Elon Musk despide a un ingeniero de Twitter en público por criticar su gestión en la red social

Elon Musk sigue despidiendo empleados en Twitter, ahora de forma pública. El magnate se describe como un "absolutista de la libertad de expresión", pero comentarios y artículos críticos con el nuevo jefe de Twitter se encuentran con problemas en la plataforma. Varios empleados han perdido su trabajo esta semana tras rebatir las opiniones de Musk en la red social.

[Twitter bloquea un artículo de opinión crítico con Elon Musk tachándolo de "peligroso"]

El fundador de SpaceX y Tesla, ahora dueño de Twitter, es un ávido tuitero que está comentando casi cualquier aspecto de su nueva función en la red social. Sus tuits reciben respuestas tanto de los usuarios como de algunos empleados que no estaban de acuerdo con cómo se está gestionando la empresa. En uno de los casos, el propio Musk ha anunciado en un tuit que había despedido a ese empleado tras varias contestaciones.

El enfrentamiento comenzaba con un mensaje del multimillonario en el que se disculpaba por la lentitud en Twitter en "muchos países". Como explicación Musk afirmaba que la realiza más de 1.000 llamadas de procedimiento remoto "mal agrupadas" para cargar la línea de tiempo inicial, esto significa que la aplicación se comunica varias veces con servidores para cada solicitud y espera un respuesta.

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N — Eric Frohnhoefer @ 🏡 (@EricFrohnhoefer) November 13, 2022

Eric Frohnhoefer respondía a este mensaje indicando esa afirmación era incorrecta y que había pasado seis años trabajando en la versión de Twitter para Android. Frohnhoefer continuó diciendo que Twitter no hace llamadas a procedimientos remotos o RPC, pero sí realiza alrededor de 20 solicitudes en segundo plano. A Musk no le convenció esta respuesta y contestó diciendo: "El hecho de que no te des cuenta de que hay hasta 1.200 'microservicios' que se llaman cuando alguien usa la aplicación de Twitter no es bueno". Frohnhoefer vuelve a responder diciendo que son 200 más que 1.200.

Este debate público y disperso entre tuits llega a su fin cuando Musk tuitea que este empleado "ha sido despedido". Varios usuarios habían insinuado a Frohnhoefer que estas críticas a su jefe deberían ser por un chat privado, pero el ahora exempleado de Twitter se defendía diciendo que Musk podía haber empezado por poner esas cuestiones por privado.

He’s fired — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2022

No es el único miembro de la plantilla de la red social que ha rebatido a su nuevo jefe en público arriesgando su trabajo. The Verge menciona a Sasha Solomon, quien se identifica a sí misma como líder de tecnología de Twitter, y ha publicado tuits como este refiriéndose a Elon Musk: "No solo despidió a casi toda la infraestructura y luego hizo un comentario descarado sobre cómo hacemos el procesamiento por lotes". Solomon acusó a Musk de no saber cómo funciona GraphQL y de no saber cómo funciona la infraestructura de Twitter. En otro mensaje tiempo después confirmaba que había sido despedida, pero sin matizar cómo se lo habían notificado.

Otros usuarios que se identifican como exempleados de Twitter también están criticando el nivel de conocimientos del empresario sobre el funcionamiento de la red social que ha comprado hace unas semanas. Frohnhoefer, ha reconocido en otro tuit que fue "definitivamente estúpido" enfrentarse a Musk de esta forma. The Verge confirma que ya está solicitando trabajo en otras empresas.

La red social presenta fallos en el sistema y un tiempo de respuesta más lento desde hace una semana cuando se lanzó la nueva función de verificación de pago. Algunos trabajadores que aún conservan su puesto han informado a la prensa que el servicio está en riesgo. Los fallos se acumulan y el personal que queda no tendría capacidad para resolverlos a tiempo.

