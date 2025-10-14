El sistema español para acelerar la detección precoz de cáncer de mama usando IA: "Encontramos tumores del tamaño de un pixel"

Alrededor de 2.000 mujeres podrían estar afectadas por retrasos en la notificación de pruebas de mama en Andalucía, según ha reconocido la Junta. Tras conocerse el caso, y la dimisión de la consejera, se ha puesto en marcha un plan que incluye el uso de la Inteligencia Artificial para ayudar en la detección precoz del que es el tumor más diagnosticado entre las mujeres en España.

El uso de la tecnología es cada vez más importante para adelantar los tiempos en la detección de este tipo de afecciones y una tecnología española quiere trabajar en acelerar aún más el análisis y la obtención de las pruebas médicas.

"Un radiólogo puede tardar bastante tiempo en entender un MRI, que son unas 4.000 imágenes tomadas en una resonancia magnética, con el programa Kenko les ofrecemos una imagen de lo que el médico busca y las pruebas para validar el resultado" explica a EL ESPAÑOL-Omicrono Gabriel Bestard, CEO de Kenko Imalytics, una plataforma online que ayuda a los médicos a analizar más rápido las pruebas médicas.

Kenko Imalytics nació en 2021 como spin-off de la UPV (Universitat Politècnica de València) a partir de la tesis doctoral de Eric Aguado, ahora doctor en Estadística y Optimización. Se trata de una plataforma online capaz de encontrar la localización del tumor y sus zonas de agresividad, además de aportar información útil para la identificación del subtipo tumoral con una sensibilidad del 99%.

Ante la situación en Andalucía, Bestard y Eric Aguado Sarrió, CTO de la compañía, reconocen estar hablando "con varias asociaciones de afectadas del cáncer de mama e intentando hablar con la salud pública andaluza para ayudar a encontrar una solución rápida y efectiva a ese problema".

De la próstata a la mama

El Gobierno regional ha anunciado una unidad de refuerzo de cáncer de mama y otra de cáncer de colon. Además, se extenderá la unidad de Inteligencia Artificial que ahora mismo actúa como programa piloto en Córdoba a toda la comunidad. Supondrá una inversión de 4 millones de euros, ha señalado el presidente de la Junta, Juanma Moreno,

Más allá del problema "amplio" que afectaba a 2.000 mujeres, siempre existen casos aislados hay siempre y "todos los años" se indemniza a mujeres con cáncer que no han sido diagnosticadas. Es aquí donde la IA puede hacer más preciso el sistema y que el proceso mejore por completo.

Imagen de archivo de una mujer realizándose una prueba para diagnosticar cáncer de mama. Quique García EFE

La inteligencia artificial, aunque llamada así de forma genérica, es muy amplia y ya se encuentra en numerosas pruebas médicas como el estudio del pecho. Sin embargo, Bestard y Aguado advierten que los sistemas actuales recurren a métodos de machine learning y predictivos en los que el especialista recibe un resultado porcentual basado en mamografías.

Por su parte, Kenko se enfoca en el uso de resonancias magnéticas, "la técnica más sensible que existe", y genera mapas paramétricos de biomarcadores personales con cada paciente. "Al médico le damos la parte de la información que está asociada a fenómenos del cáncer en estados precoces", explica Eric Aguado, “nosotros vemos efectos fisiológicos, no estamos viendo el tumor".

Esta metodología, basada en algoritmos quimiométricos, no requiere del entrenamiento de la IA a partir de millones de parámetros, tampoco peca de sesgos de raza o edad, según explican los responsables del proyecto. "Partimos de unos fenómenos biológicos que son comunes a cualquier ser humano, porque todo ser humano genera vasos y genera células" dicen Gabriel Bestard.

El proyecto se inició con la tesis doctoral de Eric Aguado centrada en la detección de cáncer en próstata, pero a la hora de crear la plataforma en Kenko Imalytics decidieron enfocarse en el cáncer de mama. "Queremos trabajar por la salud de la humanidad, no solo por la del hombre", indica Bestard quien recuerda que la medicina ha tardado siglos en empezar a prestar la misma atención al hombre que a la mujer en estudios científicos.

Paciente realizando una resonancia magnética

"Abordaremos la detección en próstata más adelante, pero ahora creemos que la gran necesidad y la gran oportunidad estaba en abordar este problema que las mujeres están teniendo", concluye.

Tumores milimétricos

Mediante la resonancia magnética se obtiene una imagen funcional por la que mides los datos a través del tiempo. Puede ser por difusión, aplicando campos magnéticos o por perfusión integrando contraste. "La imagen con su volumen datos se obtiene en el instante uno, instante dos, instante tres, instante N y los algoritmos de Kenko estudian cómo va a evolucionar ese volumen de datos con el tiempo o con las diferentes opciones de campo magnético aplicadas", explican.

Captura de la plataforma online Kenko BreastAI+ Kenko Imalytics Omicrono

En el mapa resultante se localiza dónde está la lesión, en qué cuadrante de la mama, además de determinar la agresividad tumoral, "algo que no se puede hacer al día de hoy ni con mamografía, por supuesto, ni con ecografía, ni con la resonancia tradicional", asegura Eric Aguado.

De esta forma, la capacidad para detectar precozmente el tumor crece. El sistema cuenta con una versión ultrafast, aplicable cuando las secuencias de resonancia magnética proceden de equipos compatibles, lo que aumenta la fiabilidad de los análisis.

Una paciente se somete a una resonancia magnética Freepik Omicrono

“Hemos detectado tumores de milímetros del tamaño de dos o tres píxeles”, añade Eric. “Claro, nosotros vemos cómo están creciendo aquí muchas células que no tocarían o de qué manera se están nutriendo, ¿te acuerdas de ese cáncer que estaba dentro de un quiste que no hubiera sido capaz de detectarse si no fuera por Kenko?”, comentan entre ellos durante la entrevista.

Informando a médicos y pacientes

La plataforma no solo puede aportar información al especialista, también facilitar la comunicación con los pacientes. “Las imágenes son muy fáciles, incluso una persona sin conocimientos técnicos puede entenderla”, explica Aguado.

“Claro, si tienes un cáncer de mama y te enseñan un MRI, no entenderás nada como paciente, lo verás en blanco y negro, pero aquí hay una imagen que realmente se entiende lo que está pasando y mientras realizas el tratamiento vas viendo como la imagen va mutando, esto te da un sentimiento de entender que es lo que está pasando con tu cuerpo y de certeza”, apunta Bestard.

Mapa de resonancia magnética mamaria Kenko Imalytics Omicrono

Aseguran que el sistema no trata datos sensibles del paciente, los casos están anonimizados así el almacenamiento de las imágenes por resultados. "Utilizamos la infraestructura de Amazon de AWS que cumple con todos los requisitos de seguridad y tenemos también backups", aclara Aguado. A partir del primer trimestre de 2026 esperan tener el marcado C para poder lanzar la plataforma al mercado.

Mientras tanto, la plataforma está siendo probada en el Hospital Universitario de Vinalopó (Elche, Alicante), de la mano de la doctora Julia Campos del Grupo Rivera. El siguiente paso de esta start-up es el VII Congreso Español de la Mama este mes donde van a presentar sus resultados y contactar con nuevos centros especializados que quieran probar su eficacia.