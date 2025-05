El invento de Irene y Javier que convierte cualquier coche en caravana: "Te queda una señora cama" sin usar herramientas

Con la llegada del calor se inicia la temporada de festivales y vacaciones al aire libre. Los camping son un destino muy popular en España, aunque no todo el mundo está dispuesto a dormir en el suelo en una incómoda tienda de campaña. Para descansar cómodamente sin realizar una inversión de miles de euros en un remolque o autocaravana, se han popularizado las soluciones que aprovechan el coche para convertirlo en cómodos refugios.

Diferentes proyectos como Pericamp plantean un sencillo kit para instalar una cámara doble en el vehículo en pocos minutos. Una estructura modular y un colchón plegable, esta es la base de un kit que se instala en pocos minutos, sin necesidad de ninguna herramienta y que se adapta a la gran mayoría de vehículos del mercado.

Irene Sirvent y Javier Moralo son los cofundadores de esta empresa española. Ella publicista y él ingeniero civil, esta pareja tuvo la idea hace dos años: "hicimos un viaje con nuestro todoterreno y estuvimos como todo el verano preparando la camperización de nuestro todoterreno, cortando las maderas y haciéndolo todo, y disfrutamos tanto de ese viaje que dijimos: "Jolín, ojalá la gente pudiese comprar algo que le permitiese hacer este mismo viaje sin tener que hacer toda esa camperización por su cuenta", explican a EL ESPAÑOL-Omicrono.

Se instala en minutos

El proceso de desarrollo duró un año, empezando por medir prácticamente todos los modelos de coches del mercado y luego trabajar en un diseño que se adaptase a casi todos. "Los primeros prototipos que diseñamos estaban chulos, pero eran un armatoste, no se plegaban por así decirlo", cuenta Javier. El resultado final que han puesto a la venta es un mueble modular que "se extiende y se contrae con piececillas telescópicas, que cuando tú no lo usas está siempre en el maletero y tú no te enteras ni de que está", explica Javier.

Cuando está plegado, listo para emprender el viaje, el equipo mide 48 cm de ancho, 90 cm de largo y 15 cm de alto. Más pequeño que una maleta para las cabinas de los aviones, sus creadores lo han diseñado así para que sea fácil de guardar junto al equipaje en el coche, pero también en casa, bajo la cama, por ejemplo.

Mesa retraible de Pericamp Pericamp Omicrono

Una vez se ha llegado al destino donde se va a instalar el campamento, los asientos del coche se tumban y la estructura se despliega en pocos minutos siendo posible adaptarla a lo alto, largo y ancho según las necesidades de cada coche. Esta es la principal cualidad que destaca este modelo frente a otras propuestas del mercado.

"Nuestro kit te permite que puedas adaptar la cama exactamente al tamaño de tu coche, pudiendo extenderla a lo largo hasta 1,85 y a lo ancho hasta 1,25", explica Irene. La estructura se extiende hacia delante y hacia los lados, llegando a ocupar desde el maletero hasta el volante, "te queda una señora cama", anota Javier.

Kit Pericamp plegado Pericamp Omicrono

De momento, Pericamp solo ofrece un modelo modular pensado para instalar en el coche una cama para dos personas o una, pero no para familias. Su precio es de 539 euros, un coste al que se le puede añadir el colchón de espuma plegable con 6 cm de grosor y que cuesta 140 euros extra.

El peso del kit completo, con el colchón incluido es de 31 kilogramos. "Es verdad que el peso es elevado, pero es importante para nosotros que tenga ese peso para darle rigidez a la estructura y que sea un producto de confianza cuando lo montes en el coche, que no vaya a ser una estructura inestable", añaden.

En la web que han creado para promocionar su producto y recibir pedidos, cuentan con un sistema de búsqueda para comprobar que la estructura es compatible con el modelo de coche de cada cliente.

Almacen y comedor

La altura de la cama determina el espacio de almacenaje del que se puede disponer mientras se está de acampada, para guardar mochilas y menaje de cocina o dispositivos que se puedan necesitar en el día a día, sin tener que dejarlos a la intemperie cuando se duerme protegido en el coche.

Pericamp es, además de dormitorio, comedor. Su mesa en la parte delantera es otra de las cualidades que destacan sus creadores, un extra para aprovechar el coche las 24 horas del día. "Todo lo hemos pensado para que de verdad se disfrutase y no fuese solo pasar una noche", explican.

Todos los comienzos son difíciles, Javier se encarga de la parte técnica del diseño mientras Irene lleva la promoción del proyecto. En el año que llevan vendiendo este primer modelo han enviado aproximadamente 54 unidades. "Arrancar cuesta un montón, había que dar a conocer un producto que es que es totalmente nuevo, que o que la gente directamente, mucha gente, pues igual lo querría, pero no sabe que existe." Javier Moralo celebra que poco a poco "estamos viendo cómo se incrementa la venta".