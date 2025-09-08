Uber va a por Tesla y Waymo con sus robotaxis: empezará las pruebas de conducción autónoma en Europa en 2026

De forma paulatina, la sociedad se va haciendo a los coches autónomos. España y otros tantos países están adoptando estos sistemas de la mano de servicios como Waymo, Uber y en última instancia, la desastrosa Tesla con sus robotaxis.

Para afianzar esta idea, Uber ha anunciado un acuerdo con la firma china Momenta para probar su servicio de robotaxi en Alemania. Según han podido anunciar ambas empresas en sus respectivos comunicados, el objetivo es probar vehículos autónomos de nivel 4 para el 2026.

El objetivo de este acuerdo que tiene directamente a Waymo en el punto de mira es la de integrar las funciones de conducción autónoma de Momenta en la plataforma de Uber, para así afianzar un servicio de robotaxis comercial en Europa.

Uber y Momenta probarán taxis en Alemania

Las calles de Múnich se llenarán de estos robotaxis con capacidad de nivel 4 para conducir de forma autónoma a partir del 2026. El acuerdo también buscará expandir la plataforma de robotaxis de Uber fuera de Estados Unidos y China.

En palabras de Momenta, la elección de Múnich no es casualidad. La ciudad cuenta con una importante herencia automovilística, así como una poderosa industria local y una mentalidad muy abierta en lo que a innovación tecnológica refiere.

Robotaxi de Momenta. Momenta Omicrono

De ahí que la capital de Baviera sea el enclave ideal para el despliegue de esta próxima generación de vehículos autónomos. Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, ha destacado cómo Alemania "ha liderado la industria del automóvil durante más de un siglo".

A todo esto hemos de sumarle la propia tecnología de Momenta, una compañía con sede en Shangái pero que ya tiene socios como Mercedes-Benz y BMW, consolidando sus conexiones con el territorio europeo.

Los acuerdos con estos fabricantes automovilísticos sirven para demostrar los sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS) que Momenta pretende exportar de China hasta el viejo continente, proveyendo a estos de su software de asistencia al conductor.

Aquí destaca la llamada estrategia de dos vías o two legs, que consiste en implementar estos sistemas ADAS con fabricantes de equipos OEM para impulsar esta tecnología robotaxi a gran escala.

Robotaxi de Momenta. Momenta Omicrono

Tal y como explica la propia Momenta en su comunicado, los sistemas de asistencia al conductor ya están presentes en circulación, en más de 400.000 vehículos vendidos a clientes.

Recordemos que Momenta y sus servicios comerciales de robotaxi que ya operan en China están próximos a eliminar la figura del conductor de seguridad antes de finalizar el año, por lo que ya cuentan con una abultada experiencia en este sector.

El nivel 4 de conducción autónoma se refiere a coches que conducen totalmente solos. Sin conductor de seguridad y sin operarios humanos dentro del vehículo, pero operando en un área geográfica delimitada. Un concepto apodado como geocerca o geofencing por su terminología en inglés.

Eso sí, Uber aclaró que los robotaxis de Momenta sí incluirían responsables de seguridad en los asientos de conductor para verificar el buen resultado de estos viajes. Posteriormente, se pasará a un despliegue totalmente autónomo.

Este no es ni mucho menos el único acuerdo que se ha realizado para instaurar la idea de los robotaxis en suelo europeo. En agosto Baidu, el equivalente a Google en China, anunció una asociación con Lyft para llevar sus taxis autónomos a Europa.