía sobre sus hombros una pancarta que rezaba "ANTICONTACTO PEDÓFILO NO OFENSIVO". El personal del evento pudo lidiar con este usuario trastornado para luego entregarlo a las autoridades.

Un hombre trastornado amenaza Wikipedia

Todo ha ocurrido en el Civic Hall de Union Square, en Nueva York. Se estaba celebrando la WikiConference North America 2025, un evento que se celebra todos los años con un lema único en cada uno de ellos. Esta vez, la idea era celebrar el 400º aniversario de la ciudad.

Según la misma WikiConference, el objetivo era celebrar las contribuciones "de diversas voces" así como "fomentar las colaboraciones transfronterizas". Se buscaba fomentar e impulsar el movimiento Wikipedia, con participantes que reimaginarían el conocimiento libre para "empoderar personas".

Zona del Civic Hall en Union Square. Jim Henderson Omicrono

Este era el segundo día de un conjunto de cuatro jornadas en las que se iban a celebrar estos eventos, primero en el Hyatt Place Chelsea y luego el resto en el Civic Hall, donde ha tenido lugar el suceso. Como decimos, la persona ya ha sido arrestada por las autoridades.

El NY Post cita varias publicaciones de Weston, totalmente erráticas y que muestran a una persona perturbada. "No tengo ningún 'impulso' que deba controlar, al igual que la mayoría de los hombres heterosexuales no sienten el impulso de violar a todas las mujeres que conocen", llegó a escribir.

En estas publicaciones, el agresor llegaba a admitir sentir atracción por las personas menores a pesar de estar "fundamentalmente en contra de las relaciones entre adultos y menores porque sé que son dañinas". Cabe aclarar que no se han reportado ni heridos ni disparos en el lugar.

Otro problema para Wikipedia

La entidad que gestiona el mayor repositorio de conocimiento público de Internet suma este suceso a una caterva de problemas que ha estado encadenando estos últimos años. Por ejemplo, el pasado 17 de octubre Wikipedia cargaba contra los chatbots y resúmenes de IA por robarles tráfico.

Elon Musk y el logo de X. Reuters Omicrono

No obstante, el mayor enemigo que ha tenido Wikipedia no es otro que Elon Musk, magnate dueño de X y responsable de la firma xAI. Musk ha sido crítico en numerosas ocasiones con Wikipedia, acusándola de tener sesgos izquierdistas y calificándola como 'Wokepedia'.

Tanto es así que el pasado 1 de octubre, Musk presentó la Grokipedia, una alternativa de código abierto y conocimiento universal que no tendría ningún tipo de limitación y que sería libre para todos los usuarios, sin los inexistentes sesgos que lleva denunciando el magnate años.