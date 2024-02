El invento que cambiará la agricultura: una bomba de agua para riego que funciona sin electricidad

La agricultura tiene un importante valor estratégico para la economía de España. Un sector que se está viendo afectado por la grave sequía que vive el país y en el que la tecnología cada vez tiene más peso, con inventos que prometen cambiar la industria para siempre, como uno malagueño que riega el campo gastando un 70% menos de agua u otro que ayuda a alimentar a las plantas de forma autónoma. Pero hasta ahora no se había visto algo como la propuesta de un inventor guineano que puede revolucionarlo todo: una bomba de agua para riego que funciona sin electricidad.

Thierno Alhamdou Diallo, un inventor guineano con un gran historial de innovaciones, ha creado una revolucionaria bomba de agua para riego que se diferencia de otros sistemas similares por no usar electricidad ni combustible. Un invento que nació para hacer frente a la falta de equipamiento agrícola en Lélouma, una localidad de la región de Labé, en Guinea; y que supone un paso significativo en la agricultura sostenible de su país.

"La falta de recursos a la que nos enfrentamos en las zonas rurales me llevó a pensar en cómo establecer métodos de trabajo con los medios de que disponemos. Aquí la naturaleza nos obliga a invertir en agricultura y ganadería para garantizar nuestra supervivencia. Por lo tanto, si queremos obtener rendimientos óptimos, necesitamos herramientas adecuadas que nos faciliten el trabajo, sobre todo en los huertos. Por eso tengo mucho interés en desarrollar una serie de técnicas para elevar el nivel de la agricultura", aseguró Alhamdou Diallo al medio Guineenews.

Funciona sin electricidad

Las bombas de riego son unos aparatos que permiten extraer agua a alta presión de una fuente, canal, lago o zanja y usarla para regar el jardín o los cultivos. En el caso del invento ideado por este guineano, destaca por su vertiente autónoma y su respeto por el medioambiente. Esto se debe a que no necesita estar conectado a la red de distribución eléctrica ni requiere de un motor para bombear y transportar el agua. Su funcionamiento es más sencillo.

Esta bomba de agua está equipado con una rueda que aprovecha la energía cinética -que en física es aquella que un cuerpo posee debido a su movimiento relativo- de un río cercano para bombear el agua. Después, esa agua se redirige a un campo mediante dos tuberías. Durante sus pruebas el inventor guineano fue capaz de transportar agua desde el río Lélou, donde colocó su máquina, hasta su jardín, situado a 250 metros del curso de agua, usando únicamente su invento.

"Todo se basa en una rueda, que fue diseñada especialmente para este fin con la ayuda de mi hermano mayor Maître Cellou Diallo, que es calderero. En la rueda hay paletas para que la presión del agua que fluye la empuje a girar continuamente para garantizar una rotación constante e ininterrumpida. Hay accesorios que permiten que todo esto funcione sin electricidad ni combustible. Es un verdadero éxito. Mi jardín está a más de 250 metros de aquí. Pero bombea varios metros cúbicos de agua por minuto", indicó Alhamdou Diallo.

Una bomba que no sólo suministra agua, ya que también es una fuente de energía eléctrica. De hecho, este es uno de los ambiciosos planes que el creador tiene en mente para su dispositivo. Al principio este inventor no sabía cómo lograrlo, pero después decidió probar algunas teorías que tenía en mente. "He probado una de ellas y el resultado es muy satisfactorio. Introduje una dinamo [una máquina rotativa que genera energía eléctrica a medida que va girando] en el circuito y salió una corriente de 120 voltios. Ahora estoy trabajando en ello para que también sirva para iluminar mi pueblo", aseguró Alhamdou Dialllo.

Además de su bomba de agua que funciona sin electricidad ni combustible, Alhamdou Dialllo también ha diseñado dos tipos de motocultores para marcar un camino hacia la autosuficiencia y sostenibilidad para su comunidad. El primero de ellos es un modelo que tiene tres ruedas y que está ideado para utilizarse en grandes áreas; mientras que el segundo tiene dos ruedas y está pensado para zonas más pequeñas.

Explotar el potencial agrícola

Este guineano, consciente del potencial agrícola que tiene Lélouma, que posee un clima favorable y tierras fértiles, desea desarrollar la agricultura en su localidad. De hecho, tiene claro cuáles son sus objetivos y motivaciones. Alhamdou Diallo señaló que siempre he tenido la ambición de producir electricidad: "mi preocupación siempre ha sido cómo conseguirlo. Porque sé que si tienes electricidad, puedes conseguir agua fácilmente y viceversa. Así que pensé en ello y monté esta bomba de agua".

En cuanto a sus objetivos, son dos. El primero de ellos es "explotar el potencial agrícola de Lélouma. Tenemos tierra cultivable, agua y sol. Es un gran activo que debemos aprovechar"; mientras que el segundo pasa por, a través de sus sistemas, inspirar a los jóvenes y demostrarles que es posible tener una vida digna y prosperar, sin tener que trasladarse a las grandes ciudades.

