Elon Musk 'presume' del chip cerebral Neuralink: afirma que ha sido implantado con éxito en un segundo paciente

Cuando en enero de este año Elon Musk anunció el primer implante de un chip Neuralink en un humano, los titulares en España no tardaron en sucederse. Noland Arbaugh, el primer paciente equipado con el implante Telepathy, pudo controlar algunos de sus dispositivos con la mente, llegando a ser estable tras varios problemas. Ahora, Elon Musk asegura haber implantado ya un nuevo chip en un segundo paciente.

Así lo ha expuesto Elon Musk en el pódcast de Lex Fridman número 438, titulado Elon Musk: Neuralink and the Future of Humanity. En la extensa charla, Fridman preguntó al magnate de Neuralink sobre los avances en los implantes realizados con los últimos pacientes. Ahí, Musk confirmó que efectivamente, ya habían implementado el chip Telepathy en un segundo paciente.

Cabe aclarar que Musk fue parco en detalles, pero dio algunas pinceladas. Aseguró que el usuario de 28 años que recibió este chip poseía una lesión en la médula espinal, similar a la que tiene Noland Arbaugh, el primer paciente de Neuralink, debido a un accidente buceando. El dueño de Tesla, Neuralink y X (antes Twitter) explicó que al menos 400 electrodos del implante ubicado en el cerebro funcionan correctamente.

Segundo paciente

Musk se reservó algunos detalles en la entrevista: no detalló cuándo tuvo lugar la cirugía o si hubo complicaciones. Sencillamente, se limitó a confirmar que ya se había realizado la segunda operación, sin revelar la identidad del propio paciente. En la entrevista, de más de 8 horas de duración, Musk se mostraba confiado.

"Obviamente ya hemos realizado un segundo implante", dice Musk. Fridman le pregunta cómo ha ido y de forma bastante simple, el empresario le responde que "ha ido bien. Parece que hemos conseguido un orden de 400 electrodos que están proporcionando señales". Prosigue explicando que "hay mucha señal, muchos electrodos, está funcionando bien", relata Musk.

Entrevista completa a Elon Musk.

En ese mismo contexto, Musk responde que Neuralink tiene como objetivo realizar implantes hasta en 8 pacientes más este año como parte de los ensayos clínicos de Telepathy. Recordemos que el furor causado por el éxito del primer paciente causó que miles de personas se presentaran voluntarias para recibir uno de estos chips, por lo que a Neuralink no le falta personal para estos ensayos.

En el pódcast también entrevistaron al propio Noland Arbaugh, el primer paciente con un implante de Neuralink, presente junto a dos ejecutivos de la empresa. Explicó que antes de recibir el chip, usaba un ordenador con un palillo en la boca para tocar la pantalla de una tableta. Ahora, simplemente tiene que usar el pensamiento para que el ordenador haga todo lo que desea.

Montaje con el primer paciente de Neuralink y el chip. Neuralink Omicrono

En mayo de este mismo año se supo que el implante realizado sobre Arbaugh tuvo problemas mecánicos. Algunos de los hilos con electrodos que se asentaban en el tejido cerebral del paciente comenzaban a retraerse, causando que el implante no funcionara del todo bien.

La solución ante este problema fue un conjunto de ajustes de software, modificando el algoritmo de grabación para que fuera más sensible a las señales de población neuronal de Arbaugh. Así, Neuralink pudo conseguir una rápida mejora y sobre todo un mejor rendimiento que el que tuvo Arbaugh en sus inicios con apenas el 10 o el 15% de los electrodos funcionando, según aseguró el propio Musk en el pódcast.

Por último, el magnate aprovechó la entrevista para defender la integración entre sus implantes cerebrales y los sistemas de IA avanzados en el futuro. De hecho, llegó a afirmar que esperaba que esta tecnología pudiera curar desórdenes neurológicos y mejorar los sentidos naturales, como la vista, dando una suerte de capacidades mejoradas. "Vamos a darle superpoderes a la gente", dijo Musk.