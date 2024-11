Adiós a pasar frío en la cama: el invento de Carrefour que arrasa en España y que te hará dormir del tirón por sólo 16€

Superado ya el ecuador del mes de noviembre, se empiezan a agotar las oportunidades para disfrutar de los rayos de sol y del calor. Y es que, cada vez de manera más inevitable, se podría decir que el invierno, o al menos el frío, están a la vuelta de la esquina. Por ello, muchas personas buscan ya cómo protegerse para evitar pasarlo mal o ponerse malos.

En muchas casas ya ha tenido lugar el tradicional cambio de armarios. Todos los abrigos han salido ya a la palestra, al igual que las mantas y los edredones nórdicos. Y es que cualquier ayuda es poca para protegernos del temido frío sin tampoco tenernos que gastar un dineral en calefacción.

Llegadas estas fechas, cada vez más personas buscan en sus cadenas de supermercados de confianza la manera de mejorar nuestro bienestar cuando estamos en casa. Pero sobre todo, mientras dormimos, ya que una de las peores sensaciones que podemos experimentar es la de pasar frío en la cama. Esto reduce nuestras horas de sueño y repercute de manera directa en nuestro cansancio.

Ahora, una de las cadenas de supermercados que ha encontrado el producto estrella para hacer nuestro invierno más llevadero es Carrefour. Y es que la empresa francesa tiene el invento definitivo para calentarnos en la cama sin gastar en exceso en luz o en calefacción. Una misión casi imposible de conseguir.

Carrefour tiene en estos momentos un producto que se ha convertido, de manera muy rápida, en todo un número uno en ventas. Un aparato eléctrico que hará muy plácidas las noches y que nos permitirá dormir del tirón sin preocuparnos de nada más. Un auténtico salvavidas que cambiará nuestras noches, e incluso nuestros días, por completo. Ya que invertir en estas cuestiones por poco que sea, es invertir en nuestra salud.

¿Cuál es el invento perfecto de Carrefour para este invierno?

Pocas sensaciones hay más desagradables que meternos en la cama y notar que nuestras sábanas están heladas. Y es que así, en los días más duros del invierno, es imposible dormir. Sin embargo, esto se acabó ya que Carrefour tiene dentro de su catálogo la solución definitiva.

Se trata de la joya más preciada para este invierno. Un calientacamas eléctrico de bajo consumo de la marca Nalk&Rey que consigue poner nuestro lecho a la temperatura que deseamos en cuestión de segundos para evitar que nos congelemos. El artilugio ideal para aquellos lugares donde el frío es un compañero inevitable o para esas noches en las que los termómetros se desploman.

El éxito de este producto fue tan grande que incluso llegó a agotarse en todas las tiendas, siendo durante mucho tiempo la vía del online la única hábil para poder comprarlo. Y es que su precio irresistible, sólo 16,90 euros, lo hacían el invento perfecto para tener un invierno de lo más plácido y dormir del tirón sin preocuparnos de nada más. Dentro de sus múltiples funcionalidades destaca que tiene tres niveles para ajustar la temperatura, un visualizador LED y una funda que se puede limpiar fácilmente.

Además, usar este tipo de productos permite reducir drásticamente el riesgo de incendios por la noche, no hay que preocuparse por recibir una descarga eléctrica ni tampoco tendremos que estar preocupados de su funcionamiento durante la noche. Y es que tiene una función de protección contra sobrecalentamiento. Eso sí, para evitar posibles sustos, hay que tener en cuenta una serie de advertencias.

Calientacamas Nalk&Rey de Carrefour. Carrefour

La primera de ellas es que no debería ser utilizada por personas con capacidades reducidas, lactantes o que tengan insensibilidades al calor. Tampoco se debe deteriorar la cubierta, por ejemplo, clavando alfileres. Además, no es recomendable que sea utilizada para animales, ya que pueden dañar su piel y su pelaje.

También debemos tener cuidado si el calientacamas está mojado o húmedo, ya que habrá que dejar que se seque. Y hay que tener mucho cuidado al limpiarlo. Tampoco podremos utilizarlo sobre una cama de agua. Y a la hora de guardarlo y almacenarlo, hay que evitar golpearlo, aplastarlo y presionar los pliegues del dispositivo.

Por último, no es correcto utilizarlo sobre personas enfermas, por ejemplo en hospitales, o sobre menores de tres años, ya que podrían no soportar las altas temperaturas que llega a alcanzar. Siguiendo estas indicaciones no tendremos ningún problema para utilizar el invento que está revolucionando España, así lo indican sus índices de venta, y que va a cambiar el invierno de muchas personas para siempre. Y todo por menos de 17 euros y con un bajo consumo eléctrico, lo que nos permitirá ahorrar en todas nuestras facturas.