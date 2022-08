Nothing ya prepara su próximo lanzamiento, y deja ver la primera pista

Logo de Nothing. Nothing Omicrono

Hay que aclarar que Nothing, la firma detrás del reciente Nothing Phone (1) lanzado en España, no es una compañía que haga solo smartphones. Todo lo contrario; es una empresa de tecnología, y por ende busca tener un catálogo de dispositivos lo más abultado posible. Es por ello por lo que Nothing está preparando otro nuevo aparato.

[El Nothing phone (1) consigue una lista de espera en preventa de 100.000 personas en 2 días]

En un vídeo publicado por la propia Nothing, se da a entender que la firma está muy cerca de lanzar este nuevo producto. Titulado "¿Qué hay detrás del Phone (1)?", este metraje no solo expone la experiencia de lanzar este nuevo teléfono al mercado, sino la preparación de este nuevo dispositivo.

Y no faltan pistas, y de antes. Carl Pei ya confirmó a EL ESPAÑOL que habría este año nuevos productos en una entrevista, explicando que revelarían más información "este año sobre los próximos productos". Y no es el único miembro de Nothing que ha hablado al respecto.

Nothing enciende el hype

Nos remontamos a febrero de 2022, meses antes del lanzamiento oficial del Nothing Phone (1). En este momento ya se habían hecho oficiales los Nothing ear (1), el que sería el primer lanzamiento de la compañía. David Sanmartín, cofundador de Nothing, nos hablaba sobre los futuros lanzamientos de la firma de Carl Pei.

Las palabras que titularon dicha entrevista fueron reveladoras: "tenemos 5 dispositivos en desarrollo". Por el momento, Nothing ha lanzado tan solo 2; los ear (1) y el Phone (1), de tal forma que aún podemos esperar otros tres productos más. Y es más que probable que uno de ellos se suceda en este año, si la crisis de semiconductores no les hace demasiado daño.

Vídeo de la experiencia de lanzar el Nothing phone (1) Manuel Fernández

Sea como fuere, el hecho de que el vídeo de Nothing se publicara esta misma jornada de hoy y que se titule de esa forma, es indicativo de que la empresa ya está preparando el hype. Sobre todo teniendo en cuenta que en el vídeo Nothing ha censurado el supuesto dispositivo pixelándolo en el metraje.

No habrá 'Lite', pero...

Hace escasas horas, apareció un rumor proveniente del medio indio The Mobile Indian, afirmando que Nothing estaba trabajando en un supuesto Nothing Phone (1) Lite. Una versión recortada, de gama media-baja del ya lanzado Phone (1). Poco después, Nothing desmintió estos rumores, asegurando que no había en proceso un dispositivo así.

Nothing Phone (1) Nothing Omicrono

Por ende, es fácil suponer que el siguiente dispositivo de Nothing no es un smartphone dado que, después de todo, el Phone (1) es ya un teléfono de gama media. Dada la fijación por el audio de Nothing, en parte gracias a asociaciones como la que tienen con Teenage Engineering, también es posible barajar un nuevo dispositivo de audio o algo parecido. En las próximas semanas Nothing dará más pistas de este misterioso gadget.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan