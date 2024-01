El invento contra la sequía que convierte el agua de lluvia en potable y genera energía con placas solares

España se enfrenta actualmente a una de las sequías mas graves de los últimos años debido al cambio climático y a la escasez de lluvias durante los pasados meses. No obstante, las nuevas tecnologías pueden ayudar a afrontar esta situación con diversos inventos, como uno que se instala en casa y produce 455 litros al día u otro capaz de generar 750 litros por hora. Una de las grandes innovaciones en este sentido procede de la India, donde un matrimonio ha creado un dispositivo que usa placas solares para tener agua potable y dar energía.

Se trata de Ulta Chaata, un enorme e ingenioso paraguas invertido fabricado en 2017 por los fundadores de la empresa ThinkPhi. Este sistema pionero es totalmente capaz de convertir el agua de la lluvia en potable durante los monzones y, gracias a sus paneles fotovoltaicos, generar energía eléctrica a través del sol al mismo tiempo. La electricidad se utiliza tanto para mantener en funcionamiento el dispositivo como para dar luz a otros.

Este invento surgió tras un viaje por Europa de la pareja, formada por Samit y Priya Choksi, un ingeniero y una arquitecta. Durante su escapada, el matrimonio vio distintas estructuras invertidas que les sirvieron como inspiración para desarrollar Ulta Chaata, el sistema en el que llevaban un tiempo trabajando para recolectar agua de lluvia y filtrarla de manera que fuera apta para el consumo humano.

Ulta Chaata. ThinkPhi Omicrono

"El agua de lluvia es la forma más pura de agua. Lo que ocurre es que, una vez que llega al suelo, deja de ser pura y requiere altos niveles de filtración. Pensamos en recoger el agua en su forma pura y filtrarla para beberla", aseguró Samit Choksi, cofundador de ThinkPhi, al medio The Better India. No sólo eso, sino que para que Ulta Chaata no quedara en desuso fuera de la temporada de lluvias, añadieron al invento placas solares para captar la energía del sol y usarla con distintos fines.

Agua potable y luz

Este matrimonio invirtió mucho esfuerzo para crear Ulta Chaata, un gran paraguas invertido cuyo diseño favorece que se recoja el agua en época de monzones, que en la India coincide con los meses que van desde julio a octubre. Una vez captada, este sistema dispone de una cámara de filtrado en la sección central de su tubo que, mediante carbón activo, limpia el agua y la somete a un proceso de desinfección para convertirla en apta para el consumo.

[El genial invento de una adolescente de 14 años contra la sequía: ahorra más de 5 litros por ducha]

Sus creadores señalaron que una unidad de Ulta Chaata puede almacenar hasta 150.000 litros de agua de lluvia para potabilizarla. "Según la OMS, el agua por debajo de 5 unidades nefelométricas de turbidez (NTU) es agua potable", indicó Samit Choksi. Además, este invento se puede instalar en grupos de más de 10 unidades para recoger más cantidad de agua.

Cuando la temporada de lluvias termina, Ulta Chaata tiene una serie de paneles solares fijados en su cubierta que aprovechan la energía del sol. Disponen de una batería incorporada que, a través de un algoritmo, distribuye la energía de manera eficiente. Así, se puede emplear para encender las bombillas LED del dispositivo para ofrecer iluminación en los lugares donde se encuentra instalada, por lo que incluso podrían jubilar a las clásicas farolas.

Ulta Chaata. ThinkPhi Omicrono

La energía solar recogida con este invento también se puede usar para alimentar otro tipo de dispositivos externos, ya que podría funcionar como punto de carga para teléfonos móviles o tabletas. Sus creadores incluso indicaron que una versión más potente de Ulta Chaata podría devolver el suministro eléctrico a la red energética. Para mayor comodidad y facilidad de uso, el sistema se puede controlar desde un teléfono móvil.

Para conectar varios de estos inventos la empresa cuenta con una unidad central llamada Phi-box, que incluye una serie de sensores que recogen datos en tiempo real de las Ulta Chaata y envian a los usuarios y a la empresa alertas para su mantenimiento. Por ejemplo, pueden calcular la cantidad de energía y agua recogida o detectar cuando el filtro necesita limpieza o ser sustituido porque está a punto de atascarse debido al polvo y la suciedad.

Diseño a medida

Los paraguas invertidos Ulta Chaata, que actualmente se utilizan en más de 50 localidades de la India, cuentan con otra serie de ventajas, como su capacidad para dar sombra de forma ecológica o que se diseñan a medida, por lo que pueden tener distintas dimensiones. Además, tienen una garantía de 10 años, aunque según sus creadores la cantidad de agua y energía generada ayuda a los usuarios a amortizarla y obtener beneficios en apenas un año.

"Para que la gente crea en un sistema así, no queríamos inventar otro dispositivo de purificación que se quedara en el jardín y nadie lo viera. Queríamos que tuviera un buen aspecto para despertar la curiosidad de la gente. Por eso la estética era una parte importante para nosotros y Ulta Chaata parece una pieza bien diseñada", señaló Samit Choksi.

Varios Ulta Chaata en un parking. ThinkPhi Omicrono

Además de Ulta Chaata, la empresa también trabaja en otra serie de inventos. Su último trabajo consiste en desarrollar un dispositivo centrado en la gestión de residuos. "Hay mucho margen en el sector de los residuos domésticos en la India. Con tecnología inteligente queremos desarrollar una solución única. De momento estamos construyendo los prototipos iniciales y esperamos lanzar el producto final pronto", confirmó el cofundador de ThinkPhi.

