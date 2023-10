El ingenioso invento para tener agua caliente gratis en casa: pequeño, barato y se instala en 15 minutos

Aunque este año ha tardado más de la cuenta en llegar, el otoño ya se abre paso con el descenso generalizado de las temperaturas. Y eso sucede mientras los precios de la energía todavía no se han estabilizado desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, por lo que se hace cada vez más necesarias soluciones como este ingenioso invento para calentar la casa que funciona sin electricidad. Para obtener agua caliente ya existen grandes calentadores solares, pero ninguno es tan pequeño, barato y fácil de instalar como SolarisKit.

En la mayoría de edificios, se usa el gas o la electricidad para obtener el agua caliente sanitaria, pero la energía solar sigue avanzando poco a poco, con sistemas como los tubos de vacío termosolares, que requieren un gran espacio en el tejado y a instaladores homologados. En el caso de SolarisKit, creado por una pequeña startup escocesa, lo que ofrecen es un kit todo en uno para suministrar agua caliente gratis a una casa en menos de 20 minutos y que se puede instalar sin herramientas.

Para evaluar el rendimiento del sistema antes de lanzarlo al mercado, pusieron en marcha un plan piloto en 60 domicilios de distintas ciudades de Ruanda, con el único requisito de que tuvieran acceso a agua corriente. Tras los resultados positivos en viviendas de hasta seis habitantes, el kit se distribuye en toda Europa y EE.UU., con un precio de partida de 185 euros.

Origen del calentador solar

Detrás de SolarisKit está el ingeniero mecánico Faisal Ghani, que tuvo el 'momento eureka' cuando ejercía como profesor en la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo (Escocia). La idea surgió cuando encontró un artículo que cifraba el gasto en energía de los hogares ruandeses en el 40% de sus ingresos, algo insostenible a medio-largo plazo.

Dentro de ese gasto, la calefacción y el agua caliente eran las responsables de casi el 70% del consumo energético, y Ghani decidió diseñar un sistema lo más barato y fácil de instalar posible para reducir drásticamente esas cifras. A largo plazo, espera que la calefacción solar pueda ser una solución asequible y sostenible, sobre todo en países en vías de desarrollo como la propia Ruanda.

Faisal Ghani con el SolarisKit S400 SolarisKit Omicrono

Debido a sus prometedoras características, el producto recibió financiación pública por parte del British Design Fund. "Esto nos ayudará a ampliar nuestro alcance, acelerar el desarrollo de nuestros productos, mejorar nuestras capacidades de fabricación y acceder a nuevos mercados ", explicó en su día el propio Ghani.

Tras años de pruebas y distintas iteraciones del prototipo, la empresa presentó en sociedad el SolarisKit S400, el primer calentador solar térmico del mundo que se puede transportar en pequeñas cajas planas, para que cualquiera pueda construirlo e instalarlo en apenas 15 minutos.

Varias unidades de SolarisKit S400 SolarisKit Omicrono

El kit contiene un marco y un prisma de plástico translúcido en forma de pirámide, donde se dispone en forma de espiral una tubería de plástico enrollada. En el extremo inferior del invento se bombea agua fría procedente de una conexión a la red, que recorre la longitud del tubo en espiral recibiendo el calor del sol. Por el otro extremo, sale otro tubo que es el encargado de ofrecer agua caliente a una temperatura de hasta 50 ºC.

Lo mejor es que no necesita electricidad para funcionar, y tampoco una orientación específica para capturar correctamente la luz solar, gracias a su forma piramidal. Todo está fabricado con materiales totalmente reciclables, para reducir aún más la huella de carbono. Por su naturaleza, funciona de manera más efectiva en países soleados como España, aunque está pensado para operar también a bajas temperaturas.

Ventajas

El diseño de SolarisKit, según sus responsables, ofrece grandes ventajas frente a otros sistemas de calentamiento de agua caliente, tanto individuales como colectivos. En primer lugar, gracias a su reducido tamaño y a su empaquetado, es mucho más fácil de transportar. Otros sistemas solares térmicos suelen ser grandes y frágiles, además de tener requisitos logísticos especiales, lo que encarece mucho tanto el producto final como su instalación.

Su diseño está optimizado para la producción de agua caliente a partir de energía solar en cubiertas planas de edificios o directamente en el suelo, por lo que también se puede utilizar de acampada o para climatizar el agua de una piscina. Además, no es voluminoso, por lo que no resulta molesto a la vista, ni tampoco alcanza temperaturas peligrosas como las que pueden adquirir los calentadores de agua tradicionales. La principal desventaja es que depende por completo del clima y puede no ser suficiente para calentar el agua si no hace sol durante períodos prolongados de tiempo.

SolarisKit S400 SolarisKit Omicrono

Sus escasas necesidades de mantenimiento y su modularidad son sus otras grandes ventajas. Cada SolarisKit S400 se vende en su página web por 185 euros, pero para una casa estándar pueden ser necesarias varias unidades, conectadas por tuberías de plástico, para alcanzar una temperatura y un caudal suficiente para un suministro constante y fiable.

En los últimos meses la empresa ha ampliado su porfolio de soluciones y también comercializa el SolarisKit GravityFlow T1, que ni siquiera requiere conexión a un grifo. Esta incluye un colector solar S400, un acumulador de agua caliente de 25 litros, un depósito colector (también de 25 litros), el aislamiento para mantener la temperatura, una estructura de soporte y todas las tuberías y accesorios necesarios para montar e instalar el sistema, por un precio de 263 euros.

También te puede interesar:

Sigue los temas que te interesan