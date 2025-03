Greg Joswiak (Apple): "Nadie en toda la competencia llega a la durabilidad del iPhone 16e, es para usarse muchísimos años"

Apple lleva dos semanas encadenando novedades. Si en los últimos días ha dado a conocer nuevos iPad Air, iPad de 11ª generación, MacBook Air y Mac Studio, la semana anterior presentó uno de sus productos más esperados: un nuevo teléfono asequible, el iPhone 16e. A diferencia de la gama SE anterior, este modelo cuenta con un diseño moderno que se asemeja al iPhone 16 y sirve además para ser la puerta de entrada a Apple Intelligence, la inteligencia artificial de la compañía que ya se puede probar en beta en España.

Uno de los responsables del lanzamiento de estos nuevos productos es Greg 'Joz' Joswiak, vicepresidente senior de márketing mundial de Apple, mano derecha de Tim Cook y quien ha sido pieza fundamental para alcanzar el desarrollo de la compañía tal y como hoy la conocemos.

Con casi cuarenta años en la compañía, 'Joz' juega un papel clave en el discurrir de Apple. Ha supervisado la totalidad de líneas de productos de Apple así como ha desarrollado el lanzamiento de ellos, algunos tan icónicos que han marcado la historia de la tecnología y de la marca como el iPod original, el iPhone o los iPad.

Encuentro de 'Joz' con Little Spain, Mau Morgó y Yerai Cortés. Apple

Este ingeniero no sólo es un pilar dentro del organigrama y del desarrollo de la línea de lanzamiento de productos, sino que también es un profundo conocedor y representante de lo que Apple es, lo que debe de ser y sobre todo, de lo que no, de esas las líneas rojas que no van a traspasar.

Tras pasar por Polonia e Italia, Joswiak ha hecho una parada en España y desde EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido charlar con él. Es un tipo afable, cercano y con una pasión por el trabajo que realiza en Apple que se transmite en una conversación con vistas al reloj de la Puerta del Sol, "el de las uvas", explica el directivo, dejando claro el conocimiento y admiración que tiene por el país y su cultura. Precisamente tuvo un encuentro con Little Spain, Mau Morgó y Yerai Cortés quienes usaron los dispositivos de Apple para producir su premiado documental.

iPhone 16e, moderno y asequible

La conversación comienza hablando sobre la ajetreada semana de lanzamientos. "Somos una empresa de productos. Fabricamos productos. Siempre estamos tratando de descubrir cómo mejorarlos y siempre buscamos formas de hacerlos mejores para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Estamos muy emocionados porque lanzamos el iPhone 16e la semana pasada y esta hemos lanzado nuevos iPads y Macs que creo que la gente está emocionada con ellos", explica Joswiak.

Lo cierto es que el lanzamiento más llamativo de los últimos días ha sido el iPhone 16e. Un teléfono que se desmarca de la estela de los iPhone SE anteriores para apostar por un diseño más moderno y actualizado. "Para nosotros ha sido muy importante cambiar el enfoque y centrarnos en ampliar la gama de la familia iPhone 16. Queríamos hacer las cosas de una forma más moderna. En lugar de ofrecer sólo el iPhone 16 o iPhone 16 Pro, ofrecemos ese tercer paso que resulta más asequible para quien quiere tener diseño de pantalla completa, características modernas a menor precio con FaceID, el A18 para Apple Intelligence y por supuesto algo que encanta a todo el mundo: mayor duración de batería. Eso ha sido realmente lo importante para nosotros".

iPhone 16e Chema Flores Omicrono

Con el nuevo enfoque el iPhone 16e deja de estar descolgado del catálogo de teléfonos de Apple, como sucedía con los SE, ahora llega para completar la línea de dispositivos lanzados en septiembre.

Este smartphone hace concesiones con respecto a sus hermanos mayores como no tener Dynamic Island o MagSafe, a lo que el directivo replica que "Si todo tuviera las mismas características, las mejores, sólo habría un modelo, el Pro. Necesitamos tener una gama de precios y una gama de conjuntos de características acordes a eso".

Sobre cómo se decide qué especificaciones sí y que no lleva el iPhone 16e, 'Joz' indica que "buscamos proporcionar un conjunto de características muy lógicas. Podemos describirlo como bueno, mejor, el mejor de todos. Todo lo que es realmente bueno está en el iPhone 16e y luego hay una forma de ir mejorando ligeramente hasta llegar a la mejor opción de todas [el iPhone 16 Pro Max]. Tratamos de ser muy racionales. Ponemos mucho pensamiento y esfuerzo en cómo hacerlo siempre mejor".

"Todo lo que es realmente bueno está en el iPhone 16e, luego hay una forma de ir mejorando ligeramente hasta llegar a la mejor opción de todas"

Con esta posibilidad de elección entre modelos más parecidos, explica que "lo que me encanta ahora es que con la gama de modelos de la familia iPhone 16, la gente puede elegir qué características son importantes para ellos, elegir ese valor y comprarlo".

Planteándole sobre a quién va dirigido este teléfono al integrarse ahora dentro de la familia iPhone 16, el directivo deja claro que muchos de los usuarios vendrán de modelos como el iPhone 11 o el SE de tercera generación, así como usuarios que llegan por primera vez al ecosistema de Apple.

"Mucha gente va a actualizarse desde estos modelos porque va a tener una pantalla mucho más grande, un rendimiento mucho más rápido con el A18, van a tener soporte para Apple Intelligence, van a tener FaceID, van a tener incluso —una cosa que no recibe el suficiente reconocimiento— el servicio de emergencia por satélite. Hay todo tipo de funciones modernas que obtendrías con el 16e que no tienen con el iPhone 11", expone Joswiak.

Un iPhone para durar

El iPhone 16e tiene un precio de partida más elevado que el SE anterior, a lo que 'Joz' responde ensalzando el valor del producto y su durabilidad. "Está hecho para durar. No hay nadie de nuestra competencia que llegue a nuestra durabilidad. Otros para alcanzar esos precios recortan muchos gastos, nosotros hacemos justo lo contrario. Construimos productos para que sean duraderos, de muy larga duración. También invertimos en hacer actualizaciones de software durante mucho tiempo. Eso hace que haya mucho más cuando miras el precio, algo que sólo mirando el precio de partida no puedes ver".

iPHone 16e Chema Flores Omicrono

Lo cierto es que iOS 18 ha permitido seguir actualizando el iPhone XS, un teléfono lanzado en 2018. "Nosotros no hacemos productos baratos, la gente lo sabe, y eso no es lo que intentamos hacer. Cuando miras cuánto de asequible son nuestros productos, en realidad es mucho mejor de lo que la gente piensa en un primer momento, hay que mirar a largo plazo".

Y es que aquí no sólo entra en juego la resistencia a golpes y cuánto puede aguantar usándose un teléfono de Apple con la experiencia prevista, sino también la poca depreciación de los modelos en la segunda mano o con programas de recompra.

"Los iPhone mantienen su valor mejor que los teléfonos Android. Puede que te cueste un poco más al principio, pero la realidad es que a largo plazo puede ahorrarte dinero porque muy a menudo la gente lo vende o lo intercambia cuando va a cambiarse a otro modelo. Es el precio menos el valor del modelo anterior. Para nosotros esa es una ecuación muy importante y es muy válida. Tenemos un mercado secundario muy dinámico".

"Los iPhone mantienen su valor mejor que los teléfonos Android. Puede que te cueste un poco más al principio, pero la realidad es que a largo plazo puede ahorrarte dinero"

Preguntándole más sobre esta venta de iPhone de segunda mano que se crea en torno a lanzamiento de modelos, el ejecutivo es claro: "Es un beneficio mutuo. Tener un mercado secundario para el iPhone es bueno para todos. Bueno para los usuarios que ya tienen un iPhone cuando quieren comprar uno nuevo porque obtienen su valor de vuelta y hace que ese nuevo iPhone sea más barato. También porque ese iPhone que vendieron sirve para hacer más fácil a quien ingresa en la familia iPhone por primera vez, con lo que aumenta la base de usuarios que, como sabes, una vez que se pasa al iPhone suele quedarse como cliente".

Esa captación de usuarios desde Android, es especialmente alta en España, donde el mercado lo domina el sistema operativo de Google. Ante ese particular reto, Joswiak indica que "es un punto realmente interesante porque una gran parte de nuestro negocio para iPhone proviene de personas que no han tenido una gran experiencia con Android o con un fabricante. Tuvieron problemas, problemas de calidad, no están diseñados para durar y por eso buscan con nosotros una mejor experiencia".

Hola Apple Intelligence

Además de la durabilidad, el otro gran reclamo de este teléfono es ser la puerta de entrada a Apple Intelligence. Este iPhone 16e, al igual que el nuevo iPad Air, se han actualizado para ser la opción más asequible en tener la inteligencia artificial de la compañía. Ambos productos son mucho más potentes que la generación anterior porque "nuestras funciones de privacidad hacen que gran parte de Apple Intelligence esté en tu dispositivo; necesitamos tener altas capacidades de sistema. Para poder hacer eso, necesitas hacerlo rápido y necesitas hacerlo bien y todo eso a la vez".

La privacidad es uno de los elementos irrenunciables de Apple. Más que un buen diseño o una experiencia premium. "Tim [Cook] ha dicho durante muchos años que la privacidad es un derecho humano fundamental, así que hemos construido todo lo que hacemos en torno a la protección de su privacidad", defiende Joswiak, quien destaca que "hacemos todo tipo de cosas para asegurarnos el preservar la privacidad, nadie ha hecho este tipo de cosas y es importante para los usuarios".

Inteligencia Visual de Apple Intelligence Chema Flores Omicrono

Esta capacidad de que el usuario mantenga el poder sobre sus datos permite a la compañía abordar el desembarco de su IA con confianza en nuevos mercados el próximo abril. "Estamos entusiasmados porque la gente en la UE lo quería y tuvimos que resolver algunas cuestiones para poder traerlo. El concepto de inteligencia artificial generativa puede ser intimidante para la gente. Suena como algo extraño. ¿Cómo voy a saber cómo usarla? Hay como mucho miedo, por eso tratamos de abordarlo de una manera muy Apple. No queríamos hacer lo mismo que todos los demás, hacer un chatbot más. Hay muchos por ahí, que son muy buenos. La gente no necesita que creemos otro", comenta el ejecutivo.

"Me gusta explicar a la gente que Apple Intelligence es realmente buena para productividad, usar mejor tu dispositivo"

El enfoque de la compañía es ser más amigable con el usuario, tomar el poder de la IA generativa y usarlo para mejorar la experiencia del iPhone mejor. "Me gusta explicar a la gente que esta herramienta es realmente buena para productividad, usar mejor tu dispositivo y ayudarte con cuestiones de lenguaje e imágenes. Tenemos un conjunto de herramientas de escritura realmente útiles. A veces escribo tan rápido que mi cerebro va más rápido que mis manos. Ahora me encanta corregir todo. Usar Apple Intelligence se ha convertido en un hábito".

Con respecto a las imágenes 'Joz' explica la popularidad de Genmoji, su sistema de creador de emojis bajo demanda, así como Image Playground su generador de imágenes a base de prompts. Sin embargo, también ahonda en la edición de fotografías con la herramienta Limpiar. Y aquí hay un matiz realmente interesante frente a la competencia.

"Nuestra filosofía sobre las fotos la definió uno de nuestros ingenieros a la perfección, me encantó: es una celebración de algo que realmente ha sucedido. ¿Quieres inventar cosas? puedes hacerlo, pero no es nuestro caso. Lo que queremos es hacer que la foto que has tomado puedas mejorarla", recalca 'Joz', quien añade que "queremos que la fotografía conserve el momento real, que puedas quitar ese elemento que distrae, y ahí Limpiar es genial".

La otra parte del trabajo de la IA con las fotografías que destaca el ejecutivo de Apple es la mejora en la capacidad de encontrar fotos. "A la gente le gusta tomar fotos porque quiere volver atrás a mirarlas pero a veces sólo quieres buscar a tu hija con un vestido rojo que recuerdas, pero no cuándo ni el qué. Ahora el iPhone ahora es realmente bueno para ayudarte a recuperar ese recuerdo. Son cosas muy sencillas pero realmente útiles y, por supuesto, también estamos tratando de hacer que Siri sea más útil".

"Planeamos seguir trabajando en Apple Intelligence más allá de la próxima década, es algo increíblemente poderoso".

Más allá de la capacidad de Siri en ser más capaz, o poder conectar con ChatGPT de forma totalmente anónima y sin rastreo, la mirada de Joswiak con Apple Intellgence piensa en el desarrollo al largo plazo. Algo que sólo acaba de empezar y que está dando los primeros pasos.

"Está llegando ahora a manos de cada vez más gente. Va a ser interesante ver cómo evoluciona. Para nosotros también; es decir, esto no se va a resolver en un año o dos; es algo muy importante y, al igual que el iPhone o la App Store, planeamos seguir trabajando en Apple Intelligence más allá de la próxima década, es algo increíblemente poderoso".