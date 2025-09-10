Apple da la sorpresa: algunas funciones de los nuevos Apple Watch y AirPods Pro también llegarán a modelos anteriores

En la esperada keynote de Apple que tuvo lugar ayer no solo pudimos ver los iPhone 17, sino también los nuevos iPhone Air, AirPods Pro 3 y los nuevos Apple Watch de última generación.

Entre las novedades de software también vimos mejoras sustanciales, sobre todo en el campo de la salud. Y lo mejor es que algunas llegarán a dispositivos antiguos, algo no tan habitual, ya que las compañías suelen reservar sus mejores funciones a los dispositivos recién lanzados.

Por ejemplo, los nuevos gestos de muñeca, los servicios de traducción simultánea y las notificaciones de hipertensión llegarán, además de a los Watch Series 11, a los Watch Series 9 en adelante. Lo mismo ocurre con los AirPods y el sistema de Live Translation.

Apple se acuerda de sus dispositivos anteriores

Si algo sabe hacer Apple, es dar soporte a productos que llevan años en el mercado. Las grandes mejoras de software vistas en la keynote Awe Dropping incluyeron, por ejemplo, el sistema Live Translation.

Tal y como se había filtrado, los AirPods Pro 3 estrenan un método de traducción simultánea en idiomas seleccionados, que se basa en el audio computacional y en Apple Intelligence para funcionar.

Apple Watch SE. Apple Omicrono

Cuando el usuario interactúe con una persona, los AirPods se encargarán de traducir todo aquello que escuchen en tiempo real al idioma deseado. Si se interactúa con alguien que no tenga este sistema, se podrá usar el iPhone para mostrar la transcripción en vivo.

Además, cuando dos usuarios están usando los AirPods y usan Live Translation desde el iPhone, el ANC bajará el volumen de la otra persona para que sea más fácil concentrarse en la traducción.

Afortunadamente, esta característica no se quedará solo en los AirPods Pro 3. También aterrizará en los AirPods 4 con cancelación de ruido y en los AirPods Pro de segunda generación, gracias a una actualización de firmware.

Por otro lado tenemos las notificaciones de hipertensión de los Apple Watch. Usando datos del sensor cardíaco óptico y un algoritmo, el reloj podrá analizar la respuesta de los vasos sanguíneos respecto a los latidos del corazón.

Notificación de Apple Watch. Apple Omicrono

El algoritmo se encargará de revisar todos estos datos en un plazo de 30 días y, si detecta síntomas de hipertensión, los notificará al usuario. Esta es una función que estará presente en más de 150 países y que requerirá la aprobación de la FDA de EE.UU.

Algo similar ocurre con Sleep Score, que monitoreará nuestro sueño y dará puntuaciones asociadas. Se valdrá de los sistemas de frecuencia cardíaca y detectará la temperatura de nuestra muñeca, el nivel de oxígeno en sangre y datos respiratorios para evaluar nuestro sueño.

Ambas funciones también se verán en dispositivos antiguos. Las notificaciones de hipertensión se podrán usar en los Watch Series 9 en adelante y las puntuaciones Sleep Core, en los Watch Series 6, Watch Ultra y Watch SE 2.