El remedio japonés a la escasez de mano de obra en el campo: un revolucionario tractor autónomo de hidrógeno

Puede que los últimos avances en conducción autónoma aún no sean suficientes para conseguir coches completamente autónomos que nos lleven a casa sin hacer nada; pero esta tecnología tiene potencial en otras áreas.

Es algo que acaba de demostrar Kubota, uno de los mayores fabricantes de maquinaria industrial del planeta, que ha presentado el primer tractor de hidrógeno capaz de conducirse solo para realizar tareas de trabajo en el campo.

El objetivo de este desarrollo es responder a la creciente escasez de mano de obra agrícola, tanto en Japón como en el resto del mundo, al mismo tiempo que se reducen emisiones contaminantes.

Aunque por el momento este tractor de hidrógeno sea un prototipo, ya muestra importantes avances que Kubota y el resto del sector pretende adoptar a lo largo de los próximos años para evitar el uso de baterías eléctricas y seguir cumpliendo los objetivos contra la contaminación.

Para ello, el nuevo tractor de Kubota funciona con una pila de combustible, generando electricidad gracias a la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno.

En vez de gases contaminantes que terminan en la atmósfera, el único residuo que produce este tractor es agua, por lo que es especialmente respetuoso con el medio ambiente y no afectará a los cultivos.

El primer tractor autónomo de hidrógeno de Kubota Kubota Omicrono

En realidad, Kubota ya había presentado el año pasado un prototipo de tractor con pila de combustible, pero en apenas 12 meses la compañía ha obtenido importantes mejoras en rendimiento y autonomía.

El nuevo tractor de hidrógeno alcanza una potencia de 100 caballos, frente a los 60 caballos del modelo anterior, y es capaz de funcionar constantemente durante media jornada de trabajo.

El tractor que se conduce solo

Pero el verdadero avance de este modelo se encuentra en la parte superior; o mejor dicho, se encuentra en lo que no está en la parte superior.

Y es que las imágenes no mienten: este tractor no tiene cabina ni asiento para el conductor, elementos tradicionales presentes en todos los tractores actuales. Eso es porque es capaz de conducirse solo y realizar tareas en el campo en solitario.

Usando inteligencia artificial, el tractor analiza las cámaras situadas por toda la carrocería para detectar obstáculos, personas y elementos naturales del campo y así tomar decisiones correctas durante la tarea asignada.

Sin necesidad de conductor, el tractor puede desplazarse tanto dentro de una parcela como entre campos, e incluso circular de manera automática desde el almacén hasta el campo para iniciar el trabajo.

Un trabajo que será programado por el propio agricultor, que también puede tomar el control del tractor a distancia, siempre y cuando se encuentre dentro del rango de la red inalámbrica. Otra opción consiste en monitorizar el trabajo a distancia, en cuyo caso sí se puede hacer desde otra localización.

El nuevo tractor de Kubota ha sido presentado en la World Expo 2025 celebrada este mes de septiembre en Osaka, Japón, donde ha generado mucha expectación; no en vano, Japón se encuentra en medio de una crisis laboral en el campo.

El tractor autónomo de hidrógeno de Kubota, durante la World Expo 2025 de Osaka Kubota Omicrono

El principal desafío al que se enfrentan los agricultores actuales es, básicamente, que nadie quiere trabajar en el campo y prefiere migrar a las grandes ciudades donde puede optar a un trabajo de oficina en una de las grandes multinacionales japonesas.

A eso hay que sumar el envejecimiento constante de la población japonesa, especialmente en los pueblos; según el último censo del Ministerio de Agricultura japonés, más del 65% de los agricultores japoneses tiene 65 años o más.

Por la falta de mano de obra joven, cada vez más granjas y cultivos tienen que optar por la automatización total o parcial. Y un tractor como el presentado por Kubota encaja perfectamente en esta modernización del campo.

Saltándose las baterías eléctricas

A eso hay que sumar que el sector está en el punto de mira de reguladores por la alta contaminación que producen los vehículos diésel, los preferidos por los trabajadores por su consumo eficiente y características propias como el elevado torque o par motor, ideal para el arado o transportar cargas pesadas.

Es por esas razones que inicialmente las marcas plantearon la adopción de motores eléctricos en el sector agrícola, que pueden alcanzar un torque incluso más elevado.

Sin embargo, los fabricantes han tenido dificultades para convencer a los trabajadores del campo, al no poder aún resolver los grandes problemas de autonomía y peso que traen las baterías eléctricas.

En ese contexto, puede que sea más productivo dar el salto directo al hidrógeno, que es una de las tecnologías candidatas a suceder a las baterías eléctricas en el futuro, cuando los motores de combustión sean prohibidos completamente.

Avances como este de Kubota muestran cómo el sector agrícola se puede adelantar al del automóvil en la adopción del hidrógeno, de la mano de las nuevas tecnologías autónomas.

Pila de combustible de hidrógeno del Toyota Mirai Toyota Omicrono

Este tractor de Kubota usa una tecnología de celda de combustible similar a la de los primeros coches de hidrógeno, como el Toyota Mirai, y por lo tanto su operación es silenciosa y de baja vibración, algo raro en un vehículo agrícola.

Kubota afirma que, a diferencia de los tractores basados en baterías eléctricas, su tractor de hidrógeno ofrece más potencia (100 caballos en el modelo actual) y una mayor duración, de medio día, que serán mejorados con los avances que ya se están obteniendo en pilas de combustible.