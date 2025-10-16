Meta 'ataca' el desarrollo de la Siri con IA de Apple: ficha a un ingeniero clave semanas después de su ascenso

A Apple no le están yendo bien las cosas en lo que a IA refiere. El retraso de su Siri potenciada con IA obligó a la firma a realizar cambios en su plantilla para afianzar una apuesta más seria por esta tecnología. Ahora, un nuevo ingeniero clave se ha ido a Meta.

Hablamos de Ke Yang, hasta hace unas horas jefe del conocido como equipo de Respuestas, Conocimiento e Información (AKI), que está a cargo de la supervisión del asistente inteligente de Apple. Hace unas pocas semanas, Yang era nombrado líder de este grupo.

Esto ya ha dejado de ser así. Según reporta Bloomberg, Yang habría fichado por Meta, sumando una pérdida más en sus equipos dedicados a inteligencia artificial. Una victoria adicional para una Meta que está tirando de billetera para fichar a los galácticos de este sector.

Apple pierde ingenieros de IA

Meta lleva meses ofreciendo sueldos millonarios a las mentes más brillantes en el mercado de la ingeniería y la inteligencia artificial. El objetivo: crear un laboratorio de superinteligencia artificial, con la idea de desarrollar soluciones de super IA.

Dentro de estos laboratorios, llamados Meta Superintelligence Labs se encuentran algunos de los grupos más potentes de Meta; el TBD Lab, que gestiona los grandes modelos LLM de la firma, un equipo de investigación, otro de integración y uno dedicado a infraestructura para sustentar modelos de IA.

Apple Intelligence

Desde entonces, Zuckerberg ha robado a la competencia a algunos de los expertos más importantes en el campo, causando una sangría a una Apple rezagada en la carrera de la IA.

En julio por ejemplo, supimos de la salida de Ruoming Pang, uno de los cerebros clave en la concepción de Apple Intelligence. Ruoming se consolidó como el jefe del área de Foundation Models de la suite recién estrenada de Apple.

Apenas un mes después, una docena de empleados de la división de IA de Apple dejaban la firma de Cupertino para sumarse a las filas de Zuckerberg. Algunos nombres fueron los de Jian Zhang, investigador de IA para robótica, John Pebbles, Nan Du, (del equipo Foundation Models de Apple) o Sam Wiseman.

Ahora pasamos a Ke Yang, que había sido contratado por parte de Apple para liderar el grupo AKI, que desarrollaba funciones para esa futura Siri potenciada con inteligencia artificial generativa que realmente hiciera competencia a Gemini y a ChatGPT.

Nuevo aspecto de Siri. Apple Omicrono

Tal fue el rol de Yang que este reportaba directamente a John Giannandrea, vicepresidente sénior de la sección de IA y aprendizaje automático de Apple. El proyecto de Siri cuenta además con el equipo de ingeniería del asistente, liderado por el carismático Craig Federighi.

Era en este grupo apodado como AIML donde Yang se postulaba como el exponente más importante del equipo. Por ende, la de Yang es quizás una de las salidas más sonadas en la fuga de cerebros que ha sufrido la empresa norteamericana en los últimos meses.

No contento con ello, el experto de Bloomberg detalla que el equipo está expectante a nuevas salidas dentro de esta división. De nuevo, es importante destacar la cantidad de nombres importantes que han dejado Apple para irse a la competencia.

Wiseman se unió a Chong Wang, uno de los investigadores más veteranos de Apple, que también se fue a Meta. Los de Zuckerberg también le robaron a Apple a Frank Chu, alto cargo de este grupo encargado de la división de IA de la manzana mordida.

Montaje de Tim Cook, CEO de Apple, y el logo de la WWDC. Apple Omicrono

El problema es que la marcha de Yang tiene otro efecto devastador: posibles retrasos adicionales en la Siri prometida, que dependía directamente de la gestión del grupo AKI. Está por ver cómo afecta dicha marcha al proyecto, pero algo está claro: no pinta bien.