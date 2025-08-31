Pioneer, el barco que cambiará el transporte: así es el primer buque autónomo propulsado por hidrógeno del mundo

El sector naval sigue en búsqueda de nuevas tecnologías que transformen la industria, como el mástil ideado por un ingeniero español que produce energía con el viento y las olas. Una de las grandes esperanzas está puesta en el hidrógeno como una alternativa a los combustibles fósiles. En ese sentido, Pioneer, un nuevo buque autónomo propulsado por este elemento, acaba de llevar a cabo un importante hito.

La empresa británica Acua Ocean ha completado recientemente y con éxito una operación de 24 horas en alta mar con su embarcación no tripulada y propulsada por hidrógeno, que fue capaz de navegar sin contaminar.

Esta operación se realizó en aguas del Reino Unido, partiendo de Turnchapel Wharf (Plymouth) hacia el faro de Eddystone, a unos 22 kilómetros de la costa. Además, el ensayo se llevó a cabo bajo condiciones reales y fue completamente monitorizado de forma remota.

Durante toda la prueba, el buque Pioneer navegó en alta mar sin emitir un solo gramo de dióxido de carbono (CO₂), demostrando las posibilidades del hidrógeno como una interesante alternativa a los combustibles fósiles, que actualmente dominan el sector naval.

Según detalla la compañía en su web, Pioneer "proporciona una presencia escalable y persistente para operaciones marítimas distribuidas, recopilación de datos oceánicos y monitorización de infraestructura nacional crítica".

Despliegue de cargas útiles

Con una eslora de 14,2 metros, Pioneer es un buque autónomo que dispone del espacio, la capacidad y la potencia para desplegar cargas útiles de sensores y sistemas modulares de hasta 6,5 toneladas desde un contenedor marítimo de seis metros de largo, sostienen desde Acua Ocean.

"Nuestro buque de superficie no tripulado de alta mar ofrece operaciones oceánicas completas y permite el despliegue seguro de sensores y cargas útiles del sistema en olas de hasta 4 metros de altura. Esto aumenta la disponibilidad operativa en comparación con la competencia", explica la firma.

USV Pioneer passing HMS Iron Duke in Plymouth Sound. pic.twitter.com/aZRxlZ7dCw — ACUA Ocean (@ACUAOcean) August 13, 2025

En cuanto a sus características, Pioneer puede alcanzar una velocidad máxima de 6,5 nudos (12 km/h), posee una potencia continua de hasta 1 kW para carga útil, ofrece una persistencia de varias semanas y "mejor navegación que un buque monocasco para una mejor recopilación de datos".

También incluye una plataforma estable SWATH que permite "una mayor disponibilidad operativa en estados de mar más agitados" y cuenta con la certificación oficial de la Agencia Marítima y de Guardacostas del Reino Unido.

Gracias a esta certificación, el buque autónomo puede operar legalmente en aguas británicas, lo que también supone un importante paso, ya que sienta un precedente regulatorio que podría fomentar la adopción de tecnologías similares en otros países.

Además de validar el sistema de propulsión, durante la prueba también se recopilaron datos clave sobre la estabilidad del casco, la eficiencia energética del sistema autónomo y el impacto del uso del hidrógeno en condiciones operativas reales.

El buque autónomo PIONEER. ACUA Ocean Omicrono

Una información que actualmente está siendo analizada por un grupo de expertos de la Universidad de Southampton y MarRI-UK, dos instituciones de referencia en innovación marítima del Reino Unido, según informa la empresa británica.

El hidrógeno, la clave

El hidrógeno se está consolidando como una de las soluciones energéticas más prometedoras para movernos por tierra, mar y aire. Su mayor atractivo es que produce electricidad limpia y abundante, sin emitir dióxido de carbono y generando solo vapor de agua.

El buque autónomo PIONEER. ACUA Ocean Omicrono

Por eso, cada vez gana más protagonismo en la carrera por dejar atrás los combustibles fósiles y avanzar hacia un futuro más sostenible.

El hidrógeno puede almacenar grandes cantidades de energía y garantizar una operación continua hasta en condiciones remotas o prolongadas. Además, la autonomía de Pioneer, y al no requerir tripulación, hace que sea ideal para diferentes funciones.

Por ejemplo, se podría usar para vigilancia ambiental, inspección de infraestructuras, patrullaje costero o estudios oceánicos, sin generar emisiones ni riesgos humanos. En el caso de esta prueba, el buque empleó un sistema de propulsión eléctrico-hidrógeno que integra celdas de combustible con un sistema de navegación autónoma de última generación.

Acua Ocean presentará oficialmente a Pioneer en el London International Shipping Week y en la feria de defensa y seguridad DSEI de Reino Unido en septiembre, demostrando que la embarcación, además de suponer un gran avance técnico, cuenta con un gran potencial a nivel comercial.

El buque autónomo PIONEER. ACUA Ocean Omicrono

Además de reducir emisiones en operaciones de vigilancia, investigación o transporte ligero, también facilitará la descarbonización de puertos y rutas costeras, clave en islas y zonas con alta presión ambiental.

Su tecnología hace posible estudiar ecosistemas sensibles sin generar contaminación ni interferencias humanas. En situaciones de emergencia, ofrece autonomía y sostenibilidad para apoyar la logística. Además, impulsa la producción y distribución de hidrógeno verde, fortaleciendo toda una cadena de valor en torno a las energías limpias.