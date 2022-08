Tu próximo abogado será un cíborg: tendrá un chip implantado para resolver en semanas casos de años

Una de las aspiraciones más arraigadas de la humanidad con el auge de la tecnología es la integración entre el hombre y la máquina. Implantes de chips electrónicos, control de sistemas usando la mente o el uso de exoesqueletos son solo algunos ejemplos en España. Y aunque por el momento esta clase de avances se centran principalmente en terrenos como la biotecnología o la robótica, hay otros posibles escenarios, como el derecho.

Es lo que ha propuesto la Law of Society of England and Wales, la asociación profesional que representa y regenta a los abogados ubicados en zonas de jurisdicción de Inglaterra y Gales. Según recoge The Times, esta sociedad ha advertido de las ventajas hipotéticas que tendría el implantar chips electrónicos en abogados.

Desde la popularización de la robótica en entornos laborales, existen ciertos trabajos históricos que podrían verse seriamente afectados por este fenómeno, provocando la desaparición de puestos de trabajo y que se constituyan otros en su lugar.

Abogados con implantes

La Law Society, en un extenso informe que habla sobre la neurotecnología aplicada a la abogacía, defiende que estas prácticas podrían suponer un paso "revolucionario" en el derecho. Hablan de reducir costes legales, reducir el número de personal necesario en casos complicados y que, en definitiva, serían "los iPhone del futuro" de la profesión.

Este informe, titulado Neurotechnology, Law and the legal Profession detalla cómo un abogado equipado con estos chips se quitaría de encima varios de los problemas que lastran los procesos judiciales a los que se tienen que enfrentar.

Especifican que un abogado con este chip podría escanear años de precedentes y detalles judiciales en un pequeño lapso de tiempo, obviando los periodos en los que estos letrados deben estudiar los casos anteriores y la jurisprudencia. Una tarea que puede tomar incluso varios años. Así, se podrían llegar a resolver casos muy complejos en pocas semanas.

Va más allá. Predice que estos súper abogados "podrían tratar de obtener una ventaja sobre sus competidores y tratar de mantenerse a la vanguardia de los sistemas de inteligencia artificial cada vez más capaces mediante el uso de la neurotecnología para mejorar su desempeño en el lugar de trabajo".

Y no se trata de una presión corporativa, sino proveniente del consumidor. Allan McCay, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sídney en Australia y autor del informe, especifica que estos cambios se podrían dar en la facturación. "Uno puede imaginar cambios en la facturación que pueden provocar las capacidades de monitoreo de la atención en las neurotecnologías. Esto podría provocar un cambio de horas facturables a atención facturable".

Pero, más allá de reducir los tiempos en los procedimientos judiciales, la clave está en la economía alrededor de estos procesos. Y es que las tarifas de facturación por hora para el asesoramiento legal es algo a tener en cuenta, ya que cuanto más largos son estos procesos, mayores son los montantes finales.

Esto podría provocar, según detallan los defensores de la neurotecnología aplicada a la abogacía, en un cambio estructural sin precedentes en la forma en la que estos profesionales cobran, pasando de tarifas por hora a "unidades de atención facturables", según el inform de McCay.

La robótica y Elon Musk

Según un estudio llevado a cabo por IPSOS en 2020, al menos 1 de cada 3 personas piensan que su trabajo es susceptible a la automatización en la próxima década. Ese mismo año, el Foro Económico Mundial especificó que el 29% de las tareas que se realizan en los trabajos más habituales ya están realizados por máquinas. Un porcentaje que se espera que aumente exponencialmente en los años venideros.

En la mirilla de la robotización laboral están la hostelería, ya que se espera que sufra un aumento brutal en lo que se refiere a la robótica o el derecho. Y es aquí donde entra la implantación de chips en los abogados, ya que tanto el derecho como otro tipo de entornos en los que se necesita procesar grandes cantidades de información harán uso del big data y de los algoritmos de inteligencia artificial.

La inteligencia artificial en este sentido podría tener un auge brutal, debido a la ingente preparación académica necesaria para entrar en la abogacía y en los altos requisitos intelectuales que precisan. Lo que propone el informe de la Law Society es simple: que estos implantes de chips puedan apoyar estos aspectos para con los abogados y 'automatizarlos' en cierta manera.

El informe, además, menciona un nombre muy clave: Elon Musk, el magnate de Tesla y de Neuralink. McCay recuerda que Musk, gracias a Neuralink y a sus investigaciones, ha estado añadiendo mucho peso a la neurotecnología. "Esta tecnología está llegando", asegura.

Y no es que falten ejemplos. La startup de Musk, en los últimos años, ha estado proclamando ciertos avances harto interesantes, como un chip cerebral para controlar ordenadores y recibir información, estableciendo una conexión entre humanos y máquinas. Algo que, por cierto, demostró con un cerdo.

Otro de los grandes casos en los que la empresa del magnate copó portadas pasó por mostrar a un mono jugando al Pong únicamente usando su cerebro. Haciendo uso de su cerebro y nada más, el primate fue capaz de jugar a este mítico título, mostrando el potencial de la neurotecnología actual.

