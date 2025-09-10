Adiós a los coches de gasolina: el Mercedes EQS recorre 1.200 km con una sola carga gracias a su batería de estado sólido

La industria del automóvil en España y en todo el mundo poco a poco vira a las plataformas eléctricas para poner fin a los coches de gasolina. Avances en materia de baterías están llevando a que ciertos fabricantes lleguen incluso a romper récords Guinness. Mercedes-Benz quiere hacer algo parecido.

Una nueva prueba de larga distancia realizada por el fabricante germano muestra las capacidades técnicas que son capaces de alcanzar sus coches. Usando un vehículo EQS con baterías de estado sólido, Mercedes pudo recorrer más de 1.200 kilómetros con una única carga.

Concretamente, el Mercedes-Benz EQS ha podido viajar 1.205 kilómetros de corrido con una única carga. Exactamente la misma cantidad que Lucid pudo lograr con su Lucid Air Grand Touring, que le granjeó un récord Guinness el pasado mes de agosto.

Mercedes-Benz se apunta un nuevo récord

Así lo relata la propia Mercedes en un comunicado, en el que explican cómo se llevó a cabo esta prueba, que permitió al EQS realizar un trayecto desde la ciudad de Stuttgart en Alemania hasta Malmö, en Suecia.

La clave estaba en la batería de estado sólido de metal de litio que equipaba el vehículo, el cual estaba "ligeramente modificado". Todo ello sin paradas, y recorriendo hasta tres países, ya que el EQS pudo pasar por Dinamarca.

Responsables de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Omicrono

Una vez completado el trayecto, Mercedes asegura que la autonomía restante era de nada menos que 137 kilómetros. Unas pruebas que formaron parte del programa de validación de tecnologías de batería de estado sólido del fabricante alemán.

Y es que según explica la misma empresa, este proceso de validación no solo incluye pruebas en las instalaciones así como simulaciones digitales, sino que implica pruebas en condiciones reales, en la propia vía pública.

El objetivo no es otro que probar el rendimiento general del vehículo en las variables calles públicas, con perfiles de ruta diversos y diferentes cuestiones climáticas a tener en cuenta. Así, Mercedes espera acelerar el proceso hacia una futura producción en serie de sus vehículos.

La ruta se estableció a lo largo de las autopistas A7 y E20 de Alemania y Dinamarca hasta llegar a Suecia. La ruta más óptima se calculó con la tecnología Electric Intelligence de Mercedes.

Infografía de Mercedes. Mercedes-Benz Omicrono

Esta tecnología tuvo en cuenta aspectos como "la topografía, el tráfico, la temperatura ambiente y las necesidades energéticas de calefacción y refrigeración, sin necesidad de transbordadores", apostillan desde Mercedes.

De esta forma, Mercedes ha podido certificar a sus ojos la viabilidad de las baterías de estado sólido en sus soluciones de movilidad eléctrica, con resultados demostrables y reales fuera de los entornos científicos de laboratorio.

Mercedes-Benz recuerda que estos sistemas de baterías de estado sólido se desarrollaron entre la propia empresa y la división Mercedes-AMBG High Performance Powertrains, el llamado centro tecnológico del grupo automovilístico dedicado a Fórmula 1.

La batería del EQS en cuestión incorporó una serie de actuadores automáticos que respondían a los cambios de volumen de las celdas durante los procedimientos de carga y descarga.

Vehícul de la compañía alemana. Mercedes-Benz Omicrono

Así, se garantizaba un funcionamiento totalmente óptimo de la batería a lo largo de su uso, mejorando su rendimiento y la energía útil de la misma, manteniendo además aspectos como el tamaño o el peso respecto a las baterías EQS estándar.