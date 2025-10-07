Mr. Beast, el 'youtuber' más grande del mundo avisa sobre el impacto de la IA a los creadores: "Son tiempos aterradores"

Prácticamente todo el mundo en España está relacionado de una forma u otra con la inteligencia artificial. Hay quien habla ya de burbuja (buena, se supone), pero su presencia en el mercado promete cambiar todo cuanto conocemos. Lo mismo pasa con la creación de contenido.

Mr. Beast, el youtuber más famoso del mundo propietario de un canal que ya acumula más de 440 millones de suscriptores (con otros 200 millones de seguidores en redes sociales), ha expresado su preocupación sobre la idea de que las IAs lleguen a ser tan buenas como los usuarios creando vídeos.

"Cuando los vídeos de IA sean tan buenos como los vídeos normales, me pregunto qué hará YouTube al respecto y cómo impactará a millones de creadores creando contenido para vivir", dijo el youtuber, claramente preocupado.

La creación de contenido, en problemas

No son pocos los que recuerdan en España el famoso vídeo de Will Smith comiendo espaguetis. Ese perturbador metraje era uno de los primeros intentos de la IA por crear vídeo real. Obviamente, no fue un intento fructífero.

Mucho ha llovido desde entonces y de un tiempo a esta parte, modelos como Sora 2 o Google Veo 3 han demostrado que la IA ha llegado a unas cuotas de realismo y precisión increíbles. Se pueden crear vídeos con IA fácilmente.

When AI videos are just as good as normal videos, I wonder what that will do to YouTube and how it will impact the millions of creators currently making content for a living.. scary times. — MrBeast (@MrBeast) October 5, 2025

La clave es que al menos por el momento, los vídeos basados en inteligencia artificial siguen presentando (dentro de lo razonable) ciertos fallos que los delatan. Sin embargo, cada vez es más difícil distinguir los reales de los falsos.

Y es que Mr.Beast es literalmente el youtuber más grande del mundo, o al menos el que más peso tiene. El usuario, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, y que aglutina más de 600 millones de seguidores en todas sus plataformas, es una de las figuras más importantes del panorama actual.

Por ende, es fácil pensar que creadores más pequeños, que intentan hacerse un hueco en esta industria del entretenimiento a base de esfuerzo, podrían caer en desgracia de cara a un futuro lleno de vídeos generados con inteligencia artificial.

No obstante, Mr. Beast no es ajeno a la IA. El pasado verano, Donaldson fue duramente criticado en redes sociales debido al lanzamiento de una herramienta basada en IA que servía para crear miniaturas en vídeos. Posteriormente, eliminó el sistema.

De forma paralela, los usuarios están calificando este tipo de contenido como basura. Hablan de contenido creado sin alma, de baja calidad y sin esfuerzo, dotándolo de connotaciones negativas en todos los casos.

Casi podríamos decir que ya estamos cercanos al momento de la creación de vídeos basados en IA, que ya están llenando los servidores de YouTube a manos llenas. Es probable que Google se vea obligada a tomar cartas en esta situación para limitar la afluencia de los mismos.