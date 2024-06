Revelación en la implosión del submarino Titan: los pasajeros desconocían el peligro porque la comunicación era falsa

En junio de 2023, el submarino Titán de la compañía OceanGate sufrió una "implosión catastrófica" mientras realizaba una expedición a los restos del Titanic en el Atlántico Norte; y en la que fallecieron sus cinco tripulantes. Un año después de este terrible suceso, que mantuvo en vilo a millones de personas en España y todo el mundo, se ha dado un inesperado giro en el caso y es que una nueva investigación ha revelado que la transcripción que se difundió ampliamente de las comunicaciones del sumergible y su nave nodriza era falsa.

Una investigación de un año realizada por un funcionario federal de Estados Unidos y su equipo ha revelado que las transcripciones entre el sumergible Titan y su nave nodriza eran "falsas", según cuentan desde el New York Times. Un registro que fue visto innumerables veces y en el que se afirmaba que una serie de alarmas hizo que el submarino se dirigiera al lugar donde descansaba el Titanic.

Como consecuencia, el Titan entró en modo de emergencia, poniendo en peligro la vida de las cinco personas que se encontraban a bordo. Ahora, un año después del incidente, el equipo de investigadores del gobierno federal estadounidense ha señalado que dicha transcripción era totalmente ficticia. Y es que el grupo no descubrió ningún signo despectivo, lo que significa que los tripulantes no fueron advertidos de ningún suceso catastrófico que pudiera amenazar sus vidas.

El submarino Titan. OceanGate

El capitán Jason D. Neubauer, actual presidente de la Junta de Investigación Marítima y recién retirado de la Guardia Costera de Estados Unidos, ha denunciado que esa transcripción no es real y que está seguro de que no hay nada de cierto en ella. "Estoy seguro de que es una transcripción falsa e inventada", ha indicado Neubauer al mismo medio. Al parecer, su equipo ha conseguido los registros de la comunicación real entre el sumergible Titan y su nave nodriza; y ha explicado que "no encontraron pruebas" de que los pasajeros supieran nada de antemano.

"Alguien lo hizo lo suficientemente bien como para que pareciera verosímil. La transcripción hacía que pareciera que estaban entrando en pánico", ha revelado Jason D. Neubauer. Además, también ha dado a conocer que el registro contenía varias palabras técnicas y acrónimos que entonces sugería su autenticidad, lo que ahora parece poco cierto.

Un nuevo e inesperado giro en el caso del submarino Titan con el que Neubauer espera que los familiares de los fallecidos obtengan un cierto consuelo. Un grupo de cinco pasajeros que estaba formado por el empresario Shahzada Dawood y su hijo Suleman, el ejecutivo de una aerolínea Hamish Harding, el explorador de aguas profundas Paul-Henri Nargeolet y Stockton Rush, fundador y director ejecutivo de OceanGate.