El invento español que evitará el 50% de muertes de motoristas: quitamiedos que se convierten en señales inteligentes

Gracias a los grandes avances en tecnologías de seguridad vial obtenidos en los últimos años, las muertes en carretera siguen cayendo en España, aunque no tal vez al ritmo que todo el mundo desearía.

Uno de los motivos es que aún queda mucho por avanzar en las carreteras españolas, especialmente para ciertos grupos como el de los motoristas, que sigue siendo el más desfavorecido en las estadísticas.

Según datos de la DGT, en una década el número de accidentes mortales con motocicletas aumentó más del triple que el de turismos, con más de 4.000 fallecidos y más de 330.000 heridos entre el 2014 y el 2023.

Factores como el exceso de velocidad, el consumo de drogas y circular sin casco son los más comunes en estos accidentes; pero a nadie se le escapa que el estado de las carreteras y la falta de ayuda en situaciones críticas también lo son.

Ahora, la empresa española Metalesa, junto con la Universitat Politècnica de València (UPV) ha presentado un dispositivo que, aseguran, puede evitar hasta el 50% de las muertes de motoristas; y la clave está en los guardarraíles.

No, esta no es otra alternativa más para cubrir los llamados 'quitamiedos' con algún tipo de material protector que evite lesiones y muertes; de esas ya hay muchas, y ninguna ha conseguido expandirse hasta tal punto que realmente se note la diferencia.

Es obvio que, aunque estos sistemas funcionan, son poco prácticos cuando hay que cubrir los más de 165.000 kilómetros de carreteras españolas. En cambio, la opción de Metalesa se centra en mejorar los guardarraíles y convertirlos en inteligentes para evitar accidentes en primer lugar.

Quitamiedos inteligentes

El PlugSmart Pro es un pequeño dispositivo que es capaz de convertir cualquier barrera o equipamiento en inteligente, añadiéndole funciones de conectividad y seguridad vial activa que normalmente no encontramos en la carretera.

El dispositivo incorpora sensores, cámaras de visión artificial con algoritmos de inteligencia artificial, y luces LED, todo diseñado para detectar situaciones de riesgo y avisar a los conductores y motoristas del peligro.

PlugSmart Pro Metalesa Omicrono

Los algoritmos de IA son capaces de identificar momentos de riesgo, como animales en la calzada, accidentes, obstáculos inesperados, mala visibilidad, calzada helada, rachas de viento, y más.

El dispositivo incluso es capaz de analizar el comportamiento del resto de vehículos que circula por la vía, y avisar de conducción en sentido contrario, de exceso de velocidad, o de la presencia de ciclistas y peatones.

Cuando el sistema detecta una de estas situaciones, es capaz de activar las luces LED incorporadas para mostrar un aviso a los conductores; son capaces de cambiar de intensidad y de color dependiendo de la gravedad del peligro detectado.

PlugSmart Pro Metalesa Omicrono

Al mismo tiempo, el dispositivo utiliza su conexión a la red para avisar de manera directa a los servicios de emergencia con la alerta correspondiente; de esta manera, no hace falta esperar a que algún conductor haga la llamada.

Este aviso inmediato debería ayudar a reducir los tiempos de intervención, además de mejorar los servicios de emergencia recopilando datos para su posterior análisis por parte de las autoridades.

En otras palabras, el PlugSmart Pro es como un triángulo o una señal de emergencia inteligente, que es capaz de reaccionar a la situación en la carretera y avisar de inmediato en caso de accidente.

Apoyado por la DGT

Otra gran ventaja del PlugSmart Pro se encuentra en su facilidad de instalación, al ser compatible con todo tipo de barreras e instalaciones usadas en España, desde guardarraíles típicos hasta barreras de hormigón y barreras flexibles tipo bionda y trionda.

Es un sistema modular, pudiendo instalar cualquier cantidad de dispositivos en una carretera y en cualquier tipo de vía, ya sean carreteras convencionales o puentes, obras y túneles, y en conjunción con pantallas de información.

Por ejemplo, en el caso de un túnel, varios de estos dispositivos pueden parpadear para avisar al conductor en caso de un accidente o de retenciones más adelante que no están a la vista.

De la misma manera, puede funcionar con radares de velocidad para indicar al conductor que está superando el límite con patrones luminosos, que cambian de color conforme el vehículo vuelve a la velocidad indicada.

El PlugSmart Pro ha recibido importantes premios de innovación en seguridad vial, como el Premio Ponle Freno-AXA en Innovación, y el Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación en el 2024.

Además, la DGT y el Ministerio de Transportes han apoyado esta innovación, y está alineada con la estrategia VISIÓN Zero de la UE que promueve la reducción de víctimas mortales en carretera; aunque por el momento, no se han anunciado planes para adoptarla en las carreteras españolas.