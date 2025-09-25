He estado dentro de la casa prefabricada que Samsung va a traer a Europa: es modular, muy equipada y confortable

Aunque Samsung es ampliamente conocida en España por sus móviles y electrodomésticos, — recientemente lanzó su nueva gama de dispositivos Bespoke AI— lo cierto es que el fabricante coreano cuenta con una amplia gama de negocios.

Dentro del grupo empresarial de Samsung, más allá de la parte de electrónica de consumo que todos conocemos y de la de fabricación de pantallas, la compañía cuenta con un área centrada en la edificación y la construcción.

Esta división de la compañía se llama Samsung C&T, y es uno de los principales constructores de Corea del Sur, son responsables de edificios tan icónicos como el Burj Khalifa, actualmente el edificio más alto del mundo, o el impresionante Puente de Incheon.

Uno de los negocios que la compañía está desarrollando en su país natal es el de las viviendas modulares, y la idea es que este llegue a Europa en el futuro.

Así se pronunció la compañía en el pasado IFA de Berlín, donde además de presentar el nuevo Galaxy S25 FE, mostró una de estas viviendas modulares en tamaño completo, y en EL ESPAÑOL - Omicrono estuvimos dentro para ver todo lo que ofrece.

Están fabricadas por la propia Samsung, están totalmente conectadas y tienen todo lo necesario para contar con un hogar inteligente sin tener que hacer prácticamente nada.

Lo mejor es que son totalmente personalizables, por lo que se le pueden añadir más módulos en función del espacio que se tenga.

Totalmente personalizable

La compañía coreana mostró a modo de sorpresa este proyecto que está trabajando en traer a Europa y que ya está llevando a cabo en su país natal.

Empezó enseñando una pequeña maqueta a modo de resumen acerca del proceso de construcción, ya que los módulos se fabrican y almacenan para luego transportarlos hasta el punto deseado.

Este requiere de un trabajo de obra mínimo, y se encarga ya montada, de forma que únicamente hay que transportar los diferentes módulos.

Técnicos realizando la gestión de cables en una habitación Jacinto Araque Omicrono Berlín

Cada casa puede tener un cierto número de habitaciones en función de las preferencias de cada usuario.

En este sentido, es totalmente configurable, algo que permite personalizar al máximo su tamaño. La que visitamos contaba con una superficie de 218 metros cuadrados, y estaba totalmente montada y equipada.

Esta solución de hogar modular de Samsung se apoya en seis conceptos fundamentales: la seguridad, los dispositivos conectados, el entretenimiento, la eficiencia energética, el descanso y SmartThings.

Una de sus principales características es que se trata de un hogar totalmente conectado y en el que se busca contar, de serie, con las mayores comodidades posibles a nivel de domótica.

Control del hogar con SmartThings Pro Jacinto Araque Omicrono Berlín

Aunque sea una casa hecha por Samsung, están presentes dispositivos de otras marcas, puesto que lo importante aquí es ofrecer la mejor experiencia de uso y el mayor número de comodidades, independientemente de que estén en su catálogo o no.

Por ejemplo, las viviendas cuentan con varios termostatos y otros dispositivos repartidos por el hogar, como cámaras de vigilancia, que son de otras marcas.

Aquí lo imprescindible es que estos dispositivos sean compatibles con el estándar Matter, que busca unificar el control de la domótica y que aunque no sean de la misma marca, varios aparatos puedan controlarse desde la misma app.

Equipada y espaciosa

Estas casas modulares tienen un aspecto bastante moderno, tanto por fuera como por dentro, ya que rebosan tecnología por los cuatro costados.

En este caso, es SmartThings el centro neurálgico en torno al cual girará toda la gestión de la domótica, especialmente con su versión Pro, que permite llevar un control total del hogar.

Esta nueva versión también está pensada para negocios, y lo cierto es que es capaz de ofrecer cierto ahorro energético gracias a sus capacidades de optimización y eficiencia, que emplean la inteligencia artificial.

Gestión energética con SmartThings Pro Jacinto Araque Omicrono Berlín

Con la app se puede controlar prácticamente todo, desde el suelo radiante que hay en todas las habitaciones hasta otros elementos como las cámaras de vigilancia exterior, la iluminación interior o incluso su bomba de calor.

Otra de las habitaciones que la compañía mostró tenía la finalidad de ser un despacho o sala de juegos. En esta, por ejemplo, es posible activar el "modo juego" mediante el móvil o el televisor, que atenuará las luces, cerrará las cortinas y ajustará el aire acondicionado para ofrecer la experiencia más cómoda al usuario.

Lo mejor es que para contar con todo esto no se necesita instalación, por lo que es posible contar con un hogar inteligente desde el primer minuto en que se entra a vivir a una de estas viviendas.

Cámaras de vigilancia, termostatos, iluminación interior y exterior, paneles solares, sistemas de ventilación, bomba de calor y suelo radiante son solo algunas de las comodidades con las que, de serie, cuentan estos hogares.

Cámara de vigilancia exterior Jacinto Araque Omicrono Berlín

Estas casas prefabricadas encajan a la perfección con el concepto de hogar conectado que Samsung presentó en el IFA, y que busca hacer que la IA lleve la eficiencia y comodidad que ofrecen estos a otro nivel.

La idea con SmartThings Pro es que sea capaz de gestionar el hogar automáticamente en función de las necesidades del usuario. Por ejemplo, si el anillo inteligente de Samsung detecta que este se ha quedado dormido, se podría modificar la temperatura del aire acondicionado para que este no coja frío durmiendo.

Samsung aún no ha dado fechas ni plazos, pero la compañía comentó que está preparando la llegada de estas viviendas modulares prefabricadas a Europa tras su lanzamiento inicial en Corea.