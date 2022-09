Los obuses españoles que usa Ucrania en su contraofensiva: 24 km de alcance y muy explosivos

La retirada caótica de tropas rusas y el consecuente avance de las ucranianas ha abierto la puerta a un nuevo equilibrio militar en el intento de invasión. Los de Putin se encuentran en mitad de un aparente sálvese quien pueda con el abandono de innumerables vehículos blindados y material de todo tipo. Sin duda, el armamento enviado desde países como España es el mejor aliado para aumentar la presión sobre las tropas que poco a poco ven cómo sus contraofensivas surten efecto y recuperan terrenos perdidos desde hace meses.

[Así es AK1-3, el helicóptero que Rusia ha robado a Ucrania para convertirlo en un versátil dron]

El último de este material militar que ha aparecido en combate son los proyectiles M107 de 155 milímetros y fabricación española. Según algunos reportes de inteligencia de código abierto, el ejército ucraniano ya los estaría utilizando en el campo de batalla.

La munición, que entra dentro de la categoría de alto explosivo, corresponde a un envío reciente de España de un total de 75 palés cuya fecha de llegada a Ucrania es desconocida. También recogen que las unidades enviadas se han fabricado en el año 2000.

Munición especialmente útil

Este tipo de proyectil está destinado a servir a los obuses compatibles con el calibre 155 milímetros de los que Kiev ha recibido en los últimos meses. Además, el calibre 155 es uno de los más utilizados de los países de la OTAN, por lo que la disponibilidad de obuses de todo tipo está más que garantizada.

Un oficial del Ejército de Tierra de España que ha trabajado en otras ocasiones con el M107 ha contado a EL ESPAÑOL - Omicrono que este tipo de munición es compatible tanto con el obús autopropulsado ATP M109A5 como con el SIAC 155/52 fabricado por Santa Bárbara. "Es un buen proyectil, aunque [en España] no lo hemos usado en ninguna guerra".

Uso del M107 Cristina Pita

En cuanto a sus aplicaciones, el oficial lo describe como una munición especialmente útil contra personal y edificios, aunque reconoce que para esta última existen otro tipo de armas más idóneas. "Contra tanques no es efectivo, porque el proyectil no es de carga hueca y no penetraría el blindaje desde arriba".

"Lo importante cuando se lanzan proyectiles de artillería es buscar la masa, tirar muchos proyectiles a la vez a una misma zona". Por ejemplo, en un radio de "50 o 100 metros, como máximo". Se busca atemorizar al enemigo y que se vaya a la trinchera.

Rango de 24 km

El modelo M107, el que España ha entregado a las tropas de Zelenski, se convirtió en el estándar de los obuses del ejército de Estados Unidos en 1958. Su diseño se basa en un modelo anterior desarrollado en los años 30 y que se perfeccionó con la tecnología de la época para aplicar los últimos avances.

Se trata de un proyectil multipropósito cuya principal baza es que dispone de capacidad dual de daño por onda expansiva y por fragmentación. Esto quiere decir que en el interior de la munición se ha añadido un explosivo muy potente que consigue esparcir fragmentos a un área más o menos amplia, por lo que no es necesario una gran precisión si se lanza contra objetivos dispersos.

Proyectiles M107 españoles en Ucrania OperativnoZSU

La carcasa que compone el cuerpo principal está construida de acero y hueca para albergar la composición alto explosivo, normalmente TNT. Mientras se realiza el transporte y la manipulación, el proyectil se encuentra desactivado mediante un tapón a rosca que luego se sustituye por la espoleta.

En la imagen que ha aparecido de la munición española en Ucrania ya se puede ver esta sustitución, con una punta de color metálico en la parte superior de la carcasa. Asimismo, el M107 es una munición de 2 partes, por lo que el proyectil y la carga propulsora están separados y deben unirse antes del disparo. Esto abre un abanico de posibilidades y hace al obús más flexible gracias a que puede incorporar diferentes propulsores dependiendo de las necesidades.

Dos obuses autopropulsados M109 Wikimedia

El peso en el momento de disparo alcanza los 43,88 kilogramos alcanzando los 6,86 kilogramos de TNT. También existe una versión de proyectil que recurre a la denominada Composición B (Composition B), una mezcla entre TNT y el explosivo RDX con un peso muy similar.

El M107 tiene una longitud de 605 milímetros sin contar la espoleta por un diámetro de 154,89. Dependiendo de la carga de propulsión, puede alcanzar desde los 9,8 a los casi 24 kilómetros de rango efectivo. Este tipo de armamento se empaqueta en palés de 8 unidades cada uno, por lo que España habría provisto 600 unidades del proyectil.

TOA, acorazado en Ucrania

A finales del pasado mes de agosto el Ministerio de Defensa anunció el envío de acorazados TOA (Transporte Oruga Acorazado) M-113 a Ucrania y pertenecientes al Ejército de Tierra. El número de unidades que se entregaran a Kiev no ha sido revelado mientras se evalúa el estado de los vehículos y se ponen a punto para su despliegue.

Este blindado recaló en España en los años 60 tras un acuerdo armamentístico alcanzado con Estados Unidos. Desde entonces, han formado un pilar fundamental del arma de tierra y todavía hoy siguen saliendo nuevos elementos de la cadena de montaje basados en él, pero con actualizaciones tecnológicas elementales.

TOA M113 Ejército de Tierra

En cuanto a su capacidad de ataque, dispone de un arma principal representada por una ametralladora de 12,7 milímetros acompañada por una de 7,62 milímetros; ambas de calibre estandarizado de la OTAN. Actualmente, este tipo de vehículos se encuentra a punto de terminar su vida útil a favor del Dragón, cuyas primeras unidades prometen llegar a finales de este 2022.

También te puede interesar...

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan