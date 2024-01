El invento que detecta el cáncer de piel en segundos con un 96% de acierto: tan pequeño como un móvil

Cada año se diagnostican en España más de 78.000 nuevos casos de cáncer de piel, con un aumento del 40% en los últimos 4 años, aunque esas cifras afectan de manera distinta según la provincia en la que vivas. Se trata de uno de los carcinomas más habituales y por eso ya existen numerosas tecnologías de diagnóstico y seguimiento, como la aplicación española con la que vigilar tus lunares con el móvil y descubrir melanomas a tiempo.

Aún así, se necesitan dispositivos más precisos y que permitan una detección precoz para el cáncer de piel en todas sus manifestaciones, como el melanoma, el carcinoma basocelular o el carcinoma escamoso. El más reciente acaba de ser aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA): DermaSensor, parecido a un teléfono móvil y con una sensibilidad del 96%, ya se puede comercializar en EEUU, lo que también abre la puerta a su llegada al otro lado del Atlántico.

Este instrumento de diagnóstico portátil, diseñado para su adopción inmediata en la atención primaria, utiliza la espectroscopia de dispersión elástica (ESS), que permite analizar las características de las lesiones cutáneas sospechosas. Una inteligencia artificial se encarga de evaluar los datos recibidos en cuestión de segundos y arrojar un resultado que en todo caso advierte sobre el riesgo de cáncer de piel y recomienda someter al paciente a nuevas pruebas.

Más de una década

Hasta llegar a esta aprobación por parte de la FDA, los responsables de DermaSensor llevan trabajando en el dispositivo desde hace más de una década. La empresa, fundada en 2009, se basa en las investigaciones de Irving Bigio, catedrático de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Boston e inventor original y titular de la patente de la espectroscopia de dispersión elástica desde 1994.

Con esa experiencia acumulada y los estudios específicos de la piel utilizando esta tecnología realizados por DermaSensor en 2011, comenzaron el desarrollo del dispositivo comercial y llevaron a cabo sus propios ensayos con él en 2018. Para ello unieron los avances de Bigio con una inteligencia artificial, "para mejorar la capacidad de detectar precozmente el cáncer de piel", según indican en su página web.

Cómo funciona DermaSensor

La ESS se basa en el muestreo de tejido cutáneo utilizando cientos de longitudes de onda de luz diferentes, lo que permite escanear las lesiones de forma indolora y no invasiva. "Es como una ecografía, pero con luz en lugar de sonido", indican, ya que utilizan esas longitudes de onda para detectar propiedades compatibles con la malignidad a nivel celular y subcelular.

En un principio, los sistemas ESS requerían máquinas del tamaño de un horno microondas, que los técnicos de DermaSensor han ido reduciendo hasta ofrecer un dispositivo portátil y de un tamaño similar al de un teléfono móvil.

El dispositivo DermaSensor tiene el tamaño de un teléfono móvil DermaSensor Omicrono

La espectroscopia más avanzada tampoco permitía evaluar de forma automática las lesiones de forma rápida y precisa. Por eso, los técnicos de DermaSensor desarrollaron un algoritmo de aprendizaje automático recopilando los resultados de miles de muestras de tejido, tanto maligno como benigno.

Tras comparar los datos espectrales con los informes patológicos, ajustaron la IA y siguen alimentándola con nuevos análisis, realizados por los usuarios de DermaSensor. Actualmente se basa en más de 20.000 exploraciones, que incluyen más de 4.000 lesiones, aunque ese número no deja de aumentar.

Cómo funciona

Los responsables de la compañía de tecnología sanitaria pretendían que fuera un dispositivo fácil de usar y muy intuitivo. Por eso apostaron por una carcasa rectangular con un pequeño sensor en la zona inferior, que refleja y registra ráfagas rápidas de luz para conocer el contenido celular y subcelular de cada lesión.

En primer lugar, el médico es quien tiene que identificar las lesiones que sugieran la posibilidad de cáncer de piel en el paciente. Después, se aplica el sensor en el punto concreto, y se realizan cinco registros espectrales para completar una exploración. Ahí es cuando entra en juego el algoritmo, que analiza los datos obtenidos y genera una evaluación en cuestión de segundos, en vez de la espera habitual hasta que un laboratorio devuelva los resultados.

El dispositivo DermaSensor en su base de carga DermaSensor Omicrono

En la pantalla de DermaSensor pueden aparecer sólo dos resultados: "Investigar más", que sugiere una evaluación adicional por parte de un dermatólogo, o "Monitorizar", que implica que no existe necesidad inmediata de derivación. En todo caso, los responsables del artilugio insisten en que su herramienta "no determina definitivamente si hay o no cáncer, ni especifica qué tipo de cáncer puede estar presente, ni toma ninguna decisión por el usuario".

Precisión

Además de la rapidez y facilidad de uso, lo más sorprendente del dispositivo tiene que ver con su precisión. En varios estudios clínicos, DermaSensor demostró una sensibilidad del 96% para la detección de melanomas y del 91% para las lesiones melanocíticas de alto riesgo.

[El innovador dispositivo con sello español que detecta el cáncer en una muestra de sangre]

"Estamos entrando en la edad de oro de la inteligencia artificial predictiva y generativa en la atención sanitaria, y estas capacidades se están combinando con nuevos tipos de tecnología, como la espectroscopia y la secuenciación genética, para optimizar la detección y el tratamiento de enfermedades", declaró Cody Simmons, cofundador y director ejecutivo de DermaSensor, en un comunicado de prensa.

En cuanto a su precio de lanzamiento para los profesionales sanitarios de EEUU, los responsables de la compañía ya han confirmado que será de 199 dólares al mes (180 euros al cambio) para un máximo de cinco pacientes y de 399 dólares (370 euros) para quienes prefieran un uso ilimitado. De momento se desconoce si comercializarán el dispositivo también en Europa.

También te puede interesar:

Sigue los temas que te interesan