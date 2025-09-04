Así es el primer coche eléctrico que puede cargarse sin cables: Porsche presenta su nuevo sistema de carga inalámbrica

De los teléfonos móviles a los propios vehículos eléctricos, la carga inalámbrica va conquistando terrenos que hasta ahora se le resistían. Porsche ha anunciado que el nuevo modelo de Cayenne se convertirá en el primer coche eléctrico en poder recargar su batería de forma inalámbrica.

Sin obras en el garaje de casa, simplemente con una placa en el suelo. Así es la nueva función que la marca está a punto de mostrar en el IAA de Múnich, donde el modelo de exposición estará dotado de un innovador acabado fluorescente que se iluminará cubriendo todo el coche cuando se active la carga inalámbrica.

La tecnología es la misma que la que se utiliza en relojes inteligentes o teléfonos móviles para cargarse sobre una base inalámbrica. Sin embargo, su aplicación en vehículos con baterías está resultando extremadamente complicada de aplicar.

Placa Porsche Wireless Charging Porsche Omicrono

La idea es que el nuevo Cayenne se aparque encima de una placa inductiva para cargar su batería de forma electromagnética sin necesidad de cables físicos y sin tener que instalar un punto de carga en la pared del garaje.

El estreno mundial del nuevo Cayenne Electric está previsto para finales de 2025 y será el primer modelo que cuente con la opción de incluir la tecnología Porsche Wireless Charge y la placa Porsche Wireless.

En 2026, comenzará la comercialización de la placa inductiva en los centros oficiales de la marca y en la tienda online Porsche Shop. Pero antes, en la presentación que se realizará la semana que viene en Múnich, en cuanto fluya la electricidad, se creará una emocionante imagen de la carrocería con superficies de colores vivos, cuyo patrón de camuflaje ha sido diseñado por Style Porsche.

¿Cómo funciona?

La tecnología en la que ha confiado el equipo de Porsche es de corriente alterna, no continua, la misma que se utiliza en los hogares, por lo que la potencia máxima es de 11 kW, lo que permite recargar las baterías del Cayenne durante la noche.

La energía se transfiere a través del aire mediante un campo magnético. En la placa se encuentra una bobina transmisora fabricada con cobre y ferrita, diseñada para que la corriente alterna fluya a través de ella, generando un campo magnético.

En la bobina secundaria del vehículo, que actúa como unidad receptora, el campo magnético genera corriente alterna. A continuación, un rectificador la convierte en corriente continua para que la batería de alta tensión del Cayenne pueda almacenarla.

La placa del suelo, que pesa unos 50 kilogramos, está equipada de serie con un módulo LTE y WLAN, para garantizar en el futuro las actualizaciones remotas de software y la asistencia técnica necesaria.

Porsche Cayenne cargando de forma inalámbrica Porsche Omicrono

La placa One-Box mide 117 centímetros de largo, 78 centímetros de ancho y 6 centímetros de grosor y Porsche cifra la eficiencia de la transferencia de energía de la red eléctrica a la batería en un 90%.

Al aparcar

En principio, basta con aparcar el vehículo sobre la placa para que empiece a cargarse, aunque el proceso requiere de una posición muy precisa. Los ingenieros de la firma automovilística de lujo explican que la transferencia de energía sin contacto entre las dos unidades se realiza a una distancia de unos pocos centímetros.

Sistema de aparcamiento para cargar el Porsche Cayenne de forma inalámbrica Porsche Omicrono

Una vista espacial del aparcamiento, llamada Surround View, facilita la maniobra para aparcar el Cayenne hasta la posición adecuada sobre la placa. Porsche utiliza tecnología de banda ultraancha para determinar la posición relativa del vehículo sobre la placa de suelo. Una vez que el coche está bien situado y se activa el freno de estacionamiento, el vehículo desciende ligeramente y comienza la carga.

La placa base cuenta con un detector de movimiento y de objetos extraños. Así, el proceso de carga se interrumpe automáticamente si un ser vivo se interpone entre el vehículo y la placa de suelo o si un objeto metálico se encuentra sobre ella y se calienta.

La placa también está diseñada para resistir a la intemperie, ya que todos los componentes activos están protegidos contra la lluvia y la nieve. Para que no le afecten las piedras ni los cambios atmosféricos, la unidad receptora se encuentra en los bajos del vehículo, entre las ruedas delanteras.