Adiós a los retrovisores de los coches: el ingenioso invento de Apple que los jubilará mostrándolos en el parabrisas

Apple trabaja en una gran variedad de proyectos que van más allá de sus iPhones, unos de los teléfonos móviles estrella en España. El gigante tecnológico cuenta con una gran variedad de patentes de futuros dispositivos, algunos de ellos realmente llamativos, como unos AirPods con pantalla táctil con los que consultar Siri y ver el tiempo o un anillo para manejar las Vision Pro. La última idea de la firma se centra en los coches del futuro: quiere reemplazar los clásicos retrovisores por cámaras con proyección en el parabrisas.

A pesar de que el coche de Apple esté muerto tras 10 años de trabajo, la compañía de la manzana mordida ha continuado trabajando en tecnologías para los automóviles del futuro, como airbags para pasajeros en diferentes posiciones. Ahora, y según una última patente presentada por la empresa de Tim Cook, pretende acabar con los retrovisores, esos espejos laterales del coche, y colocar en su lugar cámaras. Y aunque estos sistemas ya existen, con las vistas que se muestran en el salpicadero, la idea del gigante tecnológico es completamente diferente.

En lugar de que las vistas de las cámaras se muestren en las pantallas del salpicadero, la empresa con sede en Cupertino (Estados Unidos) ha ido un paso más allá y pretende proyectarlas en el propio parabrisas; tal y como muestra la última patente presentada por Apple y de la que se han hecho eco en Patently Apple. Un sistema que "puede incluir una carrocería y ventanas, y se puede montar una o más cámaras en el cuerpo e integrar una o más pantallas para mostrar una transmisión de vídeo en directo de las imágenes capturadas".

Cuando se está conduciendo, a la hora de cambiar de carril o realizar otras acciones el conductor debe apartar la vista del parabrisas delantero. El problema está en que al hacerlo, y si no se tiene cuidado, el riesgo de sufrir una colisión aumenta al no estar mirando hacia adelante. Algo que no sucedería con estas cámaras, ya que en el propio parabrisas se verían las imágenes de las cámaras.

Un sistema que ofrecería una serie de ventajas frente a los clásicos retrovisores. Desde una reducción de la resistencia aerodinámica, que mejora la eficiencia del combustible y la autonomía, hasta un mayor ángulo de visión, lo que reduce o acaba con los denominados ángulos muertos. También ofrecen una mayor visibilidad en condiciones adversas, como cuando llueve, y eliminan el resplandor de los faros por la noche.

Incluso ofrecen un aspecto más elegante. Eso sí, cabe señalar que por el momento se trata tan sólo de una patente y no significa que la empresa siga trabajando en ella o que vaya a ser una realidad. Y es que la solicitud de patentes lleva su tiempo y puede que sólo se haya tramitado al sistema. Aun así, que la compañía siga apostando por tecnología para coches ya existentes no deja de ser una interesante noticia.