El coche eléctrico de tres ruedas que cambiará la movilidad: se mueve a pedales, no tiene cadena y alcanza los 120 km/h

La movilidad eléctrica sigue avanzando en España, donde es habitual ver en las carreteras de todo el país desde bicicletas para moverse por la ciudad hasta coches que ya han batido récords mundiales. Pero hasta ahora no se había visto nada como Vigoz, un automóvil eléctrico a pedales de tres ruedas.

Cixi, empresa francesa de movilidad eléctrica, ha desarrollado un nuevo coche a pedales de tres ruedas y sin cadena, denominado Vigoz, que es capaz de alcanzar una velocidad de 120 kilómetros por hora; por lo que se podría usar en autopistas.

Vigoz, cuyo prototipo estructural ha sido probado a 100 km/h y que ofrece una autonomía de 160 kilómetros, está ya ideado para comenzar su producción; aunque por ahora la firma no ha revelado el precio estimado para este innovador vehículo eléctrico.

Este coche eléctrico de tres ruedas se basa en el Sistema de Recuperación de Energía de Pedaleo (PERS, por sus siglas en inglés) de Cixi, que "convierte la energía humana en propulsión ciclista mediante electricidad, permitiendo al usuario controlar de forma intuitiva la velocidad y la frenada pedaleando".

Dicho de otro modo, la energía generada cuando el usuario pedalea se recupera en el eje de los pedales para transformarse en electricidad y usarla para accionar un motor en el buje. Un sistema que también carga una batería de 22 kWh para aumentar la potencia y la autonomía, y la frenada regenerativa ayuda a alargar la vida útil de las pastillas de freno.

El interior y los pedales de Vigoz, el coche de tres ruedas de Cixi. Cixi Omicrono

La compañía explica que el PERS puede ajustar automáticamente la resistencia del pedaleo en tiempo real, lo que permite al usuario "elegir su ritmo preferido y disfrutar del trayecto". Otra de las claves es que, si se agota la batería, el pedaleo sigue moviendo la rueda a través del motor.

Aunque en esa ocasión no se contaría con asistencia eléctrica. En cuanto al resto del diseño, el conductor adopta una posición reclinada, con la cabeza a 130 centímetros del suelo para garantizar una "visibilidad óptima".

La dirección se realiza mediante un sistema personalizado con mandos de control situados en los laterales bajos del conductor, y un sistema de inclinación activa ayuda a tomar las curvas. Detrás, hay espacio para un pasajero y el equipaje se coloca en una zona abierta en la parte trasera.

El conductor y el pasajero disponen de cinturones de seguridad de tres puntos y el chasis del coche ha sido diseñado para absorber energía para proteger a los ocupantes en caso de colisión. Vigoz viene igualmente con un sistema de climatización.