El misterio de los radares de tráfico robados en Suecia: sus piezas aparecen en drones rusos

La guerra entre Rusia y Ucrania no solo está dejando imágenes para la posteridad en España, sino situaciones de lo más variopintas. Los últimos 3 años no se han caracterizado por ser especialmente normales, y el conflicto bélico entre las dos potencias lo reafirma. Y es que según informan medios como The Drive o The New York Times, alguien está robando radares de tráfico de toda Suecia.

Y a un nivel alarmante. Según estima el The New York Times, se habrían robado más de 160 radares en caminos rurales, con robos ocurridos entre las 12 de la medianoche y las 3 de la madrugada. Las últimas pesquisas apuntan a que estas cámaras se podrían estar aprovechando en los drones de vigilancia rusos que se usan en Ucrania.

Hace meses, varios vídeos de Internet mostraron como los supuestos drones de alta tecnología que tanto Rusia como Ucrania afirmaban tener no eran más que proyectos caseros adaptados a la batalla, que tenían un equipamiento de baja tecnología. Medios suecos aseguran estas afirmaciones.

Roban radares de tráfico

Todo comienza el 27 de agosto. Se reporta el robo de hasta 11 cámaras durante la madrugada, en un pequeño tramo de carretera del condado de Suecia. El siguiente robo tuvo lugar tan solo 3 días después, el 30 de agosto, pasando a 30 radares sustraídos. A finales de ese mes, se robaron casi 70 cámaras en total.

Lo más llamativo es que no se trata de un ataque de vandalismo organizado, como cabría esperar en una situación normal. Los cuerpos policiales suecos han explicado que la gente no destruye estos radares, sino que asaltan los cajetines en los que están escondidos sus partes más importantes como sería el sensor que mide la velocidad, un flash para iluminar al sujeto a alta velocidad, y el hardware encargado de procesar las imágenes. Pero no es lo único; también albergan cámaras DLSR.

Una parte clave que apoya la teoría de los drones rusos es que los ladrones, en vez de destrozar los radares, se llevan las DLSR que hay dentro de sus cajas. Estas mismas cámaras, según informa el medio sueco Aftonbladet, son las que las tropas rusas y ucranianas usan en los drones ya mencionados anteriormente. Algo que, por cierto, el ejército ucraniano usó como mofa para reírse de la tecnología de las unidades de Rusia.

Información contradictoria

En un principio, todo quedaba claro. Y es que anteriormente, se pudieron ver en el interior de drones rusos Orlan 10 (que supuestamente costaban millones de rublos) cámaras réflex digitales de Canon. Más concretamente, cámaras EOS 800D, con lentes 85 milímetros, que no son especialmente pesadas y ofrecen un rango focal bastante largo. El cuerpo de la cámara se monta en una placa de metal, y se instala en el dron.

Canon EOS 800D. Canon Omicrono

Sin embargo, hay voces en contra de esta teoría. Eva Lundberg, coordinadora del sistema de radares de tráfico de la Administración de Transporte de Suecia, aseguró al Times que estas cámaras no eran Canon, sino Nikon personalizadas. De hecho, va más allá; explica que estas Nikon se enfocan a una distancia muy concreta, y que no es posible ajustarlas. Esto complicaría bastante el uso de estas cámaras en drones de bajo coste rusos.

Por otra parte, cabe recordar que las cámaras Canon encontradas en los Orlan-10 funcionan de forma similar. El modo de enfoque de estas lentes se establece en manual, y se fija con epoxi. El anillo de enfoque de las lentes Canon se pone en infinito, por lo que el perfil de enfoque se asemeja al que usan estas cámaras Nikon suecas. Cabe la posibilidad que este ajuste de enfoque concuerde con las necesidades de Rusia.

Nikon D3500, una réflex de la firma. No es el modelo que se encuentra en los radares suecos. Nikon Omicrono

En caso de ser cierta esta teoría, implicaría que Rusia ya no busca modelos específicos de cámaras, sino que se está arriesgando a echarle 'mano' a todo lo que vea por delante, para buscar un equipo que instalar en sus drones. Algunos detalles que apoyan esto implican la paralización de las ventas de cámaras Canon en Rusia en marzo de este año, y la escasez de componentes que asola la industria desde hace meses, que también podría haber forzado a Rusia a tomar estas medidas.

