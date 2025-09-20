Dave Messer (Google): "La IA está cambiando la educación; ahora permite que aprender sea más personalizado y accesible"

Google ha presentado a comienzos de este mes, coincidiendo con la vuelta a los colegios en España, las nuevas herramientas de Gemini, su inteligencia artificial (IA), que están diseñadas para que los alumnos puedan estudiar mejor.

El gigante tecnológico lanzó una variedad de funciones de aprendizaje impulsadas por Gemini, que funcionan como un compañero de estudio, un tutor personal y un asistente de investigación. Por ejemplo, el aprendizaje guiado de Gemini, que llegó como una nueva forma de estudiar y aprender.

Una función que está diseñada para fomentar la participación a través de preguntas que estimulan la discusión para que el estudiante pueda construir una comprensión profunda en lugar de obtener tan solo respuestas.

Gemini también estrenó otras herramientas de estudio, como una dedicada a la preparación de exámenes con la que los usuarios pueden pedir a la IA de Google fichas y guías de estudio basadas en los materiales y otros test realizados con anterioridad.

A raíz de estas novedades, en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido hablar con Dave Messer, Product Manager de Gemini for Learning en Google —y antiguo profesor de primaria—, para conocer en profundidad todo lo relacionado con el 'aprendizaje guiado' y la IA en el sector de la educación, entre otros temas.

La nueva herramienta de IA de Google para preparar exámenes

¿Qué es exactamente el aprendizaje guiado en Gemini y qué ofrece a los usuarios?

El aprendizaje guiado es una nueva funcionalidad integrada en Gemini que actúa como un compañero de estudio. Promueve la colaboración activa, ayudando a los estudiantes a profundizar en los temas y comprender conceptos.

Cuando un estudiante pregunta sobre un tema, el Aprendizaje Guiado proporciona información contextual y luego formula preguntas abiertas para ayudarle a comprender el 'cómo' y el 'por qué', guiándole a través del concepto en lugar de limitarse a proporcionar información rápida.

Esto garantiza una experiencia activa de aprendizaje donde también se presenta la información en diferentes formatos, como diagramas, imágenes, vídeos e incluso cuestionarios interactivos, para ayudar a los estudiantes a aprender de la forma que más se adapte a sus preferencias y ayudarles a construir y poner a prueba sus conocimientos centrándose en el proceso, no solo en la respuesta.

Podemos resumirlo en que el Aprendizaje Guiado de Gemini se basa en el principio de que el aprendizaje real es un proceso activo. Fomenta la participación haciendo preguntas abiertas y profundas que ayudan a los estudiantes a desglosar temas complejos en partes más manejables. Esto crea un entorno interactivo y libre de juicios que anima a pensar de forma crítica y a participar activamente en su propio aprendizaje.

¿Cómo se desarrolló el aprendizaje guiado en Gemini y cómo fue la colaboración entre los estudiantes, los profesores y el equipo pedagógico interno de Google?

El desarrollo del Aprendizaje Guiado comenzó con una pregunta importante: ¿cómo podría la IA apoyar el aprendizaje de forma responsable? Esto condujo primero a la formación de un equipo interdisciplinario de expertos en IA, neurocientíficos y científicos cognitivos en 2022. Rápidamente se dieron cuenta de que mejorar las indicaciones no era suficiente para crear una herramienta de aprendizaje verdaderamente significativa.

Esta idea fue el catalizador de LearnLM, una familia de modelos específicamente ajustados para el aprendizaje y basados en la investigación educativa. Así integramos las capacidades del Aprendizaje Guiado en Gemini 2.5, que ahora es el modelo líder para el aprendizaje.

La colaboración con educadores y estudiantes fue esencial durante todo el proceso. Los comentarios de los estudiantes pusieron de relieve su deseo de pasar de obtener respuestas rápidas a lograr una comprensión más profunda.

Las aportaciones de los educadores nos ayudaron a diseñar el Aprendizaje Guiado como un complemento de la enseñanza, animando a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Esta colaboración continua garantiza que las herramientas mejoren el proceso de aprendizaje y sean un espacio seguro para que los estudiantes exploren sus preguntas.

Nuestra visión final es crear un tutor de inteligencia artificial personalizado para cada alumno y un asistente de IA para cada profesor.

¿Cómo adapta Gemini el aprendizaje guiado a diferentes grupos de edad y niveles educativos sin perder eficacia?

Creemos que el futuro del aprendizaje es profundamente personalizado, y las herramientas de IA como el Aprendizaje Guiado están acercando esta visión a la realidad. Sabemos que cada proceso de aprendizaje es único, por lo que nuestras herramientas están diseñadas para adaptarse a las diferentes necesidades y preferencias de aprendizaje.

Por ejemplo, una sesión puede comenzar con preguntas para comprender los objetivos del alumno o lo que ha estudiado hasta el momento. A medida que avanza la sesión, se puede adaptar al alumno, ajustar el nivel de dificultad o ayudar a establecer conexiones que resuenen más con cada alumno individualmente.

Como comentaba, la herramienta también utiliza multimodalidad, como imágenes integradas, diagramas interactivos y vídeos educativos de YouTube, para adaptarse a diversos estilos de aprendizaje y ayudar a concretar conceptos abstractos.

Por ejemplo, un estudiante que aprende sobre una célula puede interactuar con un diagrama para profundizar en sus partes. Este enfoque, basado en la ciencia del aprendizaje, evita que el estudiante sea pasivo y garantiza una experiencia de aprendizaje centrada en el proceso de comprensión, no solo en memorizar una respuesta estática.

¿Cree que el aprendizaje guiado en Gemini tiene el potencial de cambiar la forma en que las personas abordan el aprendizaje a lo largo de sus vidas? ¿Por qué?

Ya estamos viendo cómo las personas utilizan Gemini Learning de formas realmente interesantes, tanto en la escuela como en el trabajo o en su día a día. La gente lo utiliza para explorar sus intereses o para ayudar con las tareas escolares, especialmente cuando no hay un profesor o tutor disponible.

Incluso para prepararse para entrevistas de trabajo o formarse para obtener una nueva certificación o programa en el trabajo que les ayude a mejorar sus habilidades.

Ese es el poder de las herramientas de IA generativa como Guided Learning: no solo democratizan el acceso a la información, sino que democratizan la oportunidad de que todos aprendan, adaptándose a sus necesidades o preferencias individuales, lo que en general no era posible antes.

Las investigaciones confirman que el aprendizaje personalizado mejora significativamente el rendimiento de los estudiantes y reduce las brechas de conocimiento, lo que permite a las personas prosperar a lo largo de sus vidas.

¿Puede compartir algún ejemplo creativo o sorprendente de cómo la gente utiliza esta tecnología en su vida cotidiana?

Aunque la intención principal es crear un entorno de aprendizaje tradicional, la herramienta también es ideal para todo tipo de estudiantes, incluidos los aficionados. Por ejemplo, podría utilizarla alguien que quiera aprender más sobre fotografía o un hobby como el surf o la cocina.

También sabemos de graduados universitarios y personas en busca de empleo que lo usan para desarrollar nuevas habilidades o prepararse para próximas entrevistas.

Dentro de Google, sabemos de empleados que utilizan nuestras herramientas para su propio desarrollo personal y para aprender sobre temas complejos. Esto demuestra que las aplicaciones van mucho más allá de las materias académicas y abarcan una amplia variedad de intereses y necesidades profesionales.

¿Cree que tecnologías como el aprendizaje guiado tienen el potencial de transformar, o incluso revolucionar, la educación tal y como la conocemos?

La IA tiene el potencial no solo de transformar, sino también de revolucionar la educación al permitir un aprendizaje personalizado a una escala nunca antes posible.

La tecnología nunca sustituirá la relación entre un profesor y un alumno, pero la IA puede mejorar la enseñanza mediante la creación de materiales didácticos más personalizados, atractivos o dinámicos. Esto, a su vez, libera más tiempo para la orientación, la conversación y la conexión.

Estamos viendo cómo los educadores utilizan Gemini para adaptar su enseñanza a su nivel, ritmo y estilo. Puede ayudar a ahorrar tiempo en la planificación de las clases, algo que nos han comentado muchos profesores que ya utilizan Gemini por ese motivo, para poder centrarse en una interacción más práctica con los alumnos.

Además, gracias a que la IA proporciona acceso en tiempo real a datos detallados sobre cómo están aprendiendo los alumnos, los profesores pueden detectar dónde tienen dificultades y ofrecerles apoyo en tiempo real, creando entornos de aprendizaje más inclusivos.

Las herramientas de IA pueden ayudar a los estudiantes a pasar de simplemente obtener una respuesta a una experiencia de aprendizaje atractiva.

¿En qué se diferencia el aprendizaje guiado de Gemini de otras herramientas o plataformas de IA similares?

Es emocionante ver el creciente reconocimiento del potencial de la IA para transformar el aprendizaje. Nuestro trabajo es único en varios aspectos.

Todas nuestras herramientas se basan en LearnLM, una familia de modelos desarrollados en colaboración con educadores y expertos. Hemos trabajado durante años en esta tecnología para crear una herramienta que sea pedagógicamente sólida, verdaderamente eficaz y capaz de potenciar un aprendizaje más profundo y personalizado.

Proporcionamos respuestas multimodales, como imágenes, diagramas, vídeos e incluso preguntas interactivas, adaptando la experiencia a las necesidades de cada alumno en cada momento.

Nuestro equipo interno de expertos en pedagogía ha creado un conjunto de principios pedagógicos para crear experiencias y herramientas que mejoren el proceso de aprendizaje, entre los que se incluyen: inspirar el aprendizaje activo; gestionar la carga cognitiva; profundizar en la metacognición; estimular la curiosidad; adaptarse al alumno; y preparar a los alumnos para el futuro.

Las investigaciones de educadores y expertos en la materia indican que estos principios, que son la base de nuestro trabajo, han demostrado dar lugar a un aprendizaje más eficaz cuando los alumnos deciden participar.

¿Qué papel desempeñan actualmente Google, su IA y sus herramientas en la educación? ¿Cuáles son sus objetivos para este sector?

Nuestro objetivo es transformar no solo lo que las personas pueden aprender, sino también cómo pueden aprender. Creemos que la IA puede democratizar las oportunidades, liberando la creatividad y el potencial únicos de cada estudiante.

Nos centramos en ayudar a los estudiantes de hoy en día a convertirse en mejores solucionadores de problemas, pensadores y comunicadores, dotándolos tanto de conocimientos sobre IA como de habilidades cruciales para el siglo XXI.

Nuestra visión final es crear un tutor de IA personalizado para cada alumno y un asistente de IA para cada profesor, haciendo que el aprendizaje y la enseñanza sean más accesibles, eficientes y atractivos para todos.

Usted pasó de la enseñanza a dirigir el desarrollo de productos de tecnología educativa. ¿Qué retos le planteó ese cambio y cómo lo superó?

Después de pasar varios años como profesor, he sido testigo del entusiasmo que sienten los alumnos cuando entienden un concepto y también he comprendido profundamente la frustración que puede generar aprender algo nuevo.

Mi función actual en Google es dirigir a nuestro equipo de productos en el desarrollo de experiencias de aprendizaje con IA excepcionales y eficaces para nuestros usuarios.

Mi experiencia como educador me permite comprender realmente la experiencia de los alumnos y los profesores en todos los niveles, y puedo aprovecharla para garantizar que nuestro equipo cree productos que resuelvan los verdaderos puntos débiles y problemas.

¿Qué puede hacer hoy en día la IA en el aula que hace solo cinco años hubiera parecido ciencia ficción?

Hace cinco años, la idea de tener un tutor personalizado para cada alumno parecía un sueño lejano. Pero con los avances en la IA generativa, ahora podemos acercar esta visión tan anhelada a la realidad. Por ejemplo, la IA puede ayudar a los estudiantes a prepararse para los exámenes creando cuestionarios de práctica a partir de sus propios apuntes, con pistas, explicaciones y resúmenes.

También puede dar vida al aprendizaje con elementos visuales integrados, como diagramas 3D interactivos, que los estudiantes pueden explorar en detalle.

Quizás lo más importante es que las herramientas de IA pueden ayudar a los estudiantes a pasar de simplemente obtener una respuesta a una experiencia de aprendizaje atractiva y paso a paso que despierta la comprensión y la curiosidad, algo que antes no era posible.

La IA proporciona acceso en tiempo real a datos detallados sobre cómo están aprendiendo los alumnos, los profesores pueden detectar dónde tienen dificultades y ofrecerles apoyo en tiempo real.

¿Cómo imagina que serán las aulas dentro de diez años? ¿Cree que el aprendizaje guiado y la IA habrán cambiado radicalmente la experiencia de aprendizaje?

Dentro de diez años, imagino que las aulas seguirán organizadas en torno a la interacción humana, con los profesores como protagonistas. Sin embargo, la IA habrá cambiado radicalmente la experiencia de aprendizaje, haciéndola mucho más personalizada y eficaz para cada alumno.

El aprendizaje guiado y otras herramientas de IA seguirán complementando la labor de los profesores, liberándolos para que puedan centrarse en una interacción más práctica con los alumnos.

En lugar de limitarse a escuchar, los alumnos podrán aprender haciendo, explorando, creando o debatiendo, con un tutor de IA personalizado que comprenda sus necesidades y les ayude a llegar a donde quieren llegar.

Creo que también veremos cómo la IA puede ayudar a revolucionar las evaluaciones: por ejemplo, ir más allá de los exámenes basados en textos o de opción múltiple, para poder evaluar los conocimientos a través de la conversación, tal vez con una herramienta de IA, o utilizarla para evaluar la comunicación.

Más allá de eso, me entusiasma el potencial de la IA para ayudar a mejorar la experiencia de aprendizaje. Las herramientas de IA generativa, como Gemini y Guided Learning, pueden ayudar a elevar el nivel para que todos tengan experiencias más equitativas y accesibles.

¿Cuáles son las limitaciones actuales de la IA en la educación? ¿En qué aspectos sigue siendo absolutamente esencial el toque humano?

Aunque la IA puede ser una herramienta increíblemente poderosa, no sustituye a la interacción humana. La tecnología nunca podrá reemplazar la relación entre un profesor y un alumno. Los profesores son fundamentales para guiar a los estudiantes en el uso ético y eficaz de las herramientas de IA, proporcionándoles el contexto y el sentido de la responsabilidad que ningún algoritmo puede ofrecer.

Pueden establecer directrices sobre cómo deben utilizar los estudiantes estas herramientas para garantizar que desarrollen habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y los conocimientos sobre inteligencia artificial.

Si bien la IA destaca en las tareas administrativas, el papel del educador humano es insustituible. Los profesores proporcionan un apoyo emocional y una orientación vitales que la IA no puede replicar.

También son esenciales para inspirar a los alumnos, fomentar la creatividad y el pensamiento crítico, y crear un sentido de comunidad en el aula. En última instancia, la comprensión matizada del profesor y su capacidad para conectar con los alumnos a nivel personal son lo que hace que la educación sea verdaderamente significativa.

¿Qué papel desempeñarán los profesores humanos en un futuro en el que los algoritmos puedan planificar las clases, calificar los trabajos y proporcionar comentarios instantáneos?

En un futuro con herramientas basadas en la inteligencia artificial, los profesores desempeñarán un papel aún más importante. Si bien los algoritmos pueden encargarse de tareas rutinarias como planificar las clases y proporcionar comentarios sobre los trabajos, esto libera tiempo a los profesores para que se centren en lo que solo un humano puede hacer.

Los profesores pueden centrarse en facilitar actividades colaborativas en grupo y fomentar una interacción más profunda entre los alumnos. Pueden utilizar los datos y la información proporcionados por la IA para detectar las dificultades de los alumnos y ofrecerles apoyo específico en tiempo real.

La relación entre el profesor y el alumno cambiará, centrándose más en el coaching, la tutoría y el desarrollo de las habilidades cruciales que los alumnos necesitan para prosperar en un mundo impulsado por la inteligencia artificial.

Las investigaciones confirman que el aprendizaje personalizado mejora significativamente el rendimiento de los estudiantes y reduce las brechas de conocimiento.

¿Qué iniciativas o desarrollos futuros están explorando dentro de LearnX o del equipo educativo de Google?

Creemos que el aprendizaje es la base para un futuro mejor, por lo que ahora mismo estamos trabajando duro para que nuestras herramientas y productos sean accesibles al mayor número de personas posible.

Recientemente hemos anunciado el plan Google Gemini Pro, gratuito para estudiantes universitarios mayores de 18 años en muchos países, entre ellos el Reino Unido, Alemania, Brasil, Indonesia y Japón, y esperamos poder ofrecerlo pronto a más estudiantes de todo el mundo.

Nuestro objetivo final es seguir desarrollando y ampliando nuestras herramientas de IA para el aprendizaje con el fin de cumplir nuestra visión de un tutor de IA personalizado para cada estudiante.