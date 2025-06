El increíble rascacielos que cambiará el 'skyline' de Nueva York: hotel de lujo con 1.000 habitaciones, casino y museo

Diseño del rascacielos The Avenir en Manhattan Silverstein Properties Omicrono

Si hay una ciudad asociada históricamente a los rascacielos, esa es Nueva York. La Gran Manzana, superada en las últimas décadas por Shenzhen y Hong Kong, tiene cerca de 300 edificios con más de 150 metros de altura. A esa privilegiada lista pronto habrá que sumar The Avenir, un nuevo coloso de cristal en el barrio de Hudson Yards, al oeste de Manhattan.

El proyecto, anunciado inicialmente en 2023, ha sufrido un importante diseño. Las dos torres gemelas conectadas por un puente elevado a casi 200 metros de altura han sido sustituidas por una imponente torre escalonada. Eso sí, el vidrio sigue siendo protagonista, con una silueta acristalada que aspira a convertirse en punto de referencia del skyline neoyorquino.

Hotel de lujo, casino, centro comunitario, zona de restauración... Son sólo algunos de los usos que se esperan de The Avenir, cuya construcción corresponde al gigante inmobiliario Silverstein Properties. "Nos esforzamos por crear un diseño que transmita un espíritu vibrante y dinámico, y que se integre en el contexto de esta zona tan especial de la ciudad", afirma Lisa Silverstein, directora ejecutiva de la firma, en un comunicado de prensa.

En cuanto a los responsables del aspecto definitivo y la distribución del rascacielos, todavía sin fecha concreta para su construcción, son el estudio estadounidense CetraRuddy Architecture y los especialistas en el diseño de casinos Steelman Partners.

"The Avenir se encuentra en la intersección de diversos barrios y zonas de actividad que actualmente no están conectados ”, sostiene Nancy Ruddy, fundadora de CetraRuddy. "El desarrollo consolidará la esencia de esta parte del Far West Side al crear un emocionante centro cultural que refuerza el carácter de Nueva York como una ciudad peatonal y transitable".

Un nuevo gigante en NY

El One World Trade Center, muy cerca de donde estaban las Torres Gemelas antes del 11-S, sigue siendo el elemento más llamativo del horizonte de Nueva York con sus imponentes 541 metros de altura.

De las más de 30 nuevas torres que se están construyendo ahora mismo, sólo una parece amenazar su reinado, pero sí muestran la apuesta por diseños cada vez más vanguardistas y vistosos, pensados para atraer la atención de vecinos y turistas.

Diseño de la entrada peatonal de The Avenir desde la calle 41 Silverstein Properties Omicrono

En ese sentido, The Avenir lo apuesta todo a los reflejos de su superficie acristalada. La gran base de 9 pisos "se integra en escala y materialidad con el entorno circundante". Esta plataforma horizontal, coronada por una azotea verde con piscina a cielo abierto, sirve como podio de la enorme torre de 45 plantas. En total, la altura del edificio alcanza 240 metros, frente a los 207 del primer diseño.

El edificio albergará un hotel, un casino, más de 12 restaurantes y bares, espacios para conferencias y reuniones y hasta una galería comunitaria.

Las cuatro fachadas del podio entre la calle 41 y la avenida 11 contendrán este museo en el que tendrán cabida instalaciones y obras de artistas locales para "fomentar la interacción peatonal y ofrecer experiencias únicas e inspiradoras".

La galería, diseñada para la celebración de eventos artísticos, culturales y educativos, estará completamente acristalada y sus techos tendrán 13 metros de altura para dar mayor sensación de amplitud.

Casino y hotel de lujo

"Diseñamos The Avenir como si el barrio fuera un campus, integrando arquitectónicamente todos los elementos para que funcionen a la perfección", explica la arquitecta Nancy Ruddy. Los accesos peatonales para los huéspedes del hotel y los visitantes permitirán acceder a las instalaciones de The Avenir no relacionadas con el juego sin necesidad de entrar en la zona de juego.

Según detallan desde Silverstein Properties, la segunda planta del edificio corresponderá al casino y a su mayor atractivo, un bar con un enorme ventanal de cuatro niveles con espectaculares vistas panorámicas de Manhattan. Además de las salas de juego, el espacio incluirá también una casa de apuesta deportivas, sala específica de póker y una sala de conciertos.

A diferencia de la mayoría de casinos, que optan por interiores en los que la luz artificial es la gran protagonista, el de The Avenir incorporará la luz natural como uno de sus elementos más distintivos.

Los niveles superiores del podio albergarán una gran variedad de servicios. A la exclusiva zona de restauración de la sexta planta, le sigue un espacio dedicado a conferencias y eventos y un spa y gimnasio con tecnologías de última generación. En la zona superior, en el atrio que da paso a la torre, se podrá disfrutar de una enorme piscina al aire libre.

La fachada de The Avenir estará cubierta de grandes paneles de vidrio Silverstein Properties Omicrono

De la estructura más llamativa, la enorme torre de 45 pisos en la que se distribuirán 1.000 habitaciones y suites de hotel, todavía no hay mucha información. Eso sí, será un gran añadido a la capacidad hotelera de la ciudad, y un recurso muy útil para los eventos que se celebren en el Centro de Convenciones Jacob K. Javits, situado a escasos metros del solar donde se construirá The Avenir.

No será el primer proyecto con el sello de CetraRuddy en Manhattan. El estudio de arquitectura ya ha levantado edificios icónicos en los últimos años como el One Madison, cerca del Flatiron, la torre ARO o la sinagoga de Lincoln Square.

De los interiores se ha encargado la firma Steelman Partners, especializada en el diseño de casinos y espacios de entretenimiento, con experiencia tanto en EEUU como en proyectos internacionales en Macao o Filipinas.