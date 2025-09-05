Adiós a los malos olores en la cocina: Samsung integra la campana de extracción en una ingeniosa placa vitrocerámica

Samsung ha demostrado en España ser una contendiente digna en el terreno de la domótica. Su iniciativa AI for All, para sacar partido a la IA en prácticamente todo nuestro hogar lo dejaba claro a principios de año. En el IFA 2025 vuelven a la carga, esta vez con electrodomésticos.

La compañía coreana ha aprovechado el evento tecnológico para mostrar algunos de sus nuevos electrodomésticos premium enfocados a las cocinas del mañana. Uno de los más llamativos es una placa de inducción, que integra una campana directamente en su superficie.

Esta innovación presenta numerosas ventajas, como la de prescindir de las campanas convencionales que suelen ocupar un buen pedazo de espacio de nuestra cocina. Una idea que además, esconde mucha ingeniería en su haber.

Una placa de inducción... ¿con campana?

Lo habitual en las cocinas de hoy en día es tener una placa de inducción o vitrocerámica y encima, anclada a la pared o al techo, una campana de extracción. El problema es que estas campanas a veces son problemáticas.

Ocupan mucho espacio, y no siempre son las más eficientes a la hora de aspirar los olores y residuos resultantes de cocinar nuestros platos. La alternativa de Samsung pretende eliminar de la ecuación estas campanas molestas y voluminosas.

Placa de inducción de Samsung. Jacinto Araque Omicrono Berlín (IFA)

En este caso nos encontramos con una placa de inducción, aparentemente normal que en su posición intermedia tiene rejillas de ventilación que esconden la campana. En su interior, la campana integra a su vez un ventilador turbo delgado.

El ventilador se esconde debajo de estas rejillas, incluyendo además un conducto de escape instalado debajo o detrás de la encimera. De esta forma, se crea, según Samsung, "un fuerte flujo de aire que elimina rápidamente el humo y los olores de la cocina".

Pero, ¿qué hay de la placa? Esta incluye la tecnología Flex Zone Plus, que consiste en cuatro bobinas de inducción en cada una de las zonas para conseguir "una distribución uniforme del calor en un área más amplia".

Además de ello, la placa se quita de encima el acabado glossy o brillante típico de estos modelos habituales y opta por un acabado mate, con vidrio de alta durabilidad que además tiene un revestimiento antihuellas incorporado.

Campana integrada en la placa. Jacinto Araque Omicrono Berlín (IFA)

Por si fuera poco, la placa es resistente a los arañazos, lo que ayuda a conservar su pulcridad y a mantenerla en el tiempo, incluso tras cada uso. Las placas, por otro lado, están próximas a esta rejilla, por lo que los olores y humos pasan directamente a la campana oculta.

Según Samsung, esta idea obedece a las llamadas tendencias europeas de nueva generación, que optan por eliminar los espacios de almacenamiento superiores y hace énfasis en las encimeras en forma de isla, en el centro de las cocinas.

Si nos ceñimos a esta idea, la placa de inducción de Samsung es perfecta, porque soluciona todos los problemas de las campanas típicas. Ahorra espacio al no necesitar las campanas montadas en el techo y aporta una mayor sensación de amplitud en la cocina.

Junto a la placa, Samsung ha presentado un nuevo lavavajillas Bespoke AI, con función de apertura automática de puerta que también prescinde de elementos típicos de los modelos actuales.

Placa de inducción. Jacinto Araque Berlín (IFA)

Por ejemplo, cuando este está encastrado, el lavavajillas elimina la idea de un tirador al mueble exterior de la puerta del lavavajillas, afianzando todavía más el acabado limpio y sin fisuras que promueven los diseños de armario de cocina modernos.