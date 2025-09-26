El invento que cambiará las sillas de ruedas para siempre y soluciona el gran problema que tienen los coches eléctricos

Con la popularización, lenta pero segura, de los coches eléctricos, empiezan a descubrirse algunos problemas asociados con la electrificación a los que no hay más remedio que enfrentarse, como por ejemplo, las baterías usadas.

Como las baterías de los smartphones, la batería de un coche eléctrico tiene una cierta vida útil; con el paso del tiempo, su rendimiento empieza a caer de manera irreversible e inevitable, afectando a la autonomía y la velocidad de carga.

El proyecto Avathor One nace para obtener baterías usadas y aprovecharlas en un nuevo tipo de vehículo eléctrico dirigido a usuarios de sillas eléctricas, con el que pueden obtener una mayor movilidad en la ciudad.

El Avathor One es un vehículo diseñado para alojar una silla de ruedas, pero que también cuenta con un asiento interior para personas de movilidad reducida que se puede plegar en caso de que no sea necesario.

La parte trasera del vehículo se transforma en una rampa por la que puede subir una silla de ruedas, por lo que los usuarios no tienen por qué bajarse de su propia silla.

El Avathor One cuenta con una rampa para silla de ruedas Avathor Omicrono

Una vez que el usuario se ha subido, puede usar unos simples controles en la parte derecha para circular por entornos urbanos sin muchas dificultades, simplemente moviendo la palanca de control en la dirección a la que queremos ir.

Se trata de un vehículo pequeño, de apenas 1,48 m de longitud, pero que además de la silla eléctrica puede equiparse con un asiento adicional para un acompañante. Incluso se incluyen huecos de almacenaje para transportar objetos como bolsas de la compra.

La velocidad máxima del Avathor One es de 10 km/h, por lo que está muy limitado a este nicho de uso, pero a cambio cuenta con una autonomía de 50 kilómetros por cada carga completa.

Avathor One Avathor Omicrono

Además, el vehículo posee funciones avanzadas de movimiento por ciudad, incluyendo la capacidad de superar rampas de hasta el 20% y escalones de hasta 8 centímetros.

Pese a lo pequeño que es, el Avathor One incluye todo tipo de medidas de seguridad como sensores anticolisión, además de cámara para dar marcha atrás y ópticas LED.

Avathor One Avathor Omicrono

Para garantizar su seguridad en entornos urbanos, los intermitentes son automáticos y se activan al mover la palanca de dirección, y cuenta con un botón de emergencia que detiene el vehículo de manera inmediata.

El Avathor One estará disponible primero en Italia este mismo año, con un precio de 9.400 euros, pero sus creadores ya adelantan que se pondrá a la venta en España a lo largo del 2026, y en otros mercados en el 2027.

Fruto de tres compañías

El Avathor One es un proyecto nacido de tres compañías diferentes, cada una con un importante papel y con el objetivo de ofrecer movilidad mejorada a personas que la necesitan, además del reciclaje de baterías eléctricas.

Para empezar, SUSTAINera, una rama del gigante de la automoción Stellantis, se encarga de recolectar las baterías usadas provenientes de sus vehículos eléctricos y de trasladarlas a Turín, Italia, donde se gestiona su reciclaje.

Avathor One Avathor Omicrono

A continuación, la empresa INTENT obtiene esas baterías usadas y vuelve a empaquetar los módulos originales de 15 kWh de los coches eléctricos en baterías más pequeñas de 1,4 kWh y 2,8 kWh.

Estas baterías son ideales para el Avathor One, que ha sido creado por Italdesign en base a un prototipo llamado WheeM-i, que presentó en el 2019 y que originalmente nació como un servicio de 'ride sharing'.

El resultado es el Avathor One, que se presenta como un ejemplo de la economía circular y movilidad inclusiva que cada vez más países están adoptando ante la llegada de nuevos tipos de vehículos eléctricos y sus problemas relacionados.

El problema de las baterías de coches eléctricos

Al igual que ocurre con un smartphone, el verdadero problema de los coches eléctricos llega cuando cambiamos a uno nuevo; ¿qué pasa entonces con las baterías usadas, que tienen el potencial de ser altamente contaminantes?

Algunos países como Italia ya se han dado cuenta de la gran cantidad de basura electrónica que pueden producir los coches eléctricos en el futuro cercano, y la necesidad de descubrir cómo reciclar partes como las baterías.

Avathor One Avathor Omicrono

Proyectos como el de Avathor One pretenden aprovechar las baterías de los coches eléctricos, que puede que no alcancen el nivel de rendimiento que tenían cuando eran nuevas pero que son suficientes para otro tipo de tareas.

Otros proyectos plantean el uso de las baterías de coches eléctricos para almacenar energía en comunidades que las necesitan, o incluso para funciones relacionadas como cargadores públicos.