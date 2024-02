Se dispara la reventa de las Vision Pro de Apple fuera de EEUU: piden el triple de su precio original

Pese a las estimaciones iniciales, ha quedado claro que las Apple Vision Pro han sido todo un éxito en ventas. Todavía no estan disponibles oficialmente en España, pero las gafas de realidad mixta de los de Cupertino están arrasando en Estados Unidos, siendo un gran bombazo incluso desde la preventa. Esto ha causado que algunos usuarios, aprovechando que el dispositivo no está disponible fuera de EE.UU, las revendan a casi el triple del precio original estipulado.

Si bien es cierto que en los primeros momentos de la reserva comenzaron a verse a revendedores prometiendo unidades de prelanzamiento, ahora que las Apple Vision Pro están oficialmente en el mercado las reventas se han multiplicado. Según recoge Business Insider, se están publicando anuncios con un precio muy superior al oficial de 3.500 dólares, con la intención de captar compradores que deseen acceder a las gafas de la compañía fuera de Estados Unidos.

Hablamos de precios que en ocasiones superan los 5.400 dólares y llegan a alcanzar la friolera de 9.400 dólares. Países como Reino Unido, China o Japón están viendo estas reventas en sus respectivas páginas de reventa online, y lo más sorprendente es que algunas de estas se están vendiendo exitosamente. Y eso es un problema.

Actualmente, a fecha de escrito este artículo, no es posible comprar las Apple Vision Pro fuera de Estados Unidos. No solo eso: para hacerte con las ansiadas gafas de Apple es necesario escanear tu cara con un dispositivo con Face ID y realizar un proceso de configuración desde la propia tienda de Apple. Esto es necesario para incluir en la caja los Light Seal y bandas de la cabeza correctos para cada usuario.

Esto ha causado que los usuarios que han podido acceder a estas gafas en territorio estadounidense las estén revendiendo con un gran sobreprecio fuera de Estados Unidos. Business Insider muestra anuncios en Reino Unido que parten de los 6.300 dólares, lo que supera con creces el precio estándar que Apple ofrece en su web.

En algunas zona de Asia también están teniendo éxito esta oleada de reventas. Bloomberg cita una venta en el mercado japonés Mercari por 800.000 yenes, o lo que es lo mismo, 5.400 dólares. Casi 2.000 dólares más del precio que estipula Apple. En China ocurre lo mismo, con unas Apple Vision Pro vendidas por 36.000 yuans, el equivalente a 5.000 dólares.

Algunos casos son realmente dramáticos, ya que los sobreprecios llegan a límites desorbitados. En Singapur se vendieron dos gafas de Apple por valor de 6.300 y 8.500 dólares respectivamente, superando más del doble el precio estándar de las Apple Vision Pro. Los precios se corresponden con las grandes expectativas públicas que el dispositivo ha generado en sus primeros días de lanzamiento, pero no dejan de sorprender.

Aunque es de esperar que esta situación se relaje un poco en los meses posteriores, hasta que Apple no anuncie una fecha de lanzamiento para Europa y Asia esta situación no se resolverá. Los vendedores se aprovechan de hecho del silencio de Apple sobre este tema, y se espera que en el mismo momento en el que se anuncie el lanzamiento los precios bajen significativamente.

El mayor problema que generan estas ventas es que, como decimos, las Apple Vision Pro que se revenden no están ajustadas a medida del comprador. Esto hará que el Light Seal que corta el paso de luz no esté ajustado correctamente. A esto se le suma el hecho de pagar grandes sumas de dinero por un producto a un vendedor no autorizado por Apple, lo que podría dar lugar a estafas de todo tipo.

Según recogió en su día MacRumors, Apple habría vendido al menos el 40% del volumen de gafas esperado para todo el año solo en los primeros días de la preventa. Analistas como Ming-Chi Kuo explicaron que si Apple no ha lanzado aún las Apple Vision Pro fuera de Estados Unidos es porque desean probar la acogida del producto en el país norteamericano. Además, cabe recordar que esta es una primera tanda de ventas, por lo que las existencias pueden estar limitadas.

