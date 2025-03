Sameer Samat (Android): "Hemos integrado muy bien la IA; no hay un mejor momento para probar Android que ahora”

Han sido días intensos en Barcelona. El Mobile World Congress ha dejado un aluvión de novedades en cuanto a dispositivos móviles. De Xiaomi, que ha sacado músculo presentando su Xiaomi 15 Series a Samsung, que ha atacado el mercado de la gama media con los Galaxy A56, A36 y A26; pasando por realme, que ha deslumbrado con su familia 14 Pro o Nothing, quien también ha desvelado dos smartphones únicos con diseño icónico como son los Phone (3a).

Todos estos lanzamientos confluyen en una misma novedad: el uso de la inteligencia artificial aplicada en el día a día. Cada uno con su enfoque, en cómo adaptarlo mejor al usuario, en cómo hacer que el smartphone sea capaz de ser más que un móvil y trascienda el uso que podemos hacer de él. Ese es también el enfoque que Honor ha llevado a la feria.

Estos fabricantes son el ejemplo de cómo son capaces de trabajar en desarrollar sus propias herramientas y experiencias de usuario bajo un mismo sistema: Android, el sistema operativo de Google. La ambición de la gran G no es sólo permitir y facilitar el trabajo de cada una de las marcas y desarrolladores ofreciendo una experiencia de usuario común, sino que también ha aprovechado la feria para enseñar de todo lo que es capaz Gemini, su inteligencia artificial. Hemos podido experimentar de primera mano Gemini Live con vídeo, una forma de hablar con el móvil en función de lo que éste está viendo por la cámara, un verdadero asistente personal.

Detrás de la coordinación de todo el desarrollo de Android se encuentra Sameer Samat, presidente del ecosistema Android en Google. Un ejecutivo amable, directo y cercano, que transmite esa pasión de explicar todo lo que su plataforma es capaz de hacer más allá de los móviles. En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido charlar con él para conocer más a fondo cómo es el desarrollo de Android, cómo se está trabajando en expandir el poder de la inteligencia artificial con Gemini, así cómo será el futuro de Android XR, el sistema que espoleará la experiencia de usuario en cascos inteligentes y gafas inteligentes que dejó ver con Samsung.

Stand de Android en el MWC Chema Flores Omicrono

Estamos en un Mobile World Congress de Barcelona repleto de nuevos dispositivos, ¿cómo se logra el equilibrio para desarrollar la experiencia Android con las necesidades de marcas, desarrolladores y usuarios?

Android es un ecosistema abierto y creemos que la capacidad de las marcas para innovar es muy importante. Samsung, Pixel, Xiaomi... muchas marcas. Android ofrece un conjunto clave de funciones que garantiza que todos los desarrolladores tengan una experiencia común. Sin desarrolladores, nuestros teléfonos no serían tan útiles. Por eso, si los desarrolladores tienen una interfaz común es más fácil desarrollar más aplicaciones, para los teléfonos de todos. Pero en términos de interfaz de usuario, sí existe la oportunidad de innovar. A veces esa innovación está en la parte gráfica, pero otras veces está en el factor de forma. Permitir esta innovación es lo que ha permitido a Android ser el primero en crear el futuro. Y creemos que eso es realmente importante.



Le tengo que ser sincero. Para formular esa pregunta le he pedido ayuda a Gemini…

[Ríe] Eso ha sido gracioso.

¿Es posible entender ahora mismo Android sin Gemini?



Sí, por supuesto. Ya sabes que Android es un ecosistema abierto y tiene también más facetas, más cosas que entender. Hemos trabajado mucho con nuestros socios para simplificar las interfaces de usuario y también para crear herramientas para desarrolladores que sean mucho más fáciles y mejores. Todo eso está dando sus frutos en este momento.

Estoy muy emocionado por el lanzamiento de los dispositivos Android de este año. El Galaxy S25 es increíble. El Pixel 9 es el mejor teléfono Pixel que se ha creado jamás, es realmente muy bueno. El lanzamiento de Xiaomi de esta semana ha muy emocionante. Se están produciendo muchos productos de alta calidad en este momento, es un lugar emocionante en el que estar.

Google Pixel 9 Pro XL Chema El Androide Libre

Durante la feria hemos tenido lanzamientos de Samsung, Xiaomi o Nothing. Son tres marcas que entienden Android de una manera diferente, ¿cómo es el trabajo para lograr esa experiencia Android con sistemas tan diferentes entre sí como Nothing OS o Samsung One UI, por ejemplo?

Algo importante de entender es que el consumidor que compra un teléfono hoy en día quiere más que un simple teléfono: quiere reloj, auriculares, que funcione con su televisor y con el coche. Para nosotros eso es una prioridad muy importante, el hacer que todos esos diferentes formatos funcionen mejor juntos, es lo realmente importante. Hemos invertido mucho, por ejemplo, en WearOS, Android TV o Android Auto para facilitar que todos estos dispositivos funcionen juntos.

Por ejemplo, si tienes unos auriculares que funcionen con Fast Pair es muy fácil sacarlos del estuche y emparejarlos inmediatamente sin importar que sean de dos fabricantes diferentes. Igual si estoy usando el auricular en una tablet y recibo una llamada telefónica el audio cambiará de dispositivo automáticamente. Estas son las innovaciones y capacidades importantes que ayudan a garantizar que el ecosistema funcione bien en conjunto.

"Quien compra un móvil quiere más que eso: quiere reloj, auriculares, televisor y coche"

Más allá de los smartphones, cuando uso Android TV o Android Auto espero la misma experiencia que en mi Pixel, ¿cómo la trasladan en esos casos?

Esa es una buena pregunta. Tenemos que asegurarnos de que estas diferentes plataformas y experiencias interoperen para los casos de uso que son importantes para un consumidor. Por ejemplo, si estás viendo una película en tu teléfono y quieres ponerla en tu TV, tenemos miles de aplicaciones que admiten la función Cast que es bastante fácil: pulsas un botón y está en tu televisor. De hecho ahora en el smartphone tenemos un mando para controlar Android TV, es más fácil aún.

Estas cosas son parte de cómo pensamos en hacer todas las versiones de Android, que todos los diferentes formatos de Android funcionen juntos.

Gemini en Xiaomi 15 Ultra Chema Flores El Androide Libre

Durante el MWC he podido ver Gemini Live vídeo en acción y se siente como un nuevo uso del smartphone con un potencial enorme, ¿podremos ver algo así en otros dispositivos Android como el televisor?

En primer lugar, muchas gracias. Hemos trabajado muy duro para que las experiencias de IA sean una parte fundamental de Android. Creemos que la experiencia puede mejorar drásticamente con los avances en IA generativa. Desde hace mucho tiempo que tenemos la visión de lo que puede ser realmente un asistente, un asistente personal. ¿Y quién no querría un asistente que pudiera ayudarle a hacer más cosas en su vida diaria y facilitarle la vida? Todos lo querríamos, pero la tecnología no estaba lista.

Con los avances que estamos viendo, con los grandes modelos de lenguaje y la IA generativa, la tecnología ya está aquí y creemos que es posible. Gemini Live es un buen ejemplo de eso, tú que has visto algunas de las demostraciones vas teniendo una idea de lo que es capaz de hacer.

Una de las cosas importantes es que la IA en los teléfonos inteligentes puede ser útil ya en el día a día y puede ayudar a que hagas más cosas. La hemos integrado en el teléfono y en el dispositivo de una manera muy fluida, creo que nunca ha habido un mejor momento para probar un Android.

"Tener Gemini en el botón de encendido es una forma muy sencilla para que los consumidores puedan aprender a acceder a estas capacidades de IA en sus dispositivos"

Una de las cosas que hicimos este año fue trabajar con diferentes fabricantes, Samsung, Pixel, etc. para hacer que el botón de encendido del dispositivo traiga Gemini. Esa es una forma muy sencilla en la que los consumidores pueden aprender a acceder a estas capacidades de IA tan poderosas directamente en su dispositivos.

Sobre los televisores, en el CES de este año mostramos nuestra nueva experiencia de Google TV con Gemini y es realmente genial. Puedes tener conversaciones sobre qué ver, sino también sobre el sistema solar porque tu hijo está estudiando sobre el espacio en el colegio, y puede ponerte vídeos e información al respecto en el televisor.

Es un desarrollo bastante emocionante. Ahora mismo lo único que necesitas es hablarle al mando pero varios fabricantes de televisores lanzarán a lo largo del año modelos con micrófonos, lo que permitirá tener una conversación más natural y fluida. Puedes pedirle al televisor un comando y luego continuar esa conversación desde cualquier lugar de la habitación. Se convierte casi en un centro para la familia. Gemini puede funcionar con electrodomésticos o conectarse al timbre y ver quién está en la puerta, es un uso muy conveniente en el televisor.

Gemini en Galaxy S25 Ultra Chema Flores El Androide Libre

Tenemos ese botón en algunos nuevos teléfonos con esa experiencia de Gemini pero, ¿cómo se lleva a modelos más baratos para que el gran público entienda las oportunidades que está perdiendo por no usar la IA?

Estamos empezando a llevar Gemini a los teléfonos más capaces por la potencia de procesamiento que requiere, pero estamos muy entusiasmados por llevarlo a más personas. Las nuevas capacidades con el asistente Gemini se han implementado de manera muy amplia, más allá de los dispositivos premium. Y estamos muy entusiasmados porque la gente tenga acceso a eso. De hecho, en países como Indonesia o India, hay muchos teléfonos que no son tan caros y que tienen Gemini. Estamos entusiasmados con ello.

Más allá de teléfonos, Gemini tiene mucho sentido para gafas y experiencias virtuales, ¿cómo avanza el desarrollo de Android en este sentido?

En diciembre de 2024 anunciamos Android XR, que es nuestra plataforma para dispositivos de realidad extendida. Estamos muy entusiasmados no sólo con la realidad mixta, sino también con la realidad aumentada. Mostramos algunos prototipos que habíamos creado. Es un nuevo formato de Android muy emocionante porque se siente muy natural para los avances de la IA.

Hemos mostrado algunas capacidades de Gemini Live en el teléfono, el encender la cámara y mostrarle a Gemini en tiempo real lo que ve en su alrededor para que pueda ayudarlo —con su permiso—. Estas son capacidades muy interesantes y extremadamente importantes en su teléfono, pero cuando lo veo siempre me pregunto: ¿existe un formato diferente donde pueda ser aún más útil? Creo que las gafas podrían ser muy buenas en eso. Estamos entusiasmados con eso, y podremos contar más en el futuro.

Hemos mostrado prototipos sobre cómo llevar la experiencia ahí, pero queremos estar realmente seguros. Hemos estado en el espacio de la realidad aumentada durante mucho tiempo y tenemos una buena idea de los que se necesita para hacerlo bien. Y queremos hacerlo bien. Nos tomaremos nuestro tiempo con nuestros socios.

Sameer Samat, presidente del ecosistema Android en Google. Chema Flores Omicrono

En esa interfaz virtual, ¿cómo se trabaja para tener la conexión de todo el ecosistema Android?

No sé aún cómo será la conexión, es algo en lo que estamos trabajando. Asegurarnos de que las piezas funcionen bien juntas es muy importante, especialmente en la realidad mixta.

Para acabar, una personal: ¿una función específica que le gustaría a Sameer Samat tener en Android?

Cuéntame, ¿tienes tú alguna sugerencia?

Estos días hemos visto marcas como Xiaomi u Honor tener conexión con otros sistemas como Windows o Mac, ¿existe algún tipo de plan en ese sentido?

Definitivamente creemos que la interconectividad entre el ordenador y tu teléfono —por ejemplo— es muy importante. Tenemos un muy buen sistema entre ChromeOS y Android y con el tiempo estamos haciendo más cosas con Windows y otras plataformas. Por ejemplo, el año pasado lanzamos Quick Share en Windows que te permite compartir tus archivos fácilmente entre tu móvil Android y tu ordenador Windows. Eso es importante.

También tenemos Google Play Games en Windows, que te permite jugar a los juegos de Android desde Windows, siendo bastante bueno poder controlar el juego con ratón y teclado.

Le debo confesar que AirDrop es una de las funcionalidades que me gustaría ver en un Android porque uso un MacBook.

Creo que todas estas plataformas deberían interoperar entre sí. Es realmente importante para los consumidores, deberían tener la opción de comprar cualquier portátil y cualquier teléfono que quieran.