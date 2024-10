El impresionante yate inspirado en los diamantes: se impulsará con metanol verde y las olas del mar

Yate C Feadship Omicrono

Un diamante surcando los mares, el mercado de los yates no descansa en su empeño por crear la embarcación más imponente a la vista y más moderna tecnológicamente hablando. No solo se busca el lujo y la elegancia, sino la eficiencia energética en buques eléctricos. Ejemplo de ello es este nuevo modelo, C, que seguirá el ejemplo del "mejor superyate jamás construido", el Proyecto 821, también de la empresa Feadship y quizás, algún día se pueda admirar fondeando las costas de España donde este verano se han visto hasta el imponente yate de Mark Zuckerberg.

El astillero holandés ha diseñado este nuevo yate en honor a su 75 aniversario. Bajo el sencillo nombre de C, se ha presentado al mundo este concepto en el Salón Náutico de Mónaco. Este barco de 75 metros y con un estilo que pretende imitar la elegancia y fuerza visual de los diamantes aún no se ha construido; la empresa busca un comprador que haga realidad esta obra náutica. Entre sus cualidades destaca tanto el diseño como su tecnología eléctrica.

Precisamente su nombre hace referencia al carbono representado por la letra C en la tabla periódica, la base de los diamantes. Ruud Bakker y Tanno Weeda son los diseñadores de este navío que capta una gran cantidad de luz natural en su exterior que se describe como una "galería llena de luz y un espacio habitable sin precedentes".

Una de sus curiosidades es el atrio con estrellas flotantes y el ascensor sin paredes en el centro que permite a los invitados navegar por las cubiertas de una forma innovadora. En su interior, destaca una suite principal en dúplex, un salón marino parcialmente abierto al mar que se puede utilizar anclado o sobre las olas, un club de playa con un comedor a nivel del mar y una plataforma de observación privada con un puesto de vigía articulado.

El equipo técnico de navegación es otra de sus joyas. Según Feadship, el sistema de propulsión totalmente eléctrico hace de este yate un 30% más eficiente que un barco típico de su misma envergadura con ejes, hélices y timones dobles.

Cuando se monte, el C estará equipado con células de combustible y baterías de litio-metal de 3200 kWh que cubrirán todas las necesidades energéticas, siguiendo el ejemplo del innovador Proyecto 821 de Feadship. Este fue el primer superyate con pila de hidrógeno del mundo es la demostración de que la tecnología está madura y puede empezar a contribuir a descarbonizar la industria náutica.

Como en ese proyecto, el metanol verde será el combustible por su densidad relativamente alta y facilidad de uso. Todo este equipo supone una velocidad máxima de 17 nudos añadiendo energía de la batería, aunque la velocidad de crucero normal con las células de combustible es de 14 nudos. Además, dos aletas accionadas por las olas pueden generar suficiente gruñido para cubrir un tercio de la carga del barco.

También heredará novedades de otro barco, el recientemente entregado Ulysses, cuyo centro de comando totalmente digital y centro de navegación incluyen "lo último en tecnología de conocimiento de la situación inteligente con cámaras y fusión de datos".