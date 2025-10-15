Los taxis autónomos de Google llegarán a Londres en 2026: Waymo confirma cuándo aterrizará en Reino Unido

Los taxis autónomos son toda una realidad en Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles o San Francisco, y pronto llegarán a Europa, ya que Waymo lanzará este servicio de transporte en Londres el año que viene.

Waymo, filial de Alphabet, ha anunciado que tiene previsto lanzar sus taxis autónomos en Londres (Reino Unido) en 2026 con el objetivo de expandir su presencia en las principales ciudades internacionales, como indican desde Reuters.

La compañía, que ha crecido a lo largo de los años en Estados Unidos, donde sus coches autónomos circulan desde hace tiempo y compiten con los de Tesla, se ha asociado con diferentes plataformas de transporte y operadores de flotas para continuar su expansión.

Por ejemplo, a comienzos de año la compañía comenzó a recopilar datos en Tokio (Japón) y a probar sus vehículos con conductores humanos en colaboración con la empresa japonesa de taxis Nihon Kotsu y con Go, una aplicación móvil para solicitar taxis.

En el caso de Londres, Waymo ha anunciado que colaborará con la empresa de financiación de vehículos Moove mientras se prepara para el lanzamiento.

Vehículo autónomo de Waymo en San Francisco Marta Sanz Omicrono

Waymo se encuentra igualmente colaborando de forma activa con los reguladores locales y nacionales para obtener las autorizaciones necesarias para lanzar su servicio de transporte autónomo en Londres.

La firma ya tiene sus taxis autónomos camino a la capital inglesa, donde conductores de seguridad comenzarán a probarlos para recopilar datos antes de iniciar los ensayos de conducción totalmente autónoma, que están fijados para el año que viene.

Actualmente Waymo está realizando más de 250.000 viajes de pago cada semana y cuenta con alrededor de 1.500 taxis autónomos en diferentes ciudades de Estados Unidos, como San Francisco, Los Ángeles, Phoenix (Arizona), Atlanta (Georgia) y Austin (Texas).

Cuando Waymo lance su servicio comercial el año que viene en Londres, sus robotaxis totalmente autónomos estarán disponibles a través de su aplicación para dispositivos móviles.

Sensores en el exterior del vehículo autónomo de Waymo. Chema Flores Omicrono

Cabe recordar que Uber, empresa de transporte, también anunció recientemente sus planes de probar viajes totalmente autónomos en Europa, concretamente en Reino Unido a partir de la primavera del año que viene y en Alemania.

Actualmente, en el Reino Unido no circulan vehículos completamente autónomos por las calles. Está previsto que el gobierno ponga en marcha pruebas piloto de transporte de pasajeros con vehículos sin conductor a partir de la primavera de 2026.

Eso sí, la implantación definitiva de los taxis autónomos en la ciudad inglesa no tendrá lugar hasta que la Ley de Vehículos Automatizados de 2024 entre en vigor a finales de 2027.