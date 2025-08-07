Adiós al aire acondicionado: esta alternativa baja 10 grados la temperatura de forma estable en edificios y se usa en España

El aire acondicionado se ha convertido en un indispensable de estas fechas. Es de las pocas opciones para sobrevivir en espacios cerrados al calor abrasador que azota buena parte del territorio español en el mes de agosto. Sin embargo, su uso implica asumir un gasto económico importante que dispara la factura de la luz, además de contribuir al calentamiento climático cuyas consecuencias trata de paliar a corto plazo.

Existen muchos tipos de refrigeración que pretenden superar las limitaciones e incomodidades de los equipos más convencionales. Los hay que utilizan materiales cerámicos para reducir el consumo eléctrico, mientras que otros apuestan por los llamados sistemas adiabáticos.

Empresas como la francesa Bluetek proponen la climatización adiabático o evaporativa para grandes instalaciones como escuelas o fábricas donde los sistemas convencionales de AC no son suficientes. En España también se usa esta tecnología, la Junta de Andalucía la propuso en 30 escuelas en un proyecto pionero.

Climatización adiabática

El enfriamiento adiabático o la climatización evaporativa se basa, como su nombre indica, en el principio físico de la evaporación del agua: al pasar el aire caliente sobre agua, esta se evapora y absorbe el calor del aire, reduciendo su temperatura antes de distribuirse por el interior. Este principio también se ha aplicado a inventos aún más ecológicos como figuras impresas en 3D que decoran las estancias además de refrescar el ambiente.

En este sentido, la tecnología adiabático consiste en pasar el aire caliente del exterior por el intercambiador húmedo del techo. Al evaporarse el agua que este aire porta, el calor se absorbe y este entra fresco dentro del edificio sin necesidad de usar un compresor o gases refrigerantes. También se traduce en la eliminación de gases de efecto invernadero.

Sistema de climatización adiabática Bluetek

Recordar que los sistemas de aire acondicionado por compresión, del que puede estar disfrutando en este momento, funcionan de forma similar a un frigorífico. El refrigerante frío, absorbe el calor del aire dentro de casa para enfriarlo y distribuirlo en este estado fresco. Después el compresor eleva la presión y temperatura del gas para liberar el calor hacia el exterior. El ciclo se cierra cuando se reduce la presión del refrigerante y este pasa de nuevo a estar frío y dispuesto a absorber la temperatura del aire.

Este proceso cíclico supone un gasto considerable de electricidad, mientras que en los sistemas de enfriamiento adiabático solo emplean ventiladores y bombas de agua de bajo consumo. El proceso empieza en el techo, donde un ventilador obliga al aire exterior, caliente, a circular de fuera a dentro del edificio.

Instalación de refrigerador adiabático. Junta de Andalucía.

Antes de distribuirse por la instalación, el aire pasa a través de un intercambiador húmedo, que puede ser un panel humedecido, para así enfriarlo antes de que entre en el interior. Cuanto más cálido se encuentre el aire exterior, más efectiva será la refrigeración.

Enormes setas cuelgan del techo para distribuir el aire en múltiples direcciones, aunque el diseño de estas puede variar. Desde ese mismo aire se expulsa del edificio a través de respiraderos o ventanas.

La sencillez de este sistema se traduce también en el efecto refrigerante suave, entre 2 y 10 grados de diferencia. El descenso de la temperatura es moderado, pero estable, a diferencia de las bruscas bajadas que pueden provocar los sistemas compresores. De esta forma, el contraste térmico entre el exterior y el interior es menor, pero se mantiene un ambiente confortable. Sus creadores lo comparan con la sensación al estar en un bosque.

Aunque, el resultado es un aire más húmedo, por lo que este sistema es más adecuado en climas secos y cálidos. A medida que aumenta la humedad, este tipo de sistemas pierden eficiencia.

Consumen 10 veces menos

Las altas temperaturas en las aulas o instalaciones donde el aire acondicionado no existe o es insuficiente pueden ser un peligro. El principio y final del curso también son susceptibles de sufrir olas de calor, ahora que el verano se está alargando. De ahí que instalaciones como esta pueda ayudar a paliar clases acaloradas sin suponer un coste excesivo para los centros.

En Francia, la empresa Bluetek promete hasta un 90% menos de consumo de energía con sus sistemas de climatización. Aseguran que sus equipos consumen 10 veces menos de electricidad.

En el catálogo destacan modelos como COOLFLOW 5000 capaz de mover 5.000 m³/h con apenas 280 W de consumo eléctrico. Otros modelos como Adiaplay o AdiaBOX se integran en cubiertas o soluciones modulares para adaptarse a fábricas y grandes espacios como estadios deportivos.

Otra de las ventajas estaría en la sencillez de los materiales y componentes, cuyo mantenimiento es menor que en los aire acondicionados tradicionales. Y por último, el menor impacto en cuanto a contaminación por los gases refrigerantes. Si a esto se le suma el uso de energías renovables, la huella de carbono de un eficio de grandes dimensiones puede ser mínima.