Apple habría cancelado el M4 Extreme, su chip más potente: así era la bestia de 160 núcleos gráficos para el Mac Pro

Noviembre fue un mes de importantes lanzamientos en España, especialmente los relacionados con Apple. El nuevo Mac mini, el ordenador más barato de Apple vino junto a un MacBook Pro idóneo para trabajar en cualquier parte y a un iMac dotado de potencia a raudales. Todos ellos equipados con los nuevos chips M4, M4 Pro y M4 Max, dejando a esta familia de procesadores bien dotada. Apple, sin embargo, habría descartado su variante más potente: un hipotético procesador M4 Extreme.

Los últimos meses, sobre todo desde el lanzamiento del finísimo iPad Pro con procesador M4 (el primer dispositivo de Apple en incorporar este chip), se vino hablando del lanzamiento de una versión especial específicamente pensada para los Mac Pro, las torres de sobremesa de Apple. Con el salto de procesadores Intel con arquitectura x86 tradicionales a chips ARM Apple Silicon, la firma de Cupertino dotó a estos ordenadores de estos procesadores.

La falta de un procesador de gama extrema y el hecho de que el modelo actual de Mac Pro comparte chip con un modelo sustancialmente pequeño, como es el Mac Studio (ambos con procesadores M2 Ultra), ha causado que muchos no deseen adquirir esta torre. El medio The Information expone que Apple habría dejado atrás un chip de gama Extreme especialmente diseñado para estos ordenadores. Y no sería el primero.

Adiós a un procesador M4 Extreme

El portal, en una reciente noticia respecto a una posible asociación entre Apple y Broadcom para diseñar un chip de IA dedicado a servidores, da un matiz interesante. Según el informe, Apple habría cancelado el verano pasado el desarrollo de un chip "de alto rendimiento para Mac", consistente en la unión de cuatro chips más pequeños.

Este chip estaba siendo desarrollado "para liberar a algunos de sus ingenieros en Israel para que trabajen en el chip de IA" que Apple y Broadcom podrían estar ideando. Si seguimos la misma lógica que ha imperado en la creación de los chips de gama alta como los M4 Max o los M2 Ultra de Apple, lo razonable habría sido pensar en una unión entre cuatro chips M4 Max.

Apple Mac Pro.

Así, Apple habría podido crear un M4 Extreme brutal, que podría haber incluido una CPU de hasta 64 núcleos y una GPU de 160 núcleos. Si estos rumores han ganado tanta tracción ha sido precisamente por rumores ya pasados, que en 2022 hablaban de la creación de un supuesto chip M2 Extreme que también se canceló y que nunca vio la luz. Este chip, que habría duplicado la potencia del actual M2 Ultra, también estaba pensado para ordenadores Mac de alto rendimiento.

Por supuesto, es imposible saber si ese chip iba a ser un M4 Extreme o siquiera ha llegado a existir en algún momento. Algunos internautas teorizan con la idea de que este procesador no se habría lanzado para la gama M4, ya que podría haberse destinado a los futuribles procesadores M5 o M6 debido a su proceso de fabricación. Si ese chip en cuestión estaba en desarrollo y los rumores son ciertos, ya no se verá, al menos a corto plazo.

Tampoco se ha incidido en los detalles respecto a esta cancelación. En el caso del supuesto M2 Extreme del año 2022, los motivos habrían girado en torno a cuestiones de costes y complejidad técnica. Se cree que Apple habría redirigido los recursos para desarrollar este chip a la creación de procesadores de IA para servidores, presumiblemente para alimentar con más potencia la gran apuesta a futuro de Apple, Apple Intelligence. Este procesador se diseñaría en un período de 12 meses.

Habitualmente, Apple suele lanzar una primera tanda de procesadores M (los M3 o los M4 son ejemplos), y luego los actualiza con versiones más potentes, como los M Pro y M Max. Finalmente, Apple acaba lanzando la iteración más extrema de estos procesadores, los M Ultra. Debido a que la transición de los chips M3 a M4 ha sido tan directa, no existe actualmente un procesador M3 Ultra.

Esquema de chips M4 de Apple. Apple Omicrono

Por ende, los ordenadores que se presuponen más potentes de Apple, como son el Mac Studio o el Mac Pro, comparten chip: el M2 Ultra. Es lógico pensar que Apple acabará actualizando ambos ordenadores con un más que posible M4 Ultra, procesador que se convertirá inequívocamente en el más rápido y potente de toda la línea de chips M de Apple. No obstante, habrá que esperar a dicha actualización, ya programada para 2025.