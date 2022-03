Rusia desmiente que vaya a abandonar al astronauta estadounidense en el espacio

La invasión de Rusia en Ucrania ha desembocado en un incremento de la tensión entre Occidente y el Gobierno de Vladímir Putin. Las consecuencias van desde las sanciones económicas aplicadas también por España, hasta el ámbito de la exploración espacial en el que se han difundido amenazas de la agencia espacial rusa. Roscosmos desmiente ahora su intención de abandonar a un astronauta estadounidense en la Estación Espacial Internacional.

El astronauta de la NASA, Mark Vande Hei, debe regresar a casa en una cápsula Soyuz el próximo 30 de marzo, después de pasar en la Estación Internacional Espacial (ISS) alrededor de 353 días, un récord. Sin embargo, el viaje parecía peligrar con el estallido del nuevo conflicto.

Para desmentir esa amenaza que había circulado por la red y llegado a varios medios internacionales como ABC News o Fox News, el jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, compartió el video en su canal de Telegram, junto a un comunicado. La supuesta amenaza había nacido de una broma compartida por el medio ruso RIA Novosti:"El estudio de televisión Roscosmos demostró en broma la posibilidad de que Rusia se retire del proyecto de la ISS".

Era una broma

Estados Unidos y Rusia llevan más de 20 años colaborando estrechamente en la Estación Espacial Internacional. La NASA ha utilizado durante varias décadas las lanzaderas y cápsulas rusas para llevar hasta la ISS a sus astronautas, rutina que ha empezado a cambiar con la aparición de SpaceX. Además, la Roscosmos controla los motores que mantienen estable y en órbita a la estación.

Rogozin amenazando con abandonar a Vande Hei. Manuel Fernández

Esta colaboración internacional se ha visto en peligro con el inicio de la guerra en Ucrania. Los bulos y bromas en redes sociales se han mezclado con mensajes amenazadores en los que Rogozin, conocido por sus fanfarronadas y provocaciones, ha llegado a insinuar que Rusia podría dejar caer la ISS contra EEUU.

No obstante, Rogozin ha querido desmentir la idea de que Vande Hei no pueda volver a casa en la Soyuz con sus comañeros rusos. "El estudio de televisión Roscosmos demostró en broma la posibilidad de que Rusia se retire del proyecto de la ISS: el desacoplamiento del segmento ruso de la estación, sin el cual la parte estadounidense del proyecto no puede existir" ha dicho para desmentir un vídeo que insinuaba esta posibilidad.

Esta corrección también se ha difundido a través del medio ruso TASS donde se ha intentado minimizar el impacto de esta broma:"Roscosmos nunca ha dejado que nadie dude de su confiabilidad como socio" afirma. El vídeo que ha suscitado toda la polémica se compartió el 5 de marzo en un programa de noticias estatal el RIA Novosti, en el que el el dirigente de la agencia rusa mencionaba la posibilidad de bloquear el aterrizaje de Vande Hei dentro de 3 semanas.

El viaje sigue adelante

"El astronauta estadounidense Mark Vande Hei viajará de regreso a casa en la nave espacial Soyuz MS-19 junto con los rusos Anton Shkaplerov y Pyotr Dubrov el 30 de marzo" ha asegurado Roscosmos en su comunicado a través de TASS. La tripulación aterrizará como es habitual en Kazajstan y después Vande Hei podrá viajar a Estados Unidos tras tanto tiempo fuera de casa.

Estación Espacial Internacional (ISS).

Por su parte, la NASA también ha querido recalcar que siguen colaborando con la agencia rusa con normalidad. Amabos países deben mantenerse en contacto para llevar a buen término la Estación Espacial Internacional que tiene fecha de caducidad. En 2024 será Rusia quién se despida del proyecto y seis años después será la NASA la que cierre la puerta para siempre.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan