Los padres de ChatGPT podrían comprar la empresa de Jony Ive, el mítico diseñador que hizo historia en Apple

Si algo nos han enseñado los desastres del Humane AI Pin o el Rabbit R1 es que incluso la IA lo tiene complicado para vencer a los smartphones. En España ya hay titulares sobre genios que intentan crear el gadget de inteligencia artificial definitivo, como es el caso del mítico diseñador Jony Ive, responsable del diseño de multitud de productos en Apple. Tanto, que la propia OpenAI estaría intentando adquirir la startup de Ive, fundada por el diseñador en conjunto con Sam Altman.

Así lo declara The Information, que asegura que la compañía liderada por Altman y responsable del exitosísimo ChatGPT estaría interesada en comprar io Products, una compañañía centrada en desarrollar dispositivos de IA. Según fuentes internas, io Products estaría intentando crear lo que aparentemente sería un teléfono con IA, pero sin pantalla. Es decir, un gadget especializado en inteligencia artificial desarrollado tanto por Ive como por Sam Altman, CEO de OpenAI.

Mientras que Sam Altman se ha postulado como uno de los CEO más importantes de la Big Tech al liderar con mano de hierro OpenAI, Jony Ive ha sido la mente detrás de algunos de los diseños más icónicos (y estrambóticos) de Apple, incluyendo los iMac o los iPhone. En 2019 Ive abandonó a los de Cupertino para poder fundar LoveFrom, un estudio de diseño que ya ha tenido una selecta clientela. Es a través de io Products que Altman e Ive han estado diseñando y creando este curioso producto.

OpenAI podría adquirir io Products

Según recoge The Information, OpenAI habría negociado la adquisición de esta startup que tiene como principales cabezas pensantes a Ive y a Altman. El acuerdo podría implicar un pago de 500 millones de dólares por io Products, lo que ayudaría enormemente al desarrollo de estos gadgets de IA. La estructura del acuerdo implicaría que io Products usaría ingenieros para construir el hardware del dispositivo y que OpenAI proporcionase la IA necesaria.

¿Y qué hay de LoveFrom? El estudio de Ive también colaboraría, en este caso con su curiosa visión de diseño. Existe la posibilidad de que en lugar de producirse una adquisición, OpenAI opte por asociarse con io Products formalmente, precisamente para el desarrollo de este dispositivo. Actualmente, ya tendría a exdiseñadores de Apple en un equipo, con nombres como Tang Tan o Evans Hankey.

Sam Altman, CEO de OpenAI Wikimedia Commons

El objetivo último de io Products, especificó el The New York Times el pasado 2024, era crear productos que no tuvieran tanto impacto social como el iPhone, pero que sí gozaran de una gran relevancia en la industria. Se ha llegado a hablar de la idea de crear el 'iPhone de la inteligencia artificial', una meta que tanto Humane como Rabbit han intentado alcanzar con sendos productos pero que se han visto opacados por la tremenda usabilidad que poseen los teléfonos convencionales.

Esta adquisición llega en un momento crucial, con una OpenAI liderando en el mercado de la inteligencia artificial pero luchando de forma brutal con otras tantas, como Meta, Google, xAI de Elon Musk o Anthropic. DeepSeek, la compañía china que ha sacudido las bases del sector, también ha irrumpido con fuerza, poniendo patas arriba un sector tan joven como prometedor. Incluso Apple pretende promocionar sus propias capacidades de inteligencia artificial, en un proyecto tortuoso que va para largo.

Esta adquisición también podría acelerar enormemente el desarrollo de este gadget de io Products. Por ende, OpenAI se podría posicionar como un inesperado fabricante de hardware, que en caso de tener éxito, desafiaría al mismo concepto de los smartphones de nuestros días. Dado que se estima que este nuevo producto no tendría pantalla, es difícil pensar en cómo este dispositivo podría acabar destronando a los teléfonos móviles.