Apple refuerza la privacidad: lanza más iniciativas para que los usuarios blinden sus datos

La privacidad como eje central de la tecnología es uno de los máximos de Apple. La compañía californiana acaba de lanzar una serie de iniciativas para impulsar la concienciación sobre la importancia de los datos que los dispositivos recogen del día a día de los usuarios. Todo ello con motivo del Día de la Protección de Datos que se celebra el próximo sábado 28 de enero en España y en el resto del mundo.

Desde Apple señalan que cada vez más amenazas afectan a la privacidad y a la seguridad de la información personal. Tanto la que se guarda en los dispositivos como la que se genera con el uso de aplicaciones conectadas a Internet.

Para concienciar sobre la importancia de esta protección digital, la compañía ha lanzado la película A Day in the Life of an Average Person's Data cuya traducción más literal sería Datos de un Día en la Vida de una Persona Normal y Corriente. El metraje, que ya ha sido publicado, tiene la participación del Nick Mohammed, actor de la serie Ted Lasso de Apple TV+, y explica cómo alguien puede utilizar los datos con fines maliciosos y qué hace Apple para proteger la información personal.

Película sobre la privacidad y al protección de datos

Otra de las iniciativas que se estrenará el sábado es la realización de una charlar llamada Protege tu privacidad en el iPhone, una sesión perteneciente al programa Today at Apple en la que conocer más a fondo prestaciones como Protección de la Privacidad de la aplicación Mail, Comprobación de Seguridad, los servicios de localización y las llaves de acceso.

Los asistentes aprenderán a personalizar estas prestaciones del iPhone en función de sus preferencias en cuanto a privacidad. Las sesiones son gratuitas, tendrán una duración de 30 minutos y estarán disponibles en todas las tiendas Apple Store del mundo. Desde la compañía también indican que los clientes pueden realizar reservas para grupos.

Charla de Today at Apple Apple

"Creamos Today at Apple para despertar la creatividad de nuestros clientes y ayudarles a sacar todo el partido a los productos Apple y sus prestaciones", ha declarado Tracey Hannelly, directora sénior de Marketing e Iniciativas Comerciales de Apple. "Nos alegramos de poder ofrecer esta nueva sesión de Today at Apple a los clientes para que se informen sobre nuestras prestaciones de privacidad líderes del sector con motivo del Día de la Protección de Datos".

"El objetivo de Apple es diseñar dispositivos, prestaciones y servicios que den a los usuarios todo el control de sus datos personales", ha recalcado Erik Neuenschwander, director de Privacidad de los Usuarios de Apple. "Año tras año, hemos añadido potentes controles de privacidad a nuestros sistemas operativos. Esta película y las nuevas sesiones enseñarán a los usuarios a aprovechar las prestaciones que ponemos en sus manos y a saber cómo ponemos la privacidad en el centro de todo lo que hacemos".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan