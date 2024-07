La revolucionaria bicicleta con dos cadenas: ofrece una conducción más sólida y es resistente a cualquier terreno

El ciclismo es una de las actividades deportivas más practicadas en España, donde muchas personas suelen montar en bicicleta con frecuencia; incluso para realizar trayectos cortos, como ir de casa al trabajo. Unos vehículos que cuentan con una gran variedad de tecnologías, desde un invento para que pedalear sea más cómodo hasta otro que convierte cualquier bici en eléctrica en minutos. Ahora, una compañía sorprende lanzando una bicicleta con dos cadenas para una conducción más sólida y que es resistente a cualquier terreno.

World Bicycle Relief (WBR), una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2005 y con sede en Chicago (Estados Unidos) que promueve el uso de la bicicleta, ha desarrollado una nueva bici pensada para que los ciclistas puedan circular por carreteras sin asfaltar y terrenos accidentados de los países en desarrollo. Se trata de la nueva Buffalo S2 Utility, un vehículo que utiliza una transmisión de dos cadenas y dos velocidades para ayudar a los usuarios a cubrir más distancia con menos esfuerzo.

La asociación señala en su web que en los países en vías de desarrollo, millones de personas caminan kilómetros cada día sólo para subsistir; y lo hacen soportando un sol abrasador. Por lo que la distancia se convierte en "una barrera para asistir a la escuela, recibir atención médica y llevar productos al mercado". Como respuesta, WBR entrega bicicletas resistentes que han sido especialmente "diseñadas y ensambladas localmente para las personas más necesitadas". Y, en ese sentido, su último proyecto es la Buffalo S2 Utility.

Con dos cadenas

WBR asegura que la Buffalo S2 Utility no es una bicicleta típica. Y es que mientras la mayoría de bicis del mundo son ligeras, complejas y están hechas para el ocio; ellos han diseñado este modelo con el objetivo de satisfacer las necesidades de los países en vías de desarrollo, ofreciendo un vehículo de dos ruedas que es más fuerte, sencillo, sostenible y totalmente "capaz de soportar las duras condiciones rurales. Construida para la distancia y durabilidad, nuestra bicicleta empodera a las personas en las comunidades rurales para que prosperen".

Una de las principales características de la Buffalo S2 Utility es que ha reelaborado el sencillo concepto de cadena, cambios y pedales para ofrecer algo que pocas veces se había visto antes: la bicicleta ofrece una innovadora transmisión de dos cadenas y de dos velocidades; y lo hacen evitando que tenga cables y cambios, dos elementos que agregan complejidad al diseño y que pueden romperse. Además, la asociación explica que este modelo se ha diseñado para ser "extremadamente duradero y para satisfacer las necesidades de las personas que recorren largas distancias por terrenos accidentados con cargas pesadas en algunos de los entornos más duros del mundo".

La doble cadena de la Buffalo S2 Utility. World Bicycle Relief Omicrono

Teniendo esto en cuenta, la sencillez y la robustez son dos factores fundamentales, y es el que nuevo sistema de doble cadena se ha diseñado para proporcionar a estas personas una solución de marchas altas y bajas que implique el menor número posible de piezas rompibles montadas de forma externa. La bicicleta Buffalo original era de una sola velocidad, pero la asociación se vio en la necesidad de añadir una marcha baja diseñada para facilitar las subidas y el transporte de carga.

Y para conseguirlo apostaron por dividir la cadena cinemática en dos transmisiones separadas: un plato alto conectado a un piñón trasero mediante una cadena específica y otro bajo encadenado a un segundo piñón trasero en el mismo buje. WBR también ha decidido colocar todo el hardware en el lado derecho de la bici, y el ciclista sólo tiene que retroceder media vuelta para activar el piñón libre conmutable de alto a bajo, y viceversa.

Una persona utilizando la bicicleta de dos cadenas Buffalo S2 Utility. World Bicycle Relief Omicrono

Una bici que ya se ha entregado en lugares donde no hay tiendas de este producto o de piezas de repuesto durante la noche, por lo que los diseñadores tuvieron que preparar algo que fuese muy resistente y fácil de reparar. Y es que aunque las cadenas se pueden romper como cualquier otro componente, por lo general se pueden arreglar fácilmente sobre el terreno con un tronchacadenas y eslabones de repuesto. No sólo eso, sino que al contar con dos cadenas separas, siempre se puede volver a casa si una de ellas está dañada y no se puede reparar.

Una bicicleta robusta

El resto de la Buffalo S2 Utility también se ha diseñado para ser igual de simple y robusto. La bicicleta cuenta con una estructura de acero de calibre pesado y unas llantas de aluminio; además de incluir unos neumáticos Kenda Buffalo que son resistentes a los pinchazos. WBR también señala que esta bici viene con unos frenos de pinza de doble pivote que están diseñados para facilitar su manejo y ajuste, y para soportar cualquier clima; y que el portaequipajes permite transportar hasta 100 kilogramos de carga.

Y es que la Buffalo S2 Utility está totalmente diseñada para cargas pesadas, largas distancias y terrenos complejos, utilizando piezas y materiales de alta calidad. La asociación ha diseñado la Buffalo S2 Utility con la ayuda de fabricantes de bicis y componentes de todo el mundo y ha pasado dos años probándola en África subsahariana y en Sudamérica para asegurar que sea capaz de satisfacer a los usuarios. Desde su fundación WBR ha entregado más de 800.000 bicicletas a comunidades de todo el mundo y está cerca de alcanzar su próximo objetivo de un millón.