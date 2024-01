El invento malagueño contra la sequía para tener agua potable siempre: produce 1.000 litros al día

La situación que atraviesa España por la escasez de agua es crítica, especialmente en comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña, donde los embalses se encuentran en un momento dramático. Sin embargo, desde hace tiempo se lleva trabajando en avances tecnológicos que ayuden a combatir esta situación, y ya se han logrado inventos como uno que se instala en casa y produce 455 litros al día u otro capaz de llegar a los 750 litros por hora. La última gran innovación viene directamente desde Málaga, donde una compañía ha creado un dispositivo para tener agua potable siempre que produce 1.000 litros al día.

Generar agua con la condensación del aire es una idea antigua, aunque es un sector revolucionario que está en auge. Para conseguirlo, es necesario enfriar una corriente de aire, de modo que el agua en estado gaseoso se condense con una superficie de la que pueda ser recogida. Siguiendo esa idea, AguaPARS, una empresa con sede en Málaga, cuenta con "unas máquinas de generación de agua atmosférica capaces de producir 10, 100, 250, 500 o 1.000 litros, pero con una eficiencia energética muy potente", según explica Dilia Barceló Brito, comercial de la compañía, a EL ESPAÑOL - Omicrono.

"Somos de las pocas marcas que tenemos todo el amplio de posibilidades, desde una máquina que genera 10 litros para ponerla en la cocina hasta soluciones más grandes; y que mucha gente está instalando en sus chalés o casas de campo. Hemos trabajado en intentar generar el máximo de agua posible al menor coste energético y nuestro secreto es que con nuestros dispositivos tenemos un agua ultra pura; ya que, además de lámpara ultravioleta (UV), trabajamos con nueve tipos de filtro distintos para que el agua sea de la máxima calidad", señala Barceló.

Hasta 1.000 litros

AguaPARS cuenta con un amplio abanico de modelos según la necesidad de agua, desde un producto más pequeño que genera 10 litros al día hasta otro más grande que genera 1.000 litros de agua diarios. Esto significa que si, según estimaciones, una persona consume una media de 100-130 litros al día, puede tener la cantidad de H20 asegurada para beber, cocinar y para el resto de usos, según el equipo que elija instalar en su casa. "Las máquinas generan agua con un condensador y su gas, y una de nuestras claves es su bajo consumo", explica la comercial.

De hecho, la compañía señala que el equipo que genera 10 litros de agua consume sólo 150 W cuando está en funcionamiento; y que el que alcanza los 1.000 litros, llega hasta los 12.000 W. "Las máquinas funcionan como con una curva de optimización de rendimiento. Algunas con ciertas temperaturas y condiciones de humedad pueden incluso generar más de lo que se estima. Por ejemplo, la que produce 10 litros, con una temperatura de algo más de 30 grados y un nivel de humedad ambiental cerca del 80%, podría generar 12 litros de agua", indica Dilia Barceló.

Esquema del funcionamiento de AguaPARS. AguaPARS Omicrono

Por el contrario, "si hace una temperatura pegada a los 15 grados, a lo mejor le cuesta más y no llega a generar 10 litros, sino que a lo mejor produce 6, 7 u 8 dependiendo también de la humedad ambiental". Otro detalle a destacar de las soluciones de AguaPARS es que las máquinas funcionan con una gran amplitud de temperaturas que van desde un mínimo de 15º C a un máximo de 43º C, por lo que, teniendo en cuenta la gran amplitud térmica que hay en España, la generación de agua está casi siempre asegurada.

Aunque, eso sí, estos dispositivos tienen unos requisitos básicos para que funcionen de manera óptima. El primero es la conexión eléctrica, "ya que consumen energía mientras generan agua, por lo que la toma tiene que estar accesible; aunque también son compatibles con placas solares". Aparte de eso, el otro único requerimiento es "contar con un mínimo de 25% de humedad ambiental, lo que no falta en gran parte de la Península y en las islas de España".

El modelo AguaPARS AP-500-S. AguaPARS Omicrono

Los generadores AguaPARS ofrecen una importante ventaja y es que no necesitan una instalación especial, ya que son plug and play, "y al funcionar también con placas solares, significa poder tener agua en régimen de autoconsumo". Por ejemplo, para colocar el sistema de la compañía que produce 10 litros con el que rellenar vasos o jarras para beber, "lo único que necesitas es estar cerca de un enchufe y que la salida del agua esté de una manera óptima o práctica. Luego la conectas y la enciendes".

En el caso de "las máquinas más potentes, lógicamente tienen que estar cerca de la toma eléctrica o de la batería. Aquí habría que tener en cuenta que el tubo o la manguera por la que sale el agua llegue al destino. Aun así, su instalación también consiste en colocarla, enchufarla y encenderla. No hay que hacer nada, y hasta se envían ya montadas", explica Barceló. Todas ofrecen "un mantenimiento mínimo. Sólo hay que cambiar los filtros de agua y de aire más o menos al año, según el uso que se le dé y las condiciones. Y lo puede hacer uno mismo sin necesidad de un técnico o especialista".

Genera agua limpia

AguaPARS señala que lo que se venía haciendo hasta hora en otros inventos del sector era filtrar agua, ya fuera por filtros o también por medio de la desalación. Sin embargo, sus máquinas se diferencian en que el agua obtenida es "la más limpia y de calidad disponible actualmente". Esto se debe a que durante el proceso de generación de agua no se añade "ningún químico como el cloro, sino que se usan unos filtros de aire y agua patentados, circulación de agua a baja temperatura y lámpara UV, que eliminan cualquier bacteria o elemento nocivo para la salud".

Las máquinas de generación de agua atmosférica de la empresa malagueña no cuentan con control mediante una aplicación para móviles y Barceló señala que esto se debe a que "por el momento, no se ha puesto porque la verdad que la gente tampoco nos lo está demandando; aunque los modelos grandes sí tienen la opción de tener un control un poco más sofisticado. Al final lo que el usuario necesita ver es el nivel de los filtros y el porcentaje de humedad ambiental, y eso en las máquinas pequeñas se muestra en su pantalla".

[El invento que cambiará la agricultura: ahorra agua y dispara un 50% la cosecha usando electricidad]

Soluciones como AguaPARS están ganando actualmente mucha atención como una alternativa para paliar los efectos de la sequía que se sufre en muchas partes del mundo; aunque desde la empresa indican que sus máquinas también "vienen muy bien para momentos de crisis de abastecimiento de agua y en entornos donde el agua accesible no es de calidad por tener una alta concentración de cal, metales o contaminantes químicos". Incluso es una manera de obtener agua con el menor impacto medioambiental posible al eliminar el transporte del agua y su embotellamiento.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan