La Casa Blanca se pasa a los satélites de Elon Musk: se ha instalado una antena Starlink para mejorar el WiFi

Miles de satélites en una órbita baja ofrecen conexión a internet por todo el mundo, principalmente en zonas remotas o donde los servicios terrestres fallan. Ahora también se puede hacer uso de este servicio en la vivienda más importante de todo Estados Unidos, al menos en sus cercanías. El servicio de internet satelital operado por SpaceX se ha instalado en la Casa Blanca.

Según informa The New York Times, el equipo de conexión satelital no se ha colocado en el edificio principal, la residencia del presidente. Sus fuentes indican que el sistema ahora se enruta a través de un centro de datos de la Casa Blanca a kilómetros del complejo y que el objetivo era mejorar la conexión móvil y el WiFi.

Este sistema de Starlink se desarrolló como alternativa a las conexiones de fibra por tierra para zonas remotas. Recientemente han surgido proyectos que proponen alternativas más sencillas, sin la necesidad de desplegar miles de satélites. También ha servido en situaciones de emergencias.

En octubre, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) contrató a Starlink para distribuir terminales para el servicio en Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene por el estado. Incluso lleva desde el inicio de la guerra en Ucrania siendo usado por las fuerzas militares nacionales, aunque no sin polémica.

La vivienda del presidente de los Estados Unidos cuenta con una amplia red de conexión. Sin embargo, funcionarios de la Casa Blanca han asegurado que esta instalación alternativa era un esfuerzo para aumentar la disponibilidad de internet en el complejo, pues algunas zonas no contarían con señal celular y la red WiFi se encontraría saturada.

La antena de Starlink SpaceX Omicrono

El medio NYT cuenta como, en el mes de febrero, Chris Stanley, empleado de SpaceX y la red social X (ambas empresas de Elon Musk), subió a la azotea del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower en el complejo de la Casa Blanca para valorar la instalación de Starlink. También está trabajando para el Departamento de Eficiencia Gubernamental que se le ha encargado a Elon Musk para reducir personal del gobierno.

El Servicio Secreto no estaba al tanto de esa visita y al acceder a la azotea, saltaron las alarmas. Había recibido permiso, pero no se había determinado el horario de llegada de Stanley a esa zona del edificio. El incidente o mal entendido ha quedado cerrado.

Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Starlink había donado el equipo y el servicio. La Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca ha revisado el regalo en relación a posibles cuestiones éticas. Este mismo año, el gobierno italiano de Giorgia Meloni ha iniciado negociaciones con Starlink para su uso en emergencias como desastres naturales o ataques terroristas.

Esta es la última instalación Starlink que se ha llevado a cabo en un edificio gubernamental de Estados Unidos. En las últimas semanas, Starlink se ha instalado también en la Administración de Servicios Generales, donde se está llevando a cabo la labor de reestructuración y reducción del gobierno por parte de Musk, indica NYT.