Así es la minicasa barata que se despliega y triplica su tamaño en 15 minutos pulsando sólo un botón

En España cada vez hay más minicasas. Hablamos de viviendas prefabricadas, generalmente de un precio asequible, cuya facilidad de instalación y pequeño tamaño hacen ideales para sustituir a las caravanas o para instalarlas en lugares alejados del mundanal ruido. Son propuestas de todo tipo, como Zome, que se instala en menos de 3 días y dura 500 años, o Backyard, ideada por el cofundador de AirBnb y totalmente autosuficiente.

El principal reto que tienen que superar este tipo de edificios es precisamente el de su reducido tamaño, para aprovechar de la manera más óptima posible el espacio. Y ahí es donde entra la tecnología plegable, que ya se pudo ver hace unos años gracias a la empresa británica Ten Fold Engineering.

Siguiendo sus pasos, la startup estadounidense PODX GO ha lanzado una campaña en la plataforma de crowdfunding Indiegogo para financiar el lanzamiento de Grande S1, una minicasa que, plegada, no supera la anchura de un carril de la carretera, ya que mide 6 x 3,5 x 2,3 metros. La 'magia' sucede cuando, al llegar al lugar de la instalación, con pulsar un botón y gracias a un sistema hidráulico, sus laterales se despliegan hasta triplicar ese tamaño en apenas 15 minutos.

Aprovechamiento del espacio

La idea de las minicasas es que sus habitantes tengan a su alcance todas las comodidades de un hogar normal en un espacio reducido. Y en PODX GO no se renuncia a nada, sobre todo porque, una vez desplegado, la superficie total llega casi hasta los 34 metros cuadrados, una medida no tan distinta a la de muchos pisos urbanos.

Así, la Grande S1 dispone de un salón con cocina americana que incluye armarios, frigorífico y fregadero, todo en versión algo reducida. El dormitorio es amplio, ya que en él cabe una cama king size (1,80 x 2 metros), un escritorio plegable de madera y hasta un armario.

La minicasa plegable Grande S1 de PODX GO

Por su parte, cuarto de baño dispone de ducha, inodoro con cisterna y tocador. Como bien dicen sus responsables, "se ha aprovechado al máximo cada centímetro de espacio disponible mediante el uso de muebles multifuncionales e ingeniosas soluciones de almacenamiento".

Más allá de las estancias, las instalaciones son muy completas. El interior dispone de aire acondicionado y bomba de calor, un calentador de agua y la toma de agua estándar para vehículos recreativos como las caravanas. Esto permite conectar la casa a una red municipal de suministro de agua si se tienen los permisos pertinentes.

La minicasa Grande S1 PODX GO Omicrono

Para dotarse de energía eléctrica, la casa tiene un sistema eléctrico de 120 voltios, que también se puede conectar a la red local. Si su propietario lo prefiere, también puede apostar por baterías y placas solares o aerogeneradores portátiles para ser totalmente autosuficiente. Para controlarlo todo, la Grande S1 tiene preinstalado el sistema de domótica Edge ONE, con el que puedes gestionar y recibir avisos del sistema de seguridad y la gestión de la energía.

La estructura principal está construida con acero de alta resistencia relleno de poliuretano rígido, que garantiza un perfecto aislamiento tanto térmico como acústico. El conjunto, incluidos los accesorios de remolque, pesa 9.979 kg, lo que permite llevarlo con una pickup Ford F250 o cualquier vehículo similar.

Para ser uno de los primeros compradores de una de estas viviendas, se puede hacer un depósito de 90, 1.800 o 4.500 euros, aproximadamente, que luego se descontarán del precio final, que parte de los 45.000 euros. Ese precio es sólo para los financiadores de la campaña ya que, una vez que entre en producción, el coste se acercará a los 80.000 euros.

