Adiós a la peluquería: colas en Lidl por el invento que garantiza un peinado perfecto en segundos por solo 12 euros

La llegada del otoño y del invierno supone muchos cambios en nuestra rutina del día a día. Desde la comida que tomamos hasta cómo nos desplazamos. Todo se transforma. También la ropa que usamos o incluso cómo cuidamos nuestra belleza y nuestro aspecto. Y es que las variaciones meteorológicas también provocan cambios en nuestro cuerpo.

Un cambio muy frecuente en estos tiempos se sufre en los labios, los cuáles se suelen agrietar con el frío y con el fuerte aire. Sin embargo, otra de las zonas de nuestro cuerpo que más cambios sufre, sobre todo en las mujeres, es el pelo. Y es que en este tiempo, cuando el clima se vuelve muy húmedo, nuestros cabellos sufren de más.

Por ello, diferentes marcas y establecimientos lanzan nuevos productos e inventos para que podamos cuidar nuestro pelo sin necesidad de pasar por la peluquería de manera tan frecuente. Así, podremos ahorrar unos euros cada semana o cada mes. Gracias a alguna de estas herramientas, podremos tener controlado nuestro cabello sin que sufra por la humedad ni por la lluvia.

Una de las más eficaces es la que nos ofrece Lidl que, como siempre, suele tener los mejores productos en cuanto a cuestiones de hogar, salud y belleza se refiere. La calidad del supermercado alemán y los precios tan competitivos que ofrece, lo convierten siempre en una de las mejores opciones de mercado.

Ahora, la empresa germana tiene la solución definitiva para poder tener nuestro pelo liso y cuidado siempre y sin gastar una fortuna. Se trata de un cepillo alisador que por menos de 12 euros conseguirá dejarnos un efecto de peluquería increíble. Por ello, se ha convertido en el nuevo producto que arrasa en las tiendas de Lidl.

¿Cómo es el nuevo alisador de Lidl?

Una de las situaciones más odiadas por muchas personas, sobre todo por las mujeres que por estadística son las que tienen el pelo más largo, son los famosos días frizz. Esos en los que es imposible tener el cabello liso y que no para de rizarse, de encresparse y que se convierte totalmente indomable.

Ahora, por menos de 12 euros podemos tener la herramienta que nos deja un efecto ideal, igual que recién salidos de la peluquería, pero sin dejarnos una fortuna cada vez que pasamos por las manos del especialista. Se trata del cepillo alisador de 50W de Silvercrest que en estos momentos se encuentra rebajado, ya que tiene un descuento del 20%.

Este producto, de perfecta relación calidad-precio, llega para competir con las marcas más sofisticadas del mercado, las cuales ofrecen aparatos de máxima calidad, pero a precios prohibitivos. Gracias a este invento, Lidl ha conseguido combinar tecnología y accesibilidad por muy poco dinero.

Dicho alisador cuenta con un revestimiento cerámico de alta calidad y destaca también por su diseño cómodo y práctico. Ideal para tenerlo en casa, guardado en cualquier pequeño rincón, pero también para transportarlo y llevarlo a todos nuestros viajes. Otra de sus grandes virtudes es que tiene un uso muy sencillo. Basta con peinarnos como con cualquier cepillo normal para conseguir un acabado inmejorable. Y sin las complicaciones que suele conllevar una plancha.

El cepillo alisador de Lidl que arrasa en España. Lidl

Y a diferencia de otros productos, no se trata de una herramienta agresiva con nuestro pelo, ya que no sólo nos permite realizarnos un peinado de peluquería, sino que también nos lo cuida. Una de sus grandes ventajas es que distribuye el calor de manera uniforme, reduciendo así la sobrexposición a las altas temperaturas.

Sus materiales permiten potenciar el brillo de nuestro pelo y conseguir un acabado suave. Además, tiene un consumo realmente bajo, por lo que se diferencia también de la mayoría de sus competidores del mercado.

¿Cómo funciona el cepillo alisador de Lidl?

Entre sus grandes beneficios está su amplio rango de temperatura, el cual va desde los 100 hasta los 180 grados, en intervalos de 10 grados para poder conseguir un ajuste perfecto. Por ello, es adecuado para melenas más finas o para cabellos más potentes y rebeldes.

Su potencia de 50W garantiza que el cepillo se caliente rápidamente, por lo que no nos llevará demasiado tiempo conseguir un look increíble. Y a la vez, se trata de un producto de lo más seguro. Cuenta con un sistema de apagado automático que se activa después de 45 minutos de inactividad. Así pues, no tenemos que preocuparnos en exceso si tenemos un descuido y nos lo dejamos encendido.

Otro elemento de seguridad, pero también de funcionalidad, es su cable pivotante de 360 grados y 190 centímetros de largo. Gracias a él evitamos enredos y podemos tener mayor rango de uso. Otro de sus impresionantes detalles es que cuenta con una anilla para que podamos colgarlo en cualquier rincón.

Dentro de sus múltiples ventajas destaca su modernidad, ya que incluso cuenta con una pantalla LED que nos cuenta secretos como la temperatura a la que se encuentra o si necesitamos enchufarlo para poder usarlo. Sus dimensiones son de 27x7x4,7cm y su peso apenas supera los 400 gramos. Un tamaño compacto que lo hace ideal para el día a día y para llevarlo con nosotros a todas partes.

Todas estas ventajas se reúnen en un precio muy competitivo, ya que sólo cuesta 14,99 euros. Sin embargo, en estos momentos se puede encontrar con un descuento del 20%, por lo que es el momento perfecto para llevarnos este cepillo alisador por tan sólo 11,99 euros.