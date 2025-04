Nacho Ángel (Samsung): "Nuestra inteligencia artificial es real y eso nos diferencia muchísimo de la competencia"

A mediados del mes de marzo tuvo lugar en Fráncfort (Alemania) el evento 'World of Samsung 2025', en el que el fabricante coreano mostró cómo sacar partido a la inteligencia artificial (IA) en todos los rincones del hogar; además de nuevos productos, como un monitor gaming curvo de 49 pulgadas. El gigante tecnológico, que cuenta con una gran popularidad en España, lleva un tiempo apostando por esta tecnología, incluyéndola en una variedad de dispositivos, como en los móviles de la serie Galaxy S25, televisores y hasta en electrodomésticos.

De hecho, durante el evento Samsung presentó sus nuevos frigoríficos, lavadoras y secadoras inteligentes. Unos electrodomésticos que, entre otras novedades, están equipados con inteligencia artificial y con funciones que tratan de ayudar al usuario en su día a día. Por ejemplo, las neveras son capaces de identificar los alimentos que se introducen en su interior y de avisar cuando algo se va a poner malo; mientras que las lavadoras saben cómo de sucia está la ropa para ajustar la cantidad de agua y de detergente.

En EL ESPAÑOL - Omicrono estuvimos presentes en el 'World of Samsung 2025' para conocer de primera mano todas las novedades de la compañía coreana y en el que aprovechamos para hablar con Nacho Ángel, director de la división de gama blanca de electrodomésticos de Samsung Iberia, sobre la apuesta de la empresa por la inteligencia artificial, cómo esta tecnología integrada en las neveras y lavadoras mejora la calidad de vida de los usuarios y de sus nuevos electrodomésticos, entre otros asuntos.

La inteligencia artificial es una tecnología que actualmente está muy presente en prácticamente todos los dispositivos y durante el evento se habló y mucho de esta herramienta. ¿Por qué está apostando tanto Samsung por la IA?

Primero, porque somos una compañía basada en el I+D y el futuro pasa por la inteligencia artificial, sí o sí. Todo va a girar en torno a la IA. Nosotros empezamos por la división de móviles que, como sabes, fuimos los primeros en sacar un teléfono con inteligencia artificial. También fuimos los primeros en incorporar la IA a los televisores y los primeros en incorporar la inteligencia artificial real a los electrodomésticos.

Los nuevos frigoríficos inteligentes de Samsung. Nacho Castañón Omicrono Fráncfort (Alemania)

Estamos preparando todo lo que es el ecosistema del hogar conectado en un sistema abierto, no sólo para Samsung, sino para que se pueda integrar con un montón de dispositivos y productos diferentes. Para eso compramos hace unos años la aplicación de SmartThings, para que pueda crear este ecosistema y porque creemos que la inteligencia artificial va a facilitar la vida a las personas en muchísimas cosas.

La IA nos va a hacer la vida más fácil, nos va a, digamos, quitar tareas que nos van a dar tiempo para poder mejorar nuestra vida personal, dedicarnos a tener más tiempo libre, a nuestros hobbies,... y estamos seguros que ese es el camino. Para ello tenemos que ir preparando ya todos nuestros productos, no sólo los más tecnológicos, sino también los más hogareños, como puede ser un frigorífico o una lavadora, para que estén preparados para ese futuro.

Y dentro de ese futuro el producto necesitará tener un display -una pantalla- para que el usuario pueda interactuar con él y con el resto de dispositivos que estarán conectados a través de ese frigorífico o de esa lavadora. También hemos incorporado el asistente de voz y otras muchas funciones que van a permitir que nuestros productos el día de mañana se integren dentro de ese futuro, dentro de la inteligencia artificial.

¿Qué papel e importancia tiene actualmente la IA para Samsung?

Toda. La inteligencia artificial está integrada ya en todos los desarrollos de producto que se hacen en la compañía, en cualquiera de las categorías y, sobre todo, en la parte de electrodomésticos. Desde que el producto se diseña, ya se desarrolla pensando en un entorno de inteligencia artificial y en cómo se puede mejorar el producto gracias a la inteligencia artificial.

Por ejemplo, nuestras lavadoras tienen cinco sensores, de hecho somos también la única marca que tiene tantos sensores, y cuenta con inteligencia artificial que permite saber cómo podemos cuidar mejor la ropa, cómo mejorar el lavado de las prendas, cuidarlas mejor, que gaste menos, que sea más eficiente... y se provee a los productos de hardware que nos permitan que esa inteligencia artificial nos dé esos beneficios o aporte a los productos mejoras que se vean en beneficios para el consumidor.

Dentro del catálogo de productos de Samsung la inteligencia artificial está presente en televisores, electrodomésticos, móviles… ¿cómo puede la IA mejorar el día a día de los usuarios?

La mejora desde la vertiente económica. El principal beneficio que aporta la inteligencia artificial hoy en día, sobre todo al frigorífico, que es el electrodoméstico que más consume, es el ahorro de energía. El producto se adapta a tus usos, tiene sensores que están reportando a la nube un montón de datos para que el frigorífico se adapte a tu forma de utilizarlo y lo optimice y gaste hasta un 30% menos de energía de lo que sería más allá de su eficiencia energética. Eso es una de sus principales funciones.

En las lavadoras te ayuda a cuidar más la ropa, a que el lavado sea automático, a que el producto en función de las prendas que hayas introducido en el tambor haga el uso eficiente de agua, de energía, de detergente… con lo cual te produce un ahorro económico, pero también una mejora o te ayuda a cuidar más la ropa, a ser más eficiente en todos los sentidos. Y con ello también ayudamos a consumir menos recursos y a que el planeta dure más.

Lo más normal es que a futuro la gente que utilice productos con pantalla o que tenga un hogar conectado con varios productos de Samsung no tendrá que llevar su móvil de un lado para otro.

En un frigorífico, la eficiencia también la va a producir un compresor, que parece que no, pero va a lograr que el producto dure más años. Con lo cual, vamos a utilizar también menos recursos del planeta. Si nos vamos más a la parte de cocina, por ejemplo, tienes un horno que con inteligencia artificial te va a ayudar a preparar una receta sin que tú hagas absolutamente nada, sólo con darle el comando de voz de lo que quieres cocinar. El producto se va a poner a la temperatura, al tiempo, etcétera, del plato que le vas a introducir.

Uno de los frigoríficos que mostramos en el evento, el French Door con inteligencia artificial que lleva cámara, va a recomendar qué receta puedes hacer con los ingredientes que tienes dentro de la nevera. Si tienes un horno Samsung también le va a transmitir los datos al horno, que se va a poner en marcha para que puedas cocinar el plato de forma sencilla y sin hacer nada.

De todos los productos en los que habéis incluido la IA, quizá el de los electrodomésticos es el que pueda llamar más la atención. ¿Por qué decidió Samsung introducir la IA en ellos y en qué fase está actualmente esta tecnología?

La IA en los primeros electrodomésticos creo que data de 2021-22. Eran principalmente unos sensores muy sencillos que se encontraban en las lavadoras, que calculaban el peso, el tipo de tejido y optimizaban los ciclos de lavado. De ahí evolucionamos a un sistema ya en la nube de interacción con los productos en sí y, a la vez, introdujimos lo que son los sensores en los frigoríficos, que fue el segundo paso más importante y más diferenciador con respecto a la competencia.

Las nuevas lavadoras y secadoras Bespoke AI de Samsung. Nacho Castañón Omicrono Fráncfort (Alemania)

La compañía desarrolló un algoritmo en la nube que es el que recibe todos los datos tanto de los frigoríficos como de las lavadoras que actualizan, digamos, y adaptan el funcionamiento de tu lavadora y de tu frigorífico, que es completamente diferente a cómo lo adapta a tu vecino, si tiene el mismo frigorífico en función de su uso. Y ese es el paso determinante que nos diferencia muchísimo de la competencia: nuestra inteligencia artificial es real.

Nosotros tenemos algoritmos que están diseñados para optimizar el funcionamiento del producto unas 200 o 300 veces al día el número de transferencias de datos que tiene un frigorífico y una lavadora con el algoritmo en la nube para que el algoritmo vaya aprendiendo y, a la vez, le transmita al frigorífico los conocimientos para que vaya desarrollando y funcionando en función de tus necesidades. Por ejemplo, una función que es muy básica, pero que necesitas inteligencia artificial para desarrollarla, es el compresor, que funciona de manera mecánica.

El compresor, si no lo abres durante 'x' tiempo baja, digamos, a un 30%. Pero nuestro frigorífico tiene inteligencia artificial y sensores que, por ejemplo, cuando a los 6 o 7 días que empieza a detectar que no lo abres desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, hacen que ese funcionamiento se optimice al mínimo posible para que la temperatura de la nevera se mantenga estable. Es inteligente porque el compresor no está todo el rato a la misma velocidad o a la misma potencia funcionando, sino que puede bajar hasta un 2 o 3% su potencia porque sabe que no lo vas a abrir.

La IA nos va a hacer la vida más fácil, nos va a, digamos, quitar tareas que nos darán tiempo para poder mejorar nuestra vida personal y para tener más tiempo libre.

Y sólo con eso ahorras un montón de energía. Nuestros frigoríficos saben perfectamente cuántos grados ha perdido cuando el usuario abre la puerta, qué potencia necesita para ponerse a la temperatura que el usuario lo tiene programado y con todo eso va optimizando. ¿Eso en qué repercute también? En que la temperatura se mantiene siempre mucho más estable; por lo que los alimentos se mantienen mejor.

En el mismo evento celebrado el año pasado usted me dijo que la prioridad de Samsung era que la inteligencia artificial fuese segura. ¿Se ha conseguido?

Sí. Ya tenemos el sistema Knox que es el que venimos utilizando en los móviles y el más seguro del mundo a nivel de tecnología de comunicación; que también forma parte ya de nuestros televisores y está integrado en nuestros electrodomésticos, que a día de hoy no son muchos. Por lo que cualquier intercambio de información, cualquier dato que el producto recoge sobre el uso del usuario... está siempre codificado y almacenado de una forma segura a través de nuestro sistema Knox.

Además de la inteligencia artificial, los nuevos electrodomésticos de Samsung destacan por incluir pantallas interactivas. ¿Por qué se ha apostado por estos elementos y qué ventajas ofrecen al usuario?

La pantalla lo es todo y lo va a ser todo. Desde el punto de vista de usabilidad, una pantalla te ofrece un montón de opciones en cualquier producto. En un frigorífico puedes utilizarla desde para ver noticias hasta para el entretenimiento, para poner Spotify, YouTube, para controlar desde ella todos los productos IoT que el usuario tenga en casa sin tener el móvil encima, para contestar una llamada de teléfono... Al final, vivimos dentro de una pantalla, que es nuestro móvil, y la extensión natural del smartphone va a ser cualquier otro producto que se tenga en el hogar que sea susceptible de que tú interactúes mucho con él y que a la vez tengas una pantalla que te va a dar un uso.

Lo más normal es que a futuro la gente que utilice productos con pantalla o que tenga un hogar conectado con varios productos de Samsung, no tendrá que llevar su móvil de un lado para otro. Lo tendrás en el salón, donde sea, y puedes también interactuar con la televisión, irás a la cocina a hacer cualquier cosa y tendrás tu pantalla donde puedes contestar una llamada de teléfono, donde puedes hacer una gran cantidad de cosas. Puedes incluso manejar un timbre.

La pantalla de uno de los frigoríficos de Samsung. Nacho Castañón Omicrono Fráncfort (Alemania)

Imagínate que vives en un adosado o en una casa grande y tienes los típicos timbres con cámara que se ponen ahora de cualquier central de alarmas. Las pantallas de los electrodomésticos te va a permitir abrir la puerta desde la cocina sin tener que desplazarte, ver quién está en la calle, controlar las cámaras, controlar las bombillas de tu casa... controlarlo todo. Vamos hacia un mundo que va a estar todo muy interconectado y cuantos más aparatos tengas a los que puedas dar uso con pantalla será mejor para facilitarte la vida. No tendrás que ir todo el rato con el teléfono de arriba a abajo. La pantalla va a ser extensión, facilitará la vida y hará que todo sea más más fluido.

En los frigoríficos Samsung ha introducido dos importantes mejoras: una nueva pantalla de 9 pulgadas y el compresor. ¿Qué destacaría de cada una de ellas?

De la pantalla ya hemos hablado. Es un paso necesario para la conectividad, para avanzar en la inteligencia artificial y en nuevos casos de usos y beneficios para los consumidores; y más hacia generaciones que ya han nacido nativos de pantalla. En cuanto al compresor, seguimos trabajando en mejoras a través de inteligencia artificial y es un producto nuevo que lanzamos, y que también es único en el mercado, que es una combinación entre un compresor y un sistema de enfriamiento Peltier.

Lo que nos permite en este caso, es optimizar el tamaño del sistema de refrigeración del frigorífico -que en este caso es un French Door-, ganar 20 litros y hacerlo más eficiente a nivel de consumo energético. ¿Por qué? Porque el compresor es más pequeño, no necesitamos compresores tan grandes en el uso diario del frigorífico y lo que le incorporamos es un dispositivo Peltier que, en los momentos pico donde el frigorífico necesita algo más de potencia o algo más de frío para adecuarse a esa necesidad momentánea, lo que va a hacer es dar esa ayuda de frío.

Es una innovación también única en el mercado y nos va a permitir que el producto consuma menos y ganar también capacidad en un frigorífico... que 20 litros es una capacidad considerable, puede ser hasta unas 50 latas de cerveza o de Coca-Cola.

El centro de todo el ecosistema es SmartThings, ¿en qué fase se encuentra esta tecnología, qué mejoras se han dado y qué importancia tiene para Samsung?

Ahora mismo está en fase de crecimiento. Todos los años va aumentando el número de usuarios y de consumidores que se registran. A día de hoy en España tenemos 8 millones de registros dentro de la plataforma de SmartThings. 8 millones de usuarios únicos y 1 millón son usuarios recurrentes, que son los que han interactuado con algunos de los productos adheridos a la plataforma durante el último mes. La verdad es que el uso de la plataforma es muy variopinto. Se usa desde actividades de SmartThings con teles hasta en temas de frigoríficos.

Aunque para lo que más se usa en la parte nuestra de los domésticos es para usos de lavado, de activación de ciclo, de interacción con la lavadora… También tenemos mucho uso de productos de IoT, de bombillas, y cada vez vamos creciendo en usuarios. Te lo digo de cabeza, pero cada año venimos a sumar entre un 5 y un 7% de usuarios a la plataforma y cada vez el uso de ellos es más recurrente y también son diferentes los productos que se van sumando. También cada vez tenemos más partners agregados a la plataforma. Ahora mismo tenemos más de 300 partners y más de 3.000 partners conectados.